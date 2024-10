Roberto Fernández, campeón del mundo: "El culturismo natural, una filosofía de vida que aúna deporte y disciplina"

Noticias relacionadas Rober Fernández debutará contra culturistas que usan sustancias químicas en el Wakanda Classic

El culturista salmantino Roberto Fernández, natural de Pitiegua, es el campeón del mundo profesional de la categoría Men's Physique. Este domingo compite, por primera vez, contra culturistas que utilizan sustancias químicas para su desarrollo muscular.



El mundo del culturismo está lleno de figuras icónicas que no solo destacan por su impresionante físico, sino también por su disciplina, esfuerzo y pasión por el deporte. Entre esos nombres que han comenzado a resonar con fuerza en la escena española y mundial del culturismo se encuentra el del salmantino Roberto Fernández.

A lo largo de los últimos años, Roberto, con quien tuvimos una amena charla en la terraza del Novelty en la Plaza Mayor de Salamanca, ha logrado consolidarse como uno de los referentes del culturismo en España, ganando admiración tanto en la nación como fuera de la misma.

Roberto Fernández no nació entre pesas ni barras, pero desde muy joven mostró un interés por el deporte y el fitness, sobre todo viendo películas de Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone o Jean-Claude Van Damme, "como todos en un principio".

Como muchos de los grandes culturistas, su pasión comenzó con la simple búsqueda de una mejor versión de sí mismo. Empezó entrenando en un gimnasio local de Salamanca, donde al principio buscaba mejorar su fuerza y físico, pero rápidamente se dio cuenta de que tenía un talento innato para el culturismo.

Entre trabajos de campo en la Armuña para ayudar a su padre, y los estudios, pronto, lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en una obsesión positiva. Su dedicación a la nutrición, el entrenamiento y el descanso le permitieron esculpir un físico impresionante en un corto periodo de tiempo.

Rober Fernandez, en el centro, con la medalla de campeón mundial de la categoría Men’s Physique

Roberto, explíquenos qué es el culturismo.

En el culturismo existen dos modalidades. El culturismo donde los atletas usan sustancias químicas y, luego, el culturismo natural, que es en el que yo participo, fuera de sustancias químicas y de drogas. Al fin y al cabo, es llevar tu desarrollo muscular al máximo posible, pero sin el uso de sustancias químicas. Eso sería el culturismo natural. Ir al gimnasio a entrenar como cualquiera otra persona, llevar una dieta y rutina de vida saludables, y llevar tu desarrollo muscular al máximo, pero sin el uso de sustancias y de fármacos.

Ese uso químico, ¿podemos llamarlo dopaje?

Correcto. El uso de sustancias químicas es dopaje, al igual que en el atletismo, en el fútbol o en el ciclismo. Lo que sucede es que en el culturismo es algo que se ve y no puedes ocultar, porque el desarrollo muscular que una persona obtiene con sustancias químicas es mucho mayor que, por ejemplo, un ciclista si se dopa, porque son diferentes aspectos.

¿Y las federaciones admiten ese tipo de culturismo?

No son federaciones como tales, aunque hay federaciones en el culturismo natural.

¿Por ejemplo, usted a qué pertenece?

A una asociación internacional. Federación como tal no es. Yo compito en federaciones en las que tengo que pasar controles antidopaje de orina, de sangre y demás, y ahí ya se ve si uso sustancias o no, porque es un culturismo natural con controles antidopaje

¿Es conocido el culturismo? Porque existen muchas dudas sobre el mismo, aunque esta modalidad de deporte no deja de estar en la calle.

El culturismo en Salamanca ahora no es conocido, sí lo es más en ciudades como Valencia, Alicante o Madrid, es decir, en ciudades más grandes. En Salamanca, el culturismo lo estoy poniendo yo, las primeras noticias que están saliendo corresponden con mi trayectoria. En Salamanca no es algo que sea conocido, poco a poco lo estamos dando a conocer, y eso es de lo que se trata.

Que la gente sepa que existe una modalidad, que es el culturismo natural, y que poco a poco más gente se apunta a los gimnasios, para, ya no solo llevar unos buenos hábitos de vida, sino para tener un cuerpo marcado y verse mejor delante del espejo. Ello implica tener más autoestima o más seguridad en tí. Poquito a poco estamos introduciendo este deporte en la ciudad. En España sí que es cierto que, en otras ciudades más grandes, es algo normal y un deporte que está a la orden del día.

Si alguien quiere empezar a practicar culturismo, ¿qué le aconsejaría y dónde tendría que acudir?

