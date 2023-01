La acera y el carril bici de la discordia

Las asociaciones de vecinos de Fuente Berrocal y La Galera han convocado para este domingo, 5 de febrero, una marcha reivindicativa. Todo con el fin de solicitar al Ayuntamiento de Valladolid que habilite una acera y un carril bici, en la Cuesta de la Maruquesa, todo con el objetivo de conectar las dos zonas residenciales con el centro de Valladolid.

“Fuente Berrocal y La Galera se unen en una marcha reivindicativa por la acera y el carril bici que nos unan con el centro urbano. Llevamos pidiéndolo 20 años, pero, desde hace 10, ejercemos más presión”, ha asegurado Maribel Arranz, presidenta de la Asociación de Vecinos de Fuente Berrocal en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El concejal de Planteamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, en declaraciones a este periódico, asegura que la manifestación le resulta “un tanto sorprendente” porque “conocen perfectamente lo que se está haciendo”. “Saben que hay voluntad indudable de hacerlo y, por ello, no entiendo bien la marcha reivindicativa”, añade.

“¿Servirá para que los trámites administrativos se acorten? Pues no. Hay que cumplirlos se hagan o no concentraciones o manifestaciones. Me sorprende también que no se haya hecho ninguna manifestación en los años del anterior equipo de gobierno que no solo no estaba dispuesto a hacer la obra de la que hablamos, sino que negaba la mayor”, añade el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valladolid.

Zona conflictiva Imagen cedida por la Asociación de Vecinos Fuente Berrocal

“Te vas jugando la vida”

“No podemos bajar andando hasta el núcleo urbano. Es muy peligroso. Te vas jugando la vida. La marcha la hacemos por un carril bici y una acera peatonal que comunique nuestros barrios con el centro de la ciudad. Unos dos kilómetros de camino y carril bici desde Fuente Berrocal y La Galera hasta el Bar La Tarara”, asegura Maribel Arranz en declaraciones a este periódico.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Fuente Berrocal añade que, cerca de la Carretera de Fuensaldaña, el cruce de la Autovía está “muy mal”. “Reivindicamos que arreglen la zona y la hagan lo más segura para peatones y ciclistas”, añade.

“Se aprobó un tramo, el primero, de 200 metros. El Ayuntamiento nos dijo que se hacía el carril bici, pero no se ha hecho. Aunque se aprobara, pedimos al Consistorio que retome el proyecto y acometa las obras”, añade.

La marcha reivindicativa por un carril bici y una acera peatonal que comunique los barrios con el resto de la ciudad se va a desarrollar el domingo, 5 de febrero, desde las 12.00 de la mañana. Saldrá de la Plaza de la Ópera, a las 12.00 horas y continuará por la Carretera de Fuensaldaña hasta el centro de salud de La Victoria para volver a la plaza de la que volvió. Se estima que finalice a las 14.00 horas.

“Queremos que se agilicen las obras y lo hagan. Cuanto antes mejor. Hemos escrito una carta y no nos han respondido. Nos están dando largas porque no tienen intención de hacerlo. Si no, lo hubieran hecho ya”, finaliza Maribel Arranz.

Imagen de la convocatoria de la marcha

"No puede decirse que no se hace nada”

“En los presupuestos participativos se aprobó un tramo que es una actuación ya realizada. Por tanto, no puede decirse que no se hace nada. Tienen todo el derecho a manifestarse y cuentan con mi apoyo para ejercer ese derecho. Si quieren, el domingo, me puedo acercar para explicarles, encantado una vez más, los trámites y la situación del proyecto. No puedo dejar de expresar mi sorpresa por esta manifestación, precisamente ahora”, explica Manuel Saravia.

El concejal de Planteamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid hace una cronología del proyecto. El 3 de noviembre de 2020, asegura que se firma el contrato de construcción del mismo y el estudio geotécnico de acera y carril bici con la empresa Trabajos Obra Civil Ingeniería S.L.

El 4 de abril de 2021 se entrega la primera documentación técnica del proyecto de construcción de esa acera y carril bici en la carretera de Fuensaldaña. Se emitieron informes de supervisión municipal el 4 de junio de 2021 y el 29 de octubre de ese año, una vez recibida la respuesta desfavorable de la Demarcación de carreteras del Estado de Castilla y León. Manuel Saravia afirma que el informe fue desfavorable porque “no dejaban construir un paso peatonal sobre la autovía”. Por esto se planteó la división del proyecto en varios tramos, para “poder actual, al menos en el más delicado” y “después en el resto” tras resolver los impedimentos de carreteras.

