La UEMC reúne a expertos y aficionados para ensalzar el mejor sabor del vino en un nuevo curso de verano

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid reunirá la próxima semana a bodegas, expertos, enólogos, técnicos y aficionados para tratar de vincular el vino con la juventud, la experiencia, el arte, la música, el cine, el fútbol, la inteligencia artificial y la sostenibilidad....

Será entre los días 16 y 19 de julio y en el marco del Curso de Verano "El vino que nos une", que se desarrollará un año más entre la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el Museo Provincial del Vino de Peñafiel. Este curso, organizado por la Fundación UEMC en memoria de quien fuera su presidente, Luis Barcenilla, tiene como propósito "poner de relieve pequeños universos que también pueden disfrutarse y armonizarse con una buena copa de vino en la mano", en palabras de Santiago Hidalgo, gerente de la Fundación y coordinador de la actividad.

Se trata de una acción formativa gratuita y dirigida a estudiantes, sumilleres, técnicos de bodegas, tiendas especializadas, bodegueros, periodistas, profesionales del sector del vino y personas con inquietud por la cultura del vino. Cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid, Alimentos de Valladolid, Museo del Vino, Milla de Oro del Vino y de Banco Santander, y Vizar como vino oficial.

El curso comenzará el martes 16 de julio, a partir de las 10:00 horas en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con la inauguración a cargo de David García López, rector de la UEMC, quien estará acompañado por Conrado Íscar, presidente de la Diputación Provincial de Valladolid. Las sesiones del día girarán en torno al vino y los jóvenes, comenzando por una primera intervención a cargo del Grupo de Debate de la Universidad, que departirán en torno a cómo hablan de vino la denominada Generación Z.

A continuación será el turno de "Vino de y para jóvenes", una mesa redonda que contará Marisa Sánchez (Vinoinfluencers), Alejandro Herrero (Bodega Vinos Valbuena – Ribera de Duero), Juan Príncipe (Bodegas César Príncipe - Cigales), Sara Bañuelos (Bodegas Ramón Bilbao - Rueda) y Enrique Andrades (Bodegas Resalte -Ribera de Duero), moderados por María Hernández, profesora de comunicación política y lenguaje no verbal de la UEMC.

La primera jornada se cerrará con la charla "La experiencia en la elaboración de vinos de referencia", de la mano de Mariano García y Alberto García, propietarios de Bodegas Mauro (IGP Vino de la Tierra de Castilla y León) y San Román (DO Toro), Garmón Continental (Ribera del Duero), Baynos (DO La Rioja) y Valeyo (DO Bierzo), en conversación con Nieves Caballero, periodista especializada en el sector del vino. Tras su intervención se desarrollará una cata y maridaje de Alimentos de Valladolid con caldos de Bodega Vinos Valbuena (Ribera de Duero), Bodega Ramón Bilbao (Rueda) y Bodega Resalte (Ribera de Duero).

La segunda jornada se desarrollará el miércoles 17 también en la UEMC a partir de las 10:00 horas con "Vino y Arte. Diseñadores de etiquetas", que reunirá a los creadores Javier Garduño, Patricia Villasante, de Pintan Copas, y a Natalia de Frutos, de Hilando Fino, con Matías López, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la UEMC, como conductor.

A las 10:45 será el turno de "Vino y cine", con Herminio Cardiel, director y guionista, con Pedro del Río, coordinador del Festival de Cortos Rueda con Rueda y de actividades en Seminci, además de productor, realizador y académico en la Academia de Cine, y con Javier Angulo, exdirector de la Seminci, moderados por Elvira Jensen Casado, del Aula de Cine UEMC. Les seguirá la proyección del documental "A life in wine" en torno a la historia de Gérard Basset, el sumiller con más reconocimientos de la historia del vino, presentado por Cristina Alcalá, directora Fundación Cultura Líquida.