Si alguien quiere empezar a hacer culturismo, lo primero es que le tiene que gustar. Como no te guste, estás perdido, porque tienes que dedicar las 24 horas del día a cuidarte. Te levantas y te acuestas pensando en esto. Tus comidas, tu rutina, tus entrenamientos tienen que estar a la orden del día, y todo tiene que estar rondando a la par. Si no te gusta, es muy difícil.

Roberto Fernandez, culturista salmantino

¿No hay nada que pueda introducirte en este mundo?

Es difícil, porque no tienes que ir a ningún lado. Simplemente con que haya un gimnasio en tu ciudad, apuntarte al mismo y empezar a llevar un estilo de vida saludable y a cumplir todos los días con una misma rutina. Todo es disciplina. Aquí, quien más cumple con todo al día, y a lo largo del tiempo, es quien gana. Porque esto es dieta, descanso y entrenamiento. Si no cumples con una de esas tres cosas, estás perdido. Sobre todo con la dieta, en la que la gente falla mucho. A quién no le gusta comerse un donut o un helado. Llevo dos años y me he saltado la dieta cinco veces para comer lo que yo he querido. El demás tiempo, una dieta que tienes pautada todos los días en la que te obligas a comer y hacer lo mismo.

¿Y qué dieta es esa?

Una dieta que es bastante equilibrada, que tiene todo lo que una persona debe de comer.

¿Y qué no tiene que comer?

Lo que no tiene que comer es lo que a todos nos gusta. Ir a un burger, una pizza, helados... Que todo se puede comer, obviamente, pero a nivel competitivo azúcar y ultraprocesados, como bollerías, está prohibido.

¿Un buen chuletón de ternera de Salamanca?

Eso sí. Al fin y al cabo, eso es carne que la puedes cuadrar y está dentro de tu dieta. Yo, por ejemplo, sí que puedo comer ternera, pollo, pavo... La gente concibe que una dieta es como algo muy difícil de hacer, pero no es así.

Y de gimnasio, ¿cuántas horas desarrolla?



Ahí nos tiramos más horas en el entrenamiento, porque tenemos que crecer, tenemos más combustible, más comida, más energía y tenemos que entrenar más. Cuando poseemos menos energía y estamos cerca ya de las competiciones, preferimos darle más descanso al cuerpo y escucharlo.

¿Cómo es su trayectoria?

Yo empecé de la nada, por así decirlo, y poquito a poco, teniendo un objetivo en mente, fuí persiguiéndolo y aquí he llegado, de momento.

¿Qué objetivos se marca?

El objetivo inicial era ser campeón del mundo a nivel profesional en culturismo natural. Y lo conseguí en Italia.

¿Cuántos compitieron?

Ni idea. Lo único que sé es que éramos muchos y que el segundo era indio.

¿Qué vieron en usted los miembros del jurado?

Dentro de la categoría, compito en Memphis, una modalidad más estética, donde buscan cuerpos más artísticos en los que tienes que tener una línea bonita. Una línea, como yo siempre digo, de surfista, de un chico de playa, guapete, con buena línea y estructura. Al fin y al cabo, mi estructura a nivel físico, biológico y genético, es muy buena. Una estructura lograda con trabajo, con desarrollo muscular, con una buena dieta y una buena alimentación, es la que ganó.

Dentro de esa categoría, buscan unos cánones y unas estructuras que sean más anchas clavicularmente, una cintura más estrecha, un abdomen desarrollado, y quien más cumpla con ese perfil a nivel físico, es quien gana. En ese sentido, yo cumplí con ese perfil, y, hoy, lo sigo cumpliendo y seguimos ganando competiciones.

El salmantino Rober Fernandez

¿Qué supone ser campeón del mundo?

Sinceramente siempre lo digo, ahora mismo, mi cabeza solo aspira a más. Es como decir, bueno, hemos ganado una cosa más. Al principio era lo que nos propusimos y que era como imposible de alcanzar. Una vez que lo consigues, dices, pues vale, soy campeón del mundo, pero como tienes hambre de más, no te paras a pensar lo que supone eso.

¿Existe premio económico?

Sí, claro, pero es muy poquito. Al fin y al cabo, del culturismo natural no se puede vivir.

¿Entonces, Roberto Fernández de qué vive?

De patrocinadores, principalmente, en cuanto al culturismo. Aunque, en mi caso, soy profesor de educación física, hice también un máster de preparador físico. Actualmente soy preparador físico de atletas de competición, y de todas aquellas personas que quieran hacer un cambio físico, a las que les ayudo en ese camino.

¿Y tiene clientes?

