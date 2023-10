La USAL colabora en ‘State of the World’s 2023’ que predice que 3 de cada 4 especies de plantas no descritas del planeta ya están en extinción

Las plantas y los hongos sustentan toda la vida en la Tierra, brindando valiosos servicios ecosistémicos que respaldan nuestros medios de vida y nos proporcionan alimentos, medicinas, ropa y materias primas. No obstante, la naturaleza se encuentra en un estado de desequilibrio, impulsado por la doble crisis del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

En este contexto, la Universidad de Salamanca colabora en el quinto informe “State of the World’s” elaborado anualmente por el Real Jardín Botánico de Kew (Reino Unido) y en el que se expone la condición de las plantas y hongos del mundo a nivel mundial. Un informe en el que en su última edición de 2023 predice, entre otras importantes cuestiones, que 3 de cada 4 especies de plantas no descritas del planeta ya están en vías de extinción.

Blanca M. Rojas, científica del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la USAL, forma parte del grupo de 200 investigadores internacionales participantes en la iniciativa, cuyo contenido abarca más de 25 artículos científicos de vanguardia en sus 11 capítulos a lo largo de los cuales se examinan los ejes impulsores y patrones globales de la biodiversidad, además de las lagunas críticas de conocimiento y cómo abordarlas. Concretamente, la investigadora de la Universidad de Salamanca colabora por medio del trabajo “The big four of plant taxonomy- a comparison of global checklists of vascular plant names”, publicado por primera vez en mayo de 2023 en “New Phytologist” y del que es coautora.

Muestra de hongo. Foto: Kew Science

En el último informe “State of the World’s Plants and Fungi 2023”, elaborado bajo el lema "Afrontar la emergencia del mundo natural: evidencias, falta de datos y prioridades" y recién presentado en el simposio organizado para la ocasión del 11 al 13 de octubre en Kew Gardens (Londres), los científicos analizan en profundidad la diversidad de estos componentes fundamentales de los ecosistemas y la amenazas a las que se enfrentan, ahondando en el estado de la biodiversidad global y destacando los principales vacíos de conocimiento aún existentes.

Las evidencias científicas subyacentes se han publicado en una colección especial de las revistas “New Phytologist” y “Plants, People, Planet” titulada “Global Plant Diversity and Distribution” y en una revisión de la diversidad y conservación global de hongos publicada por la revista “Annual Review of Environment and Resources”.

Hasta la fecha, Kew ha publicado cuatro informes innovadores sobre el estado de las plantas y/o hongos del mundo, siendo la edición del 2020 la primera que investigó plantas y hongos de forma conjunta.

Biodiversidad en el Bosque Atlántico de Brasil. Foto: Kew Science

Conservación de la biodiversidad

A grandes rasgos, en relación a los hongos, los científicos argumentan en el informe que menos del 1% de los hongos descritos han sido evaluados en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que equivale aproximadamente al 0,02% del total estimado de 2,5 millones de especies. De los que han sido evaluados, se estima que más de la mitad están amenazados o casi amenazados. Sin embargo, no se cree que esta proporción represente una amenaza para los hongos a nivel mundial, ya que hasta ahora los micólogos han centrado sus evaluaciones en las especies consideradas como más amenazadas.

Los expertos ahora piden un enfoque doble para prevenir la disminución de la biodiversidad de hongos: 1) Integrar los esfuerzos de conservación de hongos con los de plantas y animales, de modo que los esfuerzos de conservación estén coordinados; y 2) que se protejan formalmente las áreas de particular interés para los hongos.

En cuanto a las plantas, el informe determina que se ha evaluado el riesgo de extinción de menos de la mitad de las plantas endémicas de un solo país a nivel mundial, es decir, especies que sólo se encuentran en un único país o masa terrestre y que representan el 64% de todas las plantas, lo que destaca una importante prioridad de conservación que abordar. Debido a su pequeña distribución, los científicos temen que el cambio climático se esté convirtiendo en un riesgo cada vez mayor para las especies endémicas, lo que significa que es necesario acelerar los esfuerzos para evaluar su estado de conservación.

Hongo en el jardín botánico de Wakehurst. Foto: Kew Science

El 45% de todas las plantas con flores conocidas podrían estar en vías de extinción

Para comprender mejor los riesgos que sufren las plantas con flores ya conocidas, los investigadores cruzaron datos de la Lista Mundial de Plantas Vasculares con la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN. Extrajeron los datos de 53.512 especies ya evaluadas, como base de las predicciones del modelo probabilístico para las 275.004 plantas con flores no evaluadas o con datos deficientes. Estas nuevas estimaciones del riesgo de extinción, junto con una estimación de la incertidumbre para cada predicción, pintan una imagen más sólida que cualquier intento anterior de los niveles de amenaza que sufre la diversidad de plantas del planeta.

Es preocupante que las estimaciones indiquen que el 45% de todas las especies de plantas con flores conocidas podrían estar en vías de extinción. Las familias de plantas orquidáceas (orquídeas); piperáceas, que incluye la pimienta negra; bromeliáceas, que incluye la piña; y aráceas, que incluye muchos cultivos importantes, se encuentran entre las más amenazadas. Sin embargo, los científicos tienen la esperanza de que estos nuevos hallazgos puedan guiar a los legisladores y los esfuerzos de conservación para salvar las plantas que están al borde de desaparecer para siempre, acelerando las evaluaciones del riesgo de extinción de estas especies.

