San Jonvi prende la hoguera del ascenso: el Salamanca CF ya es de Segunda RFEF

Por fin! Tras varios años en el infierno. Tras fracasos en la gestión y en lo deportivo, nunca en la fiel afición salmantina, el Salamanca C. F. o UDS., como guste según sean unos y otros, consigue el ascenso a la Segunda RFEF, donde habrá derbi provincial, porque en la misma milita también el CD Guijuelo. Decir que el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, recibirá en el Ayuntamiento a todo el equipo que compone el Salamanca C. F. UDS., a las 19.00 horas, con la posterior salida al balcón del Consistorio en la Plaza Mayor.

En un partido lleno de imprecisiones, de los charros y de los gallegos, con fútbol plano, en el que el Salamanca jugaba con fuego y era, por ende, quien tenía más que perder, el héroe del partido fue 'San' Jonvi, el portero local. Corría el minuto 42 cuando el árbitro castigó al equipo charro con la pena máxima, pero ahí estaba Jonvi, seguro, preciso y decidido, quien en dos paradas consecutivas, la del lanzamiento de los 9 metros, más el remate posterior del mismo jugador, logró salvar a los locales del empate.

El Salamanca parecía que no tenía ni prisa, ni fuerza, ni juego para encarar la portería rival, porque de las mejores ocasiones, hasta el minuto 69 eran todas de los gallegos, que, a buen seguro, estarán lamentándose de lo que pudo ser y no fue. No obstante, también tuvieron su carga de fortuna en ese mismo minuto cuando los salmantinos estrellaron el balón contra el poste y, en la misma jugada, contra el larguero. A partir de ahí, la nada futbolística.

El equipo charro precisaba de oxígeno, de alguien que pusiera orden en la delantera, que encarara con ímpetu y decisión a la defensa visitante. Y ese fue, no podía ser otro, el gran veterano, llamémosle charro aunque sea extremeño, Javi Navas, quien ha hecho prácticamente toda su vida futbolística en la ciudad del Tormes.

Seis minutos de añadido, con sufrimiento en las gradas y también en el campo, porque todo era incertidumbre y, más, visto que los gallegos empujaban. Pero entra San Jonvi, Amaro como capitán y señor de la defensa y Navas que cuando cogía el balón ponía a funcionar a la defensa gallega, el tarjetero hombre de negro pitó el final y, El Helmántico se ahumó de alegría en la hoguera que había prendido Jonvi.

Futbolistas que han logrado el ascenso del Salamanca CF a Segunda RFEF Salamanca CF

Las gestas de Helmántico

El Estadio Helmántico ha sido el escenario de numerosas gestas deportivas que han quedado grabadas en la memoria de los aficionados al fútbol. Desde su inauguración en 1970, este emblemático recinto ha albergado momentos de gloria y dramatismo, consolidándose como un bastión de emociones y hazañas inolvidables.

Una de las tardes más memorables en el Helmántico se vivió el 21 de marzo de 1998, cuando la Unión Deportiva Salamanca se enfrentó al Real Madrid en un partido que pasaría a la historia. En aquella jornada, los charros lograron una impresionante victoria por 4-3 ante el conjunto merengue. Aquel triunfo fue posible gracias a una exhibición de coraje y destreza, destacándose el papel del delantero Pauleta, quien con su doblete se convirtió en el héroe de la noche. Este resultado no solo fue un hito por el marcador, sino también por el espíritu combativo que mostró el equipo local ante uno de los gigantes del fútbol mundial.

Otro capítulo dorado se escribió en la temporada 1994-1995, cuando el Salamanca consiguió el ascenso a la Primera División de España. Tras una emocionante fase de promoción, el equipo dirigido por Juan Manuel Lillo logró el ascenso al imponerse al Albacete en un partido de infarto. El Helmántico fue testigo de una celebración sin precedentes, con la afición invadiendo el campo para festejar junto a sus héroes. Este ascenso significó un renacer para el club, que volvía a codearse con la élite del fútbol español.

No solo el fútbol masculino ha dejado huella en el Helmántico. En 2019, el estadio fue sede de un emocionante partido entre el CD Salamanca FF y el Deportivo de La Coruña, correspondiente a la liga de Segunda División femenina. Este encuentro, que atrajo a una multitud entusiasta, terminó con una victoria local por 2-1, consolidando el crecimiento y la importancia del fútbol femenino en la ciudad.

Esta tarde de víspera de San Juan, el Salamanca C. F. UDS. con otras acepciones, pero siempre con el público salmantino, ávido de fútbol y fiel a sus colores blancos y negros, ha vuelto a vibrar en el mítico Helmántico. Se pueden decir muchas cosas, pero lo que nadie duda que este estadio es el eje sobre el que gira toda la historia, de antes, de ahora y, esperemos, del futuro del fútbol en Salamanca. Más de 15.000 almas gritando ¡Hala Unión! -sin entrar en cuestiones peyorativas- sigue poniendo los pelos de punta.

El Estadio Helmántico es mucho más que un recinto deportivo; es un santuario de recuerdos y emociones. Cada gesta vivida en su césped contribuye a la rica historia del deporte en Salamanca, dejando una huella imborrable en todos aquellos que hemos tenido el privilegio de ser testigos de estos momentos épicos.

Ascenso del Salamanca CF a Segunda RFEF (1) Salamanca CF

Ascenso del Salamanca CF a Segunda RFEF (2) Salamanca CF