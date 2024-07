De Bonnie Tyler a Omar Montes y Celtas Cortos: estos son todos los conciertos de las fiestas de Salamanca

Salamanca ya conoce todos los conciertos para sus Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega, que se celebrarán del 7 al 15 de septiembre, así como la programación musical ideada por el Ayuntamiento para otoño, con el objetivo de consolidar la ciudad como un destino turístico musical y cultural.

De este modo, se ha podido saber que por la capital charra pasarán artistas nacionales e internacionales de renombre, de la talla de Bonnie Tyler, Celtas Cortos, Omar Montes, Camela, Raya Real, María Toledo, Abraham Mateo, Tu otra bonita, Sexy Zebras y K-Narias.

Todos los espectáculos han sido presentados en la mañana de este miércoles por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien ha aclarado que la programación de las ferias de este año comenzará un día antes de lo habitual, es decir, el viernes 6 de septiembre, con la actuación de la orquesta Anaconda en la plaza de la Concordia.

Al día siguiente llegará el turno de los ganadores de las tres últimas ediciones del Concurso Municipal de Bandas, Rockin´Hellfire, Sadia y Nel Rodríguez, así como del afamado grupo Raya Real, que lleva más de 20 años haciendo sonar sus rumbas y sevillanas por todos los rincones del mundo. Todos ellos actuarán en la Plaza Mayor.

El domingo 8 de septiembre y en el mismo escenario, serán los Celtas Cortos, uno de los grupos más influyentes de la música española de las últimas décadas, los que hagan disfrutar al público salmantino con sus canciones más míticas, a través de un espectáculo celebrado en el marco de su gira 30 aniversario.

Por su parte, Camela actuará el lunes 9 de septiembre, jornada en la que harán vibrar la Plaza Mayor de Salamanca con grandes éxitos como 'Cuando zarpa el amor', 'Nunca debí enamorarme' o 'Háblale de mí'.

María Toledo, la primera mujer en la historia del flamenco que actúa acompañada de un piano, presentará su séptimo álbum, 'Vicente', en el escenario habilitado en el corazón de la ciudad. Lo hará el martes 10, justo un día antes de la actuación de K-Narias y dos de los conciertos de Sexy Zebras, un trío de power rock que está inmerso en la gira Liberación; y Tu otra bonita, una de las bandas más singulares del panorama musical actual, que se ha ganado el reconocimiento gracias a su fusión de ritmos, que van desde el mestizaje indie hasta la rumba pasando por la psicodelia.

El fin de semana del 13, 14 y 15 de septiembre llegará el turno de los artistas más esperados de estas fiestas, Abraham Mateo, Omar Montes y la cantante británica Bonnie Tyler, quienes conquistarán la Plaza Mayor salmantina en este mismo orden y a través de un exhaustivo repaso por su aplaudido, elogiado y de sobra conocido repertorio musical.

Por su parte, Bonnie Tyler será la encarga de poner el broche de oro a la programación musical de las ferias y fiestas.

Grupos de música salmantinos

Cabe destacar que a todas las actuaciones anteriormente citadas, que tendrán lugar en la Plaza Mayor, se suman otras cuatro que serán protagonizados por grupos locales en el parque Elio Antonio de Nebrija.

El domingo 8 actuará el grupo de pop-rock Godaiva, mientras que el lunes 9 lo hará la banda de música pop y rock, LaSal Band, que triunfa interpretando versiones de grupos de música pop y rock tanto de habla española como inglesa, con temas que van desde Fito y Fitipaldis hasta Gloria Gaynor, pasando por Burning, Hombres G, La Unión, Manolo García, Alaska, La Guardia o Amy Winehouse.

Por su parte, el grupo Vinilo, especializado en temas conocidos y de diferentes estilos de los años 60 hasta la actualidad, actuará el viernes 13; y el domingo 15 la nota musical la pondrá el grupo La duda ofende, un grupo que también versiona éxitos de pop y rock desde los años 80 hasta la actualidad, tanto en inglés como en castellano.

Chicago, el musical y La bella durmiente

Pero esto no es todo. Dentro de la programación de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega, el Centro de las Artes Escénicas acogerá seis funciones del afamado y exitoso espectáculo 'Chicago, el musical', entre el 12 y el 15 de septiembre.

Por su parte, en el Teatro Liceo se ha programado el estreno absoluto de 'La Bella durmiente, el musical de tus recuerdos', con dos funciones previstas el lunes 9 de septiembre.

Conciertos de otoño

En su intento de consolidar la ciudad como un destino turístico musical y cultural, el Ayuntamiento de Salamanca ha querido alargar la oferta musical durante todo el otoño, con conciertos de diferentes estilos y que acercarán a la ciudad grandes estrellas del panorama musical español.

En el CAEM se han programado los conciertos de Miguel Poveda (19 de octubre), Sergio Dalma (23 de noviembre), Amós Lora (30 de noviembre) y Rodrigo Cuevas (21 de diciembre).

La Sala B acogerá los conciertos de los salmantinos The black chillies y Lulú and the rockets (4 de octubre), Vacaciones permanentes (12 de octubre) y Carameloraro (16 de noviembre), además del de Belako (15 de noviembre) y La Orquesta Mondragón (29 de noviembre).

Por su parte, en el Teatro Liceo se celebrará el concierto de Hevia el 26 de octubre, y en el Multiusos Sánchez Paraíso, los de Robe con su gira 'Ni Santos ni inocentes' (28 de septiembre), el de Andy & Lucas, con su gira de despedida (5 de octubre), el de Mikel Izal (19 de octubre) y otros eventos musicales como Bresh Salamanca.

Finalmente, en el Palacio de Congresos actuarán Malú (1 de diciembre), Los Brincos (29 de diciembre), Tributo a Dire Straits (13 de diciembre), Musical de los 80 (27 de octubre) y Homenaje a Mecano (26 de octubre).

Si bien, cabe destacar que estas son solo algunas de las propuestas del Consistorio de cara a los próximos meses. Hay alguna más, pero, tal y como han apuntado desde el Ayuntamiento, las iremos conociendo según se vayan acercando las fechas.