Salamanca, referente en investigar enfermedades neurodegenerativas: "epidemia silenciosa sin cura"

Salamanca es un referente en la investigación en neurociencias. Así de tajante se ha mostrado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la inauguración del congreso MMN 2024, que se celebra hoy mañana en la Hospedería Fonseca de la USAL.

Por ello, la Hospedería Fonseca de Salamanca reúne hasta el miércoles a casi 200 de los mejores científicos del mundo en el ámbito de las neurociencias para abordar la "epidemia silenciosa"

En palabras del director del Instituto de Neurociencias de Castilla y Leon (Incyl) y organizador del X Congreso internacional de Mismatch Negativity, Manuel Sánchez Malmierca, que suponen en la sociedad actual las enfermedades neurodegenerativas.

Manuel Sanchez Malmierca, director del Instituto de Neurociencias de salamanca null

Por ello, conviene recordar que la ciudad posee un centro puntero como es el Incyl, que, además, el pasado año cumplió un cuarto de siglo de vida. El rector, Juan Manuel Corchado, acudió a la inauguración junto al alcalde, cuyo comité organizador local está liderado Manuel Sánchez Malmierca.

"Enfermedades sin cura"

El director del Incyl y organizador del X Congreso Internacional de Mismatch Negativity, Manuel Sánchez Malmierca, en declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, explicó que "no hay mejor definición que epidemia silenciosa".

"Las enfermedades neurodegenerativas no se curan ninguna. Van a peor. Además, son impredecibles, pueden aparecer en cualquier momento y, desgraciadamente a fecha de hoy, es una epidemia silenciosa", explica el profesor y director del congreso.

Concretamente, abundó el profesor Sánchez Malmierca, "como ocurre a gente mayor que ya se va a morir, que entendemos que es algo natural, pero es un drama para la persona que lo sufre, más para la familia y es un drama económico para el país.

"Este tipo de eventos son fundamentales para intentar poner nuestro granito de arena y a ver si en breve podemos tener alguna solución, aunque sea mínima, para si no curar, al menos cronificar las enfermedades para que no avance más", según Sánchez.

En este momento, lo que existe "es fundamentalmente apoyo social y familiar, porque no hay fármacos que realmente consigan aminorar los síntomas. Prácticamente ninguno. Recientemente se publicó un fármaco, pero en realidad tiene muy poca actividad".

Los científicos buscan "profundizar, pero hay que invertir dinero". De hecho, "aprovecho esta ocasión para solicitar a las autoridades locales, regionales y nacionales que inviertan más dinero en ciencia, que el dinero en ciencia es una inversión a largo plazo"

Subraya en este punto que, si no se hace esa inversión "luego va a ser más caro. Entiendo que los políticos quieren resultados ya, pero las cosas llevan su tiempo, y lo que se invierta ahora se verá dentro de cinco o diez años como mínimo, pero se verá. Y si no se invierte, pues no se verá nada".

Salamanca es líder

El rector de la USAL junto al director del Incyl, Manuel Sánchez David Arraz ICAL

Este congreso, al igual que apuntaron el rector y el alcalde en la inauguración, lo destaca el director, se celebra en Salamanca porque "somos líderes mundiales en el área científica de lo que es el Congreso Negativity, un tipo de potencial de disparidad evocado que se registra en el cerebro".

En Salamanca llevan más de 20 años trabajando en esta área. Es un congreso que se hace cada tres años, recuerda Sánchez Malmierca. El último fue en Fukushima y "nos pidieron que si podíamos organizarlo, con lo cual fue un privilegio decir que sí. Y estamos muy contentos".

El grupo de investigadores del Incyl son unas quince personas, biólogos y médicos, que llevan trabajando en el potencial de disparidad una veintena de años. Los trabajos se desarrollan a nivel celular.

"Nuestro trabajo está reconocido en todo el mundo, con lo cual publicamos en revistas de alto impacto, nos citan mucho. Humildemente podemos decir que somos líderes en el área".

La conferencia MMN

Congreso de neurociencias en la Hospedería Fonseca de Salamanca null

La conferencia MMN es una plataforma científica dedicada a promover la comprensión de la negatividad de desajustes y otras respuestas neuronales asociadas con la detección de regularidad y cambio, predicción y errores de predicción.

Entre sus objetivos principales figuran fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre investigadores, médicos y profesionales del campo, con el objetivo final de desentrañar los misterios de la respuesta del cerebro a los desajustes sensoriales.

El congreso actual de 2024 servirá para poner en común los hallazgos recientes y muy influyentes en la investigación básica y aplicada relacionada con la MMN.

Programa 'MMN2024'

La reunión ofrecerá un excelente programa científico que incluye 3 oradores principales, 13 simposios con 60 comunicaciones orales y 78 comunicaciones en póster.

Asimismo, una de las sesiones girará en torno al fallecido profesor Risto Näätänen, visionario en el ámbito de la neurociencia cognitiva, en la que se honrará su legado con un simposio especial sobre su investigación.

García Carbayo ha agradecido al director del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (Incyl) y organizador del congreso, Manuel Sánchez Malmierca, la elección de la ciudad para la celebración de una cita que, en palabras del alcalde, "volverá a convertir a Salamanca en el epicentro internacional de las neurociencias".

Ha recordado a los congresistas que se encuentran en una ciudad de "ciencia, innovación y tecnología", por lo que "congresos de esta magnitud y relevancia vienen a confirmar esa apuesta clara y decidida de Salamanca por la industria del conocimiento al servicio de la sociedad".

Futuro: talento e innovación

El alcalde, junto al rector y al director del Incyl en la inauguración del congreso null

El alcalde, Carlos García Carbayo, aseguró a los más de doscientos congresistas que "el presente y el futuro de la ciudad va ligado de forma inequívoca al talento y a la innovación tecnológica y científica".

"Desde instituciones como el Ayuntamiento de Salamanca tenemos muy claro que el presente y el futuro de nuestra ciudad va ligado de forma inequívoca al talento y a la innovación tecnológica y científica. Por eso estamos poniendo toda la carne en el asador para potenciar ese ecosistema", ha señalado García Carbayo.

Ha recordado además que el Consistorio salmantino ha sido pionero en impulsar un programa de becas para la retención, atracción y fomento del talento, además de haber puesto al servicio de los jóvenes “infraestructuras tangibles donde puedan desarrollar sus proyectos”.

"Desde el Ayuntamiento lo estamos haciendo realidad en colaboración con la Universidad de Salamanca. Nosotros ponemos el continente y el contenido lo ponen las mentes brillantes que hay en nuestra universidad", ha señalado.

Ha mencionado el centro de formación y emprendimiento Tomes +, el Centro de inteligencia artificial e internet de las cosas, la incubadora de empresas biosanitarias ABIOINNOVA y el próximo Espacio de Innovación Tecnológica Tormes + que está en estos momentos en construcción.

"Como ven no estamos ahorrando esfuerzos para que Salamanca exprima todo su potencial en ámbitos donde se requiere una inversión decidida y sin complejos. En esta ciudad hay talento y ganas de emprender, solo hay que ponérselo fácil a esos jóvenes para que desarrollen sus proyectos", ha concluido.