Santonja defiende el Toro Jubilo y ataca a sus detractores: "No saben ni donde está Medinaceli"

Gonzalo Santonja, consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, ha arremetido este sábado contra los manifestantes, convocados por Pacma, que rechazarán hoy el festejo del Toro Jubilo de Medinaceli.

Un festejo que no se celebrará por sentencia judicial. “Las personas que se manifiestan contra el Toro Jubilo no tienen nada que ver con Medinaceli, no han hecho nada por Medinaceli, no sabían donde estaba Medinaceli y no volverán allí”.

El Toro Jubilo, un hecho cultural

De esta forma, y en contraposición, el consejero de Cultura aseguró que los vecinos de la localidad, muchos de los cuales realizarán otra manifestación a la misma hora para defender la celebración del Toro Jubilo y contra la sentencia judicial que lo suspende este año tras la denuncia del Pacma.

“Son quienes están conservando Medinaceli y quienes viven, trabajan y aman a Medinaceli”. “Yo estoy con ellos”, sentenció.

De hecho, Santonja aseguró que no comparte la decisión judicial de suspender, primero cautelarmente y después de manera definitiva, la celebración del Toro Jubilo de este año, aunque matizó: “Evidentemente, tengo que respetarla y la respeto sin ningún esfuerzo, porque creo en la legalidad”.

No obstante, recordó que la Junta de Castilla y León “hará las alegaciones correspondientes”, que no servirán para la celebración del Toro Jubilo de este año, suspendido ya de manera definitiva por decisión judicial. Sin embargo, el consejero de Cultura concluyó que tiene “confianza en la justicia”.

Y es que “el Toro Jubilo es una celebración inmemorial y Medinaceli un pueblo que ama sus tradiciones”, por lo que volvió a arremeter contra Pacma y su denuncia por la celebración de este festejo, así como contra la manifestación contra el Toro Jubilo de hoy, porque, en su opinión, “no tiene sentido venir desde fuera a arremeter contra la cultura de un pueblo”.

Defiende la unión de Intur y Arpa

El consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, defendió hoy la unión de la Feria Internacional de Turismo Interior (Intur) y AR-PA Turismo Cultural en un solo evento porque el objetivo es “unir fuerzas e impulsar estas dos marcas de prestigio con más vigor todavía”.

Por ello, en declaraciones recogidas por Ical durante la visita del consejero hoy a AR-PA, Santonja respondió a las críticas del PSOE por la unión de ambos eventos que dicha fusión es “muy razonable” cuando el turismo de Castilla y León es “fundamentalmente patrimonial, enogastronómico y de naturaleza”.

“Nuestro turismo no es de playa, de discoteca o de litrona, sino que es de patrimonio, enogastronómico y de naturaleza”, reiteró, concluyendo que “la fusión de estas dos marcas de prestigio es muy razonable porque se trata de unir fuerzas para impulsarlas con más vigor todavía”.

Un busto romano

El consejero de Cultura y Turismo de la Junta, Gonzalo Santonja, presentó hoy la restauración del busto romano de un personaje masculino togado realizado por el Museo de León, tras la “investigación memorable” de la Guardia Civil y la Policía Judicial que llevó a su recuperación, y que sirvió al consejero para alertar sobre la “infinidad de peligros y acechanzas” a las que está sometido el “inmenso patrimonio rural” de Castilla y León.

Como muestra, el robo del busto hoy recuperado y restaurado, que se produjo en 2013 cuando “unos desaprensivos se deslizaron con arneses, sacaron la cabeza romana de la espadaña de la iglesia de Quintana del Marco, y huyeron en medio de la noche”. Un robo “audaz” del que alertó un agente de la Guardia Civil al ver las cuerdas colgando de la espadaña.

A partir de ahí, se produjo la investigación de la Guardia Civil y la Policía Judicial, que Santonja calificó como “memorable” por los “pocos elementos” con los que contaban ambos cuerpos para la recuperación, que suplieron con “trabajo, sabiduría y tesón”. Así, y estudiando los arneses, dieron con el local en el que estas cuerdas habían sido adquiridas y “fueron reconstruyendo la peripecia” de los ladrones, a los que se detuvo a los pocos meses y se logró recuperar el busto.

Tras el rescate de la cabeza romana, se observó cómo había sido sometida “a tratos poco cuidadosos” y a un “deterioro evidente”, por lo que se trasladó al Museo Provincial de León, de titularidad de la Junta, para que “sus profesionales estupendos”, liderados por la restauradora Arancha Álvarez, llevaron a cabo una restauración que ha llevado a “la maravilla” presentada hoy.

Santonja aprovechó así el suceso para, por un lado, “llamar la atención sobre la situación inevitablemente difícil en la que se encuentra parte del patrimonio” por una despoblación que evita la “actitud vigilante” que, recordó, “nos corresponde a todos” porque cuando se alerta a tiempo de las sustracciones del patrimonio, muchas veces “no solo se recuperan las obras, sino que se evita que las personas a las que se detiene sigan robando”.

Por otro lado, el consejero de Cultura aprovechó tanto para mostrar su “reconocimiento y agradecimiento” a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Judicial como para mostrar su “satisfacción” por “lo bien que funcionan los museos provinciales” de la Junta, cuyo personal reivindicó: “Son una maravilla”.

Además, Santonja aprovechó la recuperación del busto romano de Quintana del Marco para recordar el libro realizado en el año 2000 para ensalzar las obras de arte recuperadas por la Guardia Civil y señaló que es una iniciativa que “querría repetir”.

Para ello, propuso llevar a cabo una exposición de obras de arte y patrimonio recuperadas por la Benemérita “porque la sociedad tiene que ser consciente del peligro y de los esfuerzos y éxitos que dedican a este empeño las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.