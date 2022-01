El PSOE de Salamanca duda de que los presupuestos municipales “beneficien a la ciudadanía”

Noticias relacionadas El presupuesto de Salamanca asciende a 166,8 millones y busca generar actividad económica

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca califica el proyecto de presupuestos municipales presentado en el día de ayer por PP y Ciudadanos como “incompleto, de repesca y asintomático, ya que no tiene ningún síntoma que permita la reactivación económica y la protección social y, sobre todo, no tiene ningún síntoma de que vaya a beneficiar a la mayoría de la ciudadanía, a las familias, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad”.

Así los ha definido el portavoz del PSOE, José Luis Mateos, en una rueda de prensa en la que, junto con el concejal socialista Marcelino García, ha asegurado que una gran parte de las subvenciones que van a llegar este año a Salamanca por parte de otras administraciones no están contemplados en el presupuesto, en concreto, 15 millones de euros. Del mismo modo, tampoco está presupuestada gran parte de los recursos pendientes en 2021, “30 millones de euros que quedaron en el cajón, sin invertir, algo que, por desgracia, no es ninguna novedad y algo sobre lo que llevamos mucho tiempo advirtiendo porque genera un perjuicio para la economía local, ya que la inversión de un euro a día de hoy ya no vale lo mismo que la inversión de un euro el año que viene”.

Al ser unos presupuestos “incompletos”, el portavoz socialista ha asegurado que el proyecto presentado por el Gobierno municipal “tiene vigencia de un mes” y, por tanto, “nace con los pies de barro”, ya que tendrán que hacer modificaciones para incorporar los remanentes y mover muchas de las partidas que ya figuran a día de hoy como previsiones, pero que no quedarán como definitivas.

Como ha explicado Marcelino García, “la forma de presupuestar de PP y Ciudadanos consiste en priorizar la generación de remanentes de tesorería y, por tanto, en la falta de inversión, pero si no ejecutan el capítulo de inversiones, la economía queda estancada”. En esta línea, ha señalado que “un año más, los presupuestos municipales llegan tarde y no son los presupuestos que Salamanca necesita, porque se han centrado en insistir en los mismos errores cometidos en años anteriores: no hacen frente a los problemas de la ciudad en materia de empleo, desarrollo económico o servicios sociales, ni piensan en el interés general, lo que hacen es contentar siempre a los mismos, a los que más tienen y a quienes más cerca están de ellos”.

En este mismo sentido, José Luis Mateos ha señalado que el PP “repesca y reproduce proyectos que llevamos años oyendo hablar de ellos, que ya tendrían que estar acabados y que, sin embargo, aún no son una realidad”. Por ejemplo, el Centro de Recepción de Visitantes en la Fonda Veracruz, el campo de fútbol Reina Sofía, el centro de participación de San Bernardo “que llevan cinco años reformándolo” o el centro de protección animal. Por el contrario, “no hay un solo euro” en el proyecto de presupuestos municipales para el centro de mayores de Chamberí, la biblioteca del barrio de Pizarrales, la renovación de la piscina de la Alamedilla, la reforma del CAEM o actuaciones en el entorno del río Tormes.

Grandes cifras presupuestarias

“Además de las grandes cifras presupuestarias, un presupuesto debe responder a las necesidades de la ciudadanía y de la economía local”, ha indicado, al tiempo que ha insistido y reiterado las preguntas planteadas en presupuestos anteriores: “¿Cuántos empleos se van a generar? ¿Cuántos autónomos van a poder sobrevivir? ¿Cuántos jóvenes y no tan jóvenes que han tenido que abandonar nuestra ciudad en la última década van a poder volver? ¿Cuántas pequeñas empresas se van a poder salvar? ¿Cuántas personas se van a beneficiar directamente gracias a estos presupuestos? No hay ni una sola cifra ni una sola respuesta en la documentación que nos han presentado el PP y Ciudadanos”.

A continuación, los socialistas también han destacado los importantes recortes existentes en las previsiones iniciales de presupuestos para 2022 respecto al año anterior, como sucede en las partidas destinadas a la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, “que cuenta con un millón de euros menos” o para instalaciones deportivas, “con tres millones de euros menos”.

Lo mismo ocurre con el presupuesto de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, que cuenta este año con 600.000 euros menos, y con el de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica, “desde la que se articularon casi todas las medidas de apoyo a las empresas salmantinas y a los autónomos durante la pandemia y para la que ahora se destinan dos millones de euros menos”.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista afea al PP y a Ciudadanos que sigan de espaldas a la ciudadanía salmantina, que no prioricen lo que realmente preocupa a los vecinos y que elaboren unos presupuestos tan poco ambiciosos de cara al futuro de la ciudad, marcados además por la falta de consenso y de capacidad de diálogo, “no sólo en el seno de la Corporación municipal, sino también con los agentes económicos y sociales”, de tal manera que “no son unos presupuestos fruto del diálogo social ni de la participación ciudadana; de hecho, no hay ni una sola mención a proyectos que se vayan a incorporar en las cuentas de 2022 que nazcan en los presupuestos participativos”.