La última sesión (13:00 h.) será "Vino y música" y contará con Javier Ajenjo, director de Sonorama y Planeta Sonoro, Rebeca Ruano, jefa de prensa, relaciones públicas y proyectos internacionales de Sonorama y Planeta Sonoro, Raúl Escudero, gerente DO Cigales, patrocinadora del Intro Music Festival, y Epifanio García y Carlos Soto, de La Veguilla Folk Festival de Bodegas Cepa Alta, moderados por Mª Ángeles Paniagua, directora de la editorial Lapicero Azul.

Cerrará la jornada una cata y maridaje con música con Nacho Rocafull, de la Fundación Escuela Internacional de Cocina, y Ana Paulina Fernández, Premio Pascual Herrera a Mejor Sumiller del XVIII Curso de Sumiller profesional de la escuela, con vinos de la DO Cigales y Vino Crianza Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero, vino de los Premios Goya.

El jueves 18 las sesiones comenzarán a las 10 h. con el taller de "IA y Vino", dirigido por Juan Vicente García Manjón, Cristina Aldavero Peña y Francisco J. Gutiérrez Pecharromán, del Departamento de Investigación y Transferencia (DIT) de la UEMC. Les seguirán los ex futbolistas y ahora bodegueros Juan Carlos Rodríguez (DO Toro), Borja Fernández (Ribera Sacra) y José Antonio Merayo (DO Rueda), junto a Eduardo Peña, de Marqués del Atrio, vino oficial de LaLiga durante seis temporadas, quienes serán los protagonistas de la mesa "Vino y fútbol", con Francisco Fuentes, jefe del Servicio de Consumo y Promoción Agroalimentaria (Alimentos de Valladolid) como guía.

Les seguirán a las 11:30 h. en "Vino y sostenibilidad" Eva Navascués, directora de I+D +i de Alma Carraovejas y Ossian Vides y vinos, y Silvia y Miriam Herrera, de Mélida Wines, con la moderación de Mª Cruz Rey de las Moras, profesora del Dpto. de Enseñanzas Técnicas UEMC.

A las 12:30 horas se hará entrega del Premio 'Toda una vida dedicada al mundo del vino' para, de nuevo, cerrar la jornada con una nueva cata y maridaje con Restaurante Llantén y Bodegas VIZAR, en la que participarán Jonatan Armengol, crítico gastronómico y director del programa de Radio Comer A Ciegas, y Luis Cepeda, cronista gastronómico y Premio Nacional de Gastronomía.

El viernes, en Peñafiel

El Museo Provincial del vino de Peñafiel acogerá la cuarta y última jornada del curso, que comenzará el viernes 19 a las 10:00 horas con "Vino que perdura y que subsiste", de la mano de Sara Bañuelos, de Bodegas Ramón Bilbao, y José Manuel Fernández Pastor, gerente de la bodega Gordonzuelo de la DO León, presentados por Nieves Caballero, periodista especializada en el sector del vino.

Tras una visita a las instalaciones del Museo del Vino, a las 11:30 se celebrará la ya tradicional mesa redonda con los presidentes de las Denominaciones de Origen de Valladolid e invitados, conducida por la propia Nieves Caballero y por Luis Cepeda, periodista, cronista gastronómico y Premio Nacional de Gastronomía.

Tras la clausura institucional a cargo de Conrado Íscar, presidente de la Diputación Provincial, a las 13:30 horas se celebrará una nueva cata de Vinos ganadores del premio 'Vino de museo' y productos Alimentos de Valladolid, en la que se degustarán Whisba 2020 de Bodegas Rodríguez y Sanzo (IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León), Vino del Museo 2023, Traslanzas 2022 de Bodegas y Viñedos Traslanzas (D.O. Cigales), y Emina Verdejo Fermentado en Barrica 2018, de Bodegas Familiares Matarromera (D.O. Rueda), junto a pinchos ganadores, como el Pucela Roll, ganador del XIX Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid y del XXV Concurso Provincial de Pinchos (Restaurante Trasto, Valladolid), Huevos rotos con cecina, ganador del Concurso de Tapas por Comarcas de Valladolid (Restaurante 'Los Palomares' , Vega de Valdetronco), y Tablas de queso de la Provincia de Valladolid.