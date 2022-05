Ciudad Rodrigo ofrece un 'Cheque Bebé' de 500 euros por nacimiento o adopción de hijo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de mayo de 2022, aprobó las Bases Reguladoras y la Convocatoria de Ayudas de pago único por nacimiento o adopción de hijo durante el ejercicio 2022, lo que se conoce como 'Cheque Bebé'.



La Convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca (BOP) nº90, este jueves.

Los requisitos que deben cumplir los solicitantes para poder percibir la ayuda de pago único (500,00 €), son los siguientes:

 Acreditar el empadronamiento de toda la unidad familiar en la localidad, con antigüedad de al menos un año anterior a la fecha del nacimiento y/o adopción del menor.

 No tener expediente de absentismo escolar por parte de otro/s hijos/as de los solicitantes durante el curso académico.

 Carecer de deudas tributarias con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

 Los ingresos de la unidad familiar no deben superar los 720,00 € mensuales, renta per cápita (por miembro unidad familiar).

Los plazos para presentar la solicitud, junto con la documentación requerida al efecto, son los siguientes:

• Para nacimientos y/o adopciones producidos entre el 1 de Enero y el 12 de mayo de 2022, el plazo de presentación de la solicitud finaliza el 13 de junio de 2022.

• Para nacimientos y/o adopciones a partir del 12 de mayo de 2022, el plazo será de dos meses a contar desde la fecha de nacimiento y/o adopción.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General municipal, bien de forma presencial o, preferiblemente, a través de Sede Electrónica del Ayuntamiento: https://ciudadrodrigo.sedelectronica.es/.

Pueden consultar la Bases en la página web del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo: www.ciudadrodrigo.es o bien informarse en las oficinas municipales, Plaza Mayor, 27 (Lourdes), de lunes a viernes, en horario de 9.00 h a 14.00 horas o bien llamando a alguno de los siguientes números de teléfono: 923498400 - 664436040.

