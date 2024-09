El salmantino Rober Fernández gana la Ben Weider como campeón de culturismo natural

Salamanca suma un campeón más en el mundo del deporte. En esta ocasión ha sido Rober Fernández, ganador de la Ben Weider de Alicante, coronándose como campeón absoluto del evento en la categoría de Men's Physique.

De este modo, el salmantino se impuso en su talla –en función de la altura– y el Overall -todos los participantes- para sumar su segunda victoria de 2024 en una competición de culturismo natural después de llevarse el EMPRO hace unos meses.

Además, el atleta charro presentó su mejor estado físico hasta la fecha y fue claramente superior al resto de sus rivales sobre la tarima, mientras que cumplió con su promesa y se hizo con el primer puesto para continuar agrandando su corta, pero exitosa carrera deportiva en la disciplina.

El salmantino Rober Fernandez

"Muy feliz"

Por otro lado, Rober Fernández se mostró "muy feliz" por hacerse con el triunfo y dijo que “he ganado los dos shows naturales en los que participé y he venido a dejar huella en el mundo natural porque quiero que la categoría de Men's Physique sea mía”.

Entre tanto, el deportista añadió que “el objetivo está cumplido al alcanzar mi mejor versión y voy a muerte porque pienso en esto desde que me levanto hasta que me acuesto. La vida va de crecer y deseo estar en lo más alto, no me conformo con nada”.

De hecho, la mente del campeón del mundo, Europa y España en 2023 ya mira hacia adelante en busca de superarse en sus próximas dos competiciones.

“Los grandes retos vienen ahora porque el 27 de octubre me voy a enfrentar a los mejores en el Campeonato de España NPC –participará contra atletas que utilizan sustancias químicas– y el 30 de noviembre intentaré hacer historia para lograr la tarjeta IFBB Pro en Metz (Francia)”.