La extinta “orquídea de las cascadas” (Saxicollela deniseae). Foto: Kew Science

La estimación de 2,5 millones de hongos abre una frontera de descubrimiento

Se sabe muy poco sobre la diversidad de los hongos en comparación con la de plantas y animales, que han recibido un mayor interés científico a lo largo de los siglos. Hasta la fecha, sólo se han nombrado formalmente 155.000 especies de hongos, pero los investigadores han sospechado durante mucho tiempo que el reino de los hongos es tan diverso, si no más, que los de las plantas y los animales, con estimaciones previas que oscilaban entre las 250.000 y los 19 millones de especies. Ahora, gracias a un análisis sólido y a los avances en tecnologías como el metabarcoding de ADN, se estima que existen alrededor de dos millones y medio de especies de hongos en todo el mundo.

Para poner la cifra en perspectiva, hasta la fecha los científicos sólo han descrito alrededor del 10% de la diversidad fúngica del mundo, lo que significa que muchos de los nuevos descubrimientos que esperan realizarse podrían proporcionarnos nuevas fuentes de alimentos, medicinas, productos químicos y enzimas con propiedades útiles como la degradación del plástico. Sin embargo, advierten que el ritmo actual de descubrimiento es totalmente inadecuado para abordar la magnitud del problema.

Desde principios del 2020, unas 10.200 especies de hongos han sido descritas formalmente como nuevas para la ciencia; al ritmo actual de descripción de especies, se necesitarían entre 750 y 1.000 años para describirlas todas. Sin embargo, los investigadores tienen la esperanza de que la secuenciación de ADN y los datos moleculares puedan dar como resultado la catalogación de 50.000 nuevas especies cada año a partir de muestras ambientales.

Erizo de la reina (Hydnum reginae). Foto: Kew Science

Más de 18.800 especies de plantas y hongos nuevas para la ciencia desde 2020

Aunque la pandemia de Covid y el confinamiento trastornaron prácticamente todos los aspectos de la vida moderna, brindaron a los científicos el tiempo y la oportunidad de trabajar con los datos y artículos sin terminar que tenían pendientes. Esto produjo muchos hallazgos nuevos para la ciencia, aumentando el recuento de la biodiversidad global. En total, se han nombrado más de 8.600 especies de plantas nuevas para la ciencia desde enero del 2020, incluido el nenúfar gigante más grande del mundo, Victoria boliviana.

Lamentablemente, muchas especies de plantas nuevas ya están amenazadas o extintas cuando reciben su nombre formal y se las reconoce como nuevas para la ciencia, como la extinta “orquídea de las cascadas”, Saxicollela deniseae, recolectada en Guinea en el 2018 a lo largo del río Konkouré, por la botánica Denise Molmou. Desafortunadamente, cuando la especie se publicó formalmente en mayo del 2022, las imágenes satelitales de noviembre del 2021 mostraban que las cataratas donde se encontró estaban inundadas por la construcción de una presa hidroeléctrica 30 km. río abajo. Los científicos creen que Molmou fue la primera y probablemente la última persona en ver la especie en estado silvestre.

Desde el 2020, los científicos también han nombrado más de 10.200 especies de hongos nuevas para la ciencia, incluido el conspicuo erizo de la reina (Hydnum reginae). La especie, con sus características espinas blancas, recibió su nombre en honor a su Majestad la Reina Isabel II y se encuentra en una sola zona de Gran Bretaña: los antiguos bosques de hayas de White Down en Surrey.

Nenúfar gigante Victoria boliviana. Foto: Kew Science

Identificadas 32 ‘zonas oscuras de biodiversidad’ de plantas en el mundo

Entre los ambiciosos proyectos emprendidos por científicos y socios de Kew se busca arrojar luz sobre las “zonas oscuras de biodiversidad” del planeta: áreas donde faltan datos geográficos y taxonómicos, lo que deja a los científicos en la ignorancia sobre su biodiversidad.

El estudio implicó la predicción del número de especies por "país botánico" (países o equivalentes cercanos) que actualmente permanecen sin nombre ni cartografiadas. Tras ello, los investigadores examinaron dónde coincidían estas zonas oscuras con los 36 "puntos críticos de biodiversidad" reconocidos (regiones de flora rica y única que también está amenazada), además de cómo los factores sociopolíticos y ambientales pueden afectar a las expediciones botánicas y guiar los esfuerzos taxonómicos futuros.

En total, el trabajo reveló la presencia de 32 zonas oscuras, 14 de las cuales abarcaban partes de la región tropical de Asia. Nueve estaban en América del Sur, seis en la región templada de Asia, dos en África y uno en América del Norte. En general, Colombia, Nueva Guinea y la zona centro-sur de China obtuvieron las mayores carencias combinadas de datos descriptivos y geográficos a nivel mundial, en orden decreciente.

Bosque Atlántico de Brasil. Foto: Kew Science

Acerca del Real Jardín Botánico de Kew

El Real Jardín Botánico de Kew es una organización científica de fama mundial, respetada internacionalmente por sus destacadas colecciones y por sus conocimientos científicos sobre la diversidad de plantas, conservación y desarrollo sostenible en el Reino Unido y en todo el mundo.

Kew Science

Kew Science (Kew Ciencia) es la fuerza impulsora detrás de la misión de Kew Gardens de comprender y proteger las plantas y los hongos, para el bienestar de las personas y el futuro de toda la vida en la Tierra. Más de 470 científicos de Kew trabajan con socios en más de 100 países de todo el mundo para detener la pérdida de biodiversidad, descubrir los secretos del mundo natural y conservar y restaurar la extraordinaria diversidad de plantas y hongos.