Sí, claro. Hace dos meses finalicé el máster y saqué doce plazas limitadas, para otras tantas personas que, realmente, quisiesen hacer un cambio, o proponerse un objetivo, y las completé el mismo día. Actualmente estoy trabajando con ellas y dedicándome a las competiciones, porque es un año de muchas pruebas. Además, estoy llevando mis redes sociales, acabo de abrir, nuevamente, mi canal de YouTube, donde estoy con mis patrocinadores. Por tanto, puedo vivir hoy de esto.

"Al fin y al cabo, del culturismo natural no se puede vivir. Yo vivo de mis patrocinadores, como también de preparador físico y asesoramiento a personas que quieran cambiar su cuerpo".

¿Algún propósito para el año que viene?

Pues el año que viene mi intención es dedicarme en cuerpo y alma a todos mis asesorados, abrir muchas más plazas, ayudar a gente a conseguir su físico, ayudar a atletas a conseguir también sus logros a nivel competitivo. Además, tengo más proyectos en mente, para crecer a partir de ahí.

¿Ahora, lo más cercano?

Lo más cercano es este domingo el campeonato de España de NPC, donde voy a competir de forma natural contra gente que usa química. Venimos de haber competido el anterior domingo, y este domingo pasado también estuvimos en Madrid en una competición regional contra gente que usaba química y ganamos.

Ahora, el objetivo principal es, ya te digo, este domingo el campeonato nacional, donde nos vamos a enfrentar a los mejores de España con química. Yo voy a ir de forma natural a ver qué pasa. Hemos visto ya en la primera toma de contacto que hemos ganado a gente así. Sinceramente voy con los pies en el suelo, porque va a haber gente con muchísimo nivel, pero sé de sobra que voy a dar mucha guerra, y puedo rascar alguna medalla seguramente. Incluso, por qué no, ganar, nunca se sabe.

¿Algo más que añadir?

Simplemente animo a toda la gente que se informe un poquito más de este deporte, porque cada vez está teniendo más repercusión.

¿Por qué deporte?

Porque, como te estoy contando, desde que me levanto hasta que me acuesto es una disciplina a nivel deportivo, porque tienes que practicar un ejercicio físico a alto rendimiento. Por tanto, yo considero deporte el culturismo natural.

¿Por qué no entra como deporte olímpico?

Porque, como hemos dicho, está muy mediatizado al existir mucha gente que usa sustancias químicas. Por ello, está como mal visto, pero creo que poco a poco, al paso de los años, va a entrar en las Olimpiadas. De hecho, ya están luchando muchas asociaciones y federaciones para que poco a poco, con controles de sangre y de orina, vaya a entrar.

Creo que en un futuro será olímpico, porque al igual que en esta disciplina, como en otros deportes de alto rendimiento, el uso de sustancias está ahí. Ejemplos tenemos cada dos por tres, en el atletismo se han encontrado muchos atletas que usaban sustancias, en el ciclismo igual, en el fútbol idéntico, en todos los deportes está el dopaje. Lo único que en el culturismo es más visible y la gente dice, culturismo no, pero ya va cambiando mucho más la mentalidad.

Poco a poco vamos viendo que esto es más que real, y que el culturismo está muy presente en el día a día, y que ya no es solo culturismo, sino un estilo de vida sano y saludable. Es decir, para finalizar, cualquier persona se quiere ver bien delante del espejo y a eso se le puede considerar culturismo. Y de paso, se pueden conseguir grandes cosas, como he logrado yo.

Roberto Fernández, culturista salmantino, todo un campeón

P. D.:

El futuro de Roberto Fernández en el culturismo parece prometedor. Con cada competición ha demostrado ser un atleta dedicado y en constante evolución. A medida que continúa perfeccionando su físico y sus habilidades en el escenario, es probable que lo veamos competir en eventos internacionales de mayor envergadura, elevando aún más su perfil en el mundo del culturismo.

Rober no solo aspira a seguir ganando títulos, sino también a educar e inspirar a futuras generaciones de culturistas y aficionados al fitness. Con su ética de trabajo incansable y su pasión por el deporte, no hay duda de que seguirá siendo una figura destacada en el panorama del culturismo español e internacional.

Roberto Fernández es un claro ejemplo de cómo la disciplina, la consistencia y la pasión pueden transformar a una persona en un deportista de élite. Su historia es una inspiración para muchos, y su compromiso con el culturismo lo posiciona como uno de los grandes referentes en este deporte. En un mundo donde el físico es el resultado visible, es su mentalidad de acero y su constante esfuerzo lo que realmente lo distingue.