Varapalo del Juzgado a Feijóo: "Llama la atención que desconozca la no celebración del Congreso del PP de Salamanca"

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Salamanca no deja de valorar la ausencia de Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, a la vista celebrada el pasado 20 de enero. Así, asegura que Feijóo "a su propio juicio estimó no conveniente acudir, alegando desconocimiento de los hechos y desoyendo, así, la decisión de este Juzgado".

Pues bien, "se hace necesario indicar que las partes no son competentes para decidir sobre la pertinencia, ni utilidad de las pruebas a practicar en un procedimiento, sino que dichas atribuciones son propias del Juzgador. Además, la parte se personó y tuvo

conocimiento suficiente de dicha citación y, por ende, del nombre del citado, sin posibilidad de designar a otra persona para que respondiera a las preguntas que estimaran por convenientes tanto los letrados de las partes como la Autoridad Judicial".

El auto recoge que "de ser cierto que no conoce el asunto a tratar, que no puede aportar nada de interés, debió manifestarlo así, el citado, en el acto de la vista, y no actuar de forma contraria a la decisión judicial.

Además, esgrime la magistrada, "tampoco interpuso recurso de reposición frente a la providencia que acordó la prueba y la citación. Añadir, cuando menos resulta extraño que la persona más visible del Partido Popular, la que "ha tomado las riendas" en el mes de abril del año 2022, no haya tenido oportunidad de conocer la falta de celebración del congreso en la provincia de Salamanca, después de que ya se había presentado demanda meses atrás, en otro juzgado, sobre la misma cuestión, y publicado en prensa, unido al hecho relevante de que su presidente dimitió en el mes de diciembre pasado, y que de esta circunstancia significativa, se obligó a nombrar gestora. Por todo, al no dar razones ciertas y suficientes (Alberto Núñez Feijóo) que justifiquen la falta de celebración del congreso, deducimos que no existen".