Se procedió a la entrega de la segunda documentación técnica del proyecto de construcción de la acera y el carril bici en la carretera de Fuensaldaña el 10 de diciembre de 2021, en respuesta al informe de Demarcación de Carreteras para dividir la actuación en dos fases debido a la imposibilidad de construir una pasarela peatonal y ciclista sobre la A-62. Y las actuaciones siguieron.

Imagen del proyecto para la Carretera de Fuensaldaña

“Todo esto lo conocen los vecinos”

Tras todo esto el concejal explica que después de la entrega de la segunda documentación técnica se ha intentado localizar a todos los propietarios de las fincas que es necesario ocupar para ejecutar el proyecto. “Se ha investigado en las fincas catastrales, en las registrales, información del padrón municipal y demás. La propiedad de una de ellas no se ha podido localizar”, ha informado el concejal.

Además, añade que se han enviado correos electrónicos a todos los propietarios localizados y se han mantenido reuniones para explicar el asunto e indicar el precio previsto de adquisición. Varios meses durante la primera mitad del año 2022. Se ha calculado una valoración de las fincas más actualizada en un documento firmado el 16 de junio de 2022.

El 26 de septiembre de 2022, como añade Manuel Saravia, se mantuvo una reunión conjunta con todos los propietarios implicados para darles a conocer la última valoración y las circunstancias y documentación en el caso de que acepten el precio y se pueda adquirir la parcela sin necesidad de iniciar un expediente de expropiación.

El 14 de octubre de 2022 se emitió un tercer informe de supervisión a la empresa Trabajos Obra Ingeniería S.L para actualizar el proyecto y se ha esperado hasta recibir la última contestación favorable de los interesados aceptando la propuesta municipal el 25 de octubre de 2022. Falta aún un contacto.

“Se está a la espera de recibir el nuevo documento técnico refundido y actualizado y de firmar los documentos de adquisición de os terrenos”, añade Saravia, que apunta que “el último correo del equipo redactor sobre este documento es del pasado 27 de enero a las 9.30”, además, añade que “han pedido informe jurídico para poder licitar la obra” incluso con la falta del contacto anteriormente citado.

“Nunca se ha parado. Creo que le consta a las asociaciones vecinales. Ha habido reuniones en los últimos meses, el 5 de agosto y el 11 de octubre de 2022 y se les ha enviado un correo con toda la información el 14 de noviembre del año pasado”, añade el concejal de Planteamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento.

Detalles del proyecto

Manuel Saravia facilita a este periódico el documento con los detalles del proyecto, que según el Ayuntamiento “no se ha parado en ningún momento”. En él se proyecta un carril bici y una acera peatonal asociada a la carretera de Fuensaldaña. Todo para comunicar la ciudad con las urbanizaciones La Galera y Fuente Berrocal. Se permite una movilidad sostenible en dicho tramo.

Se distinguen, un primer tramo entre la calle Parva y la carretera Fuensaldaña, discurriendo por el sector SE-52-06. Para conectar a la misma con la futura glorieta proyectada. Dará acceso a la urbanización Salve Regina.

Imagen del proyecto facilitada por el Ayuntamiento de Valladolid

Además de un segundo tramo anexo a la carretera de Fuensaldaña. Desde la citada glorieta hasta la zona de la fábrica de Lingotes Especiales, en el que el carril bici y la acera discurren paralelos a la carretera. En este tramo será preciso desplazar la carretera existente con el fin de permitir la ejecución del carril bici y su acera asociada.

Un tercer tramo, ya definido y ejecutado, entre la fábrica de Lingotes Especiales y la Autovía A-62 y un cuarto entre el extremo norte del citado proyecto y el extremo sur de la Urbanización La Galera. En ese tramo el trazado discurre anexo a la carretera, si bien el tramo de cruce sobre la autovía A-62 se realiza mediante una pasarela metálica de 65 metros a ejecutar.

La anchura del carril bici será de 2,6 metros y el itinerario peatonal se ha definido de 2,4 metros para permitir su uso con comodidad y total accesibilidad. La longitud total proyectada de carril bici es de 1,45 kilómetros.

