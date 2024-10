Ingeniero químico de día y encargado de parar a James Rodríguez por la tarde: "Los sueños a veces salen bien"

El despertador ha sonado temprano. Como cada día, Juan Castrillo se ha levantado para acudir a su puesto como ingeniero químico en una empresa de Valladolid. Pero hoy no es un día cualquiera para él.

Por la tarde tendrá la difícil tarea de frenar a futbolistas de la talla como James Rodríguez, Isi Palazón o Adrián Embarba. Villamuriel de Cerrato (Palencia) vivirá una jornada histórica deportiva sin precedentes en el municipio.

El pueblo natal de Juan se viste de verde para apoyar al equipo y él, como capitán del CD Villamuriel, que milita en la 1º División Regional de Aficionados, tiene el objetivo de liderar a sus compañeros en esta cita ante un equipo que está seis divisiones por encima.

"En los sueños a veces las cosas salen bien", avisa en declaraciones a este periódico en la previa del partido ante el Rayo Vallecano.

El pasado 9 de octubre, el CD Villamuriel, equipo de un pueblo del Alfoz de Palencia, lograba un hito sin precedentes en el club. Se habían clasificado para la primera ronda de la Copa del Rey tras derrotar al Aurrera de Vitoria. Como premio, medirse a una Primera División del fútbol español.

El destino quiso, el día siguiente a la machada, unir su camino con el Rayo Vallecano en el sorteo que se celebró en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas. Desde entonces, Villamuriel de Cerrato ha traspasado todas las barreras hasta convertirse en noticia a nivel nacional.

El capitán del CD Villamuriel atiende a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León para desvelar cómo han estado viviendo todos estos días y lo que significa este partido para el club y el municipio.

"Años complicados"

Juan reconoce que están "muy ilusionados" y apunta que es algo que "nunca nos habíamos imaginado que podía pasar". "Veníamos de años complicados y nunca te haces la idea de que podías jugar contra un Primera en Copa del Rey", reconoce.

Juan Castrillo en un partido con el CD Villamuriel Foto cedida

Una ilusión que va más allá del propio club. "Para un pueblo como Villamuriel es muy especial. Somos un equipo humilde y también es una inyección económica importante", señala el capitán del equipo.

Mediocentro defensivo y central, el polivalente jugador tendrá el acometido de frenar los ataques de jugadores como James Rodríguez, Isi Palazón o Raúl de Tomás, entre otros. "Son jugadores de mucha calidad. Los que me preocupan son los de arriba y a nuestros delanteros los defensas, como es lógico", señala.

Ingeniero químico de profesión, Juan se ha levantado en la mañana de este martes temprano para poder ir a trabajar. La empresa, no obstante, le ha dado las facilidades necesarias para poder acabar a la hora de comer y ya por la tarde estar con el equipo.

"Gran parte de la plantilla de mi empresa va a ir al partido a verlo. Están pendientes y es ilusionante para ellos que alguien de la empresa pueda jugar contra un equipo de Primera División", explica.

Fue el pasado 10 de octubre cuando el CD Villamuriel conoció quién sería su rival en esta cita histórica. El sorteo les emparejó con el equipo de Vallecas y, desde entonces, admite que están "enganchados al Rayo".

"Hay muchos que no habían visto un partido del Rayo nunca y ahora es lo que toca hacer, para ir conociendo a los jugadores. Gusta verles en estos partidos antes del nuestro", subraya.

Desde que conoció que el Rayo Vallecano sería su rival, Juan admite que ha tenido "bastantes" sueños por las noches con el partido y advierte de que "a veces se cumplen".

"Sueño con cómo parar a esta gente y en los sueños a veces las cosas salen bien. Vamos a confiar en que algunos de ellos que hemos tenido mis compañeros y yo a lo mejor se pueden cumplir", recalca con rotundidad.

No obstante, todavía apunta que le cuesta hacerse a la idea de lo que va a vivir esta tarde. "No soy consciente, pero me lo recuerdan en el trabajo y los amigos. Aunque no quieras, por una parte u otra te llegan noticias de ese partido", afirma.

El vestuario

En el vestuario, señala que la conversación más repetida ha sido los resultados del Rayo Vallecano o si la gente se anima ir al estadio. Desde este pasado sábado, que han jugado su último partido de liga antes del de Copa del Rey, ya están "centrados al 100%".

Juan Castrillo en un partido con el CD Villamuriel Foto cedida

Mientras tanto, han podido percibir como en el pueblo "están en una nube". "Sales a dar un paseo y todo el mundo te pregunta o te felicita", relata el capitán del CD Villamuriel.

A lo largo de su historia, han competido en alguna ocasión en Tercera División y esta oportunidad en la Copa del Rey hace que la gente "esté igual de ilusionada que nosotros".

"Que se vea en la televisión y que la gente del panorama futbolístico tenga aunque sea solo por un día a su Villamuriel en su prensa o en su boca. Es interesante e ilusionante para el pueblo", insiste Juan Castrillo.

Una oportunidad que también servirá para dar futuro al club y a los niños que juegan en las categorías inferiores, que podrán verse reflejados en los que ahora han logrado este hito histórico.

"Nosotros jugaremos uno, dos o tres años más, pero los que tienen que hacer crecer al equipo son los niños que están ahora en cadete o infantil. En un futuro tendrán mejores instalaciones, habrá mejores jugadores y más medios para llegar lo más alto posible".

Camiseta más codiciada

Por supuesto, una de las grandes preguntas es la camiseta más codiciada. Aquella que todos los jugadores del CD Villamuriel querrían tener.

El tradicional regalo de indumentarias por parte del equipo de superior categoría y posterior reparto se ha convertido desde la implementación del nuevo modelo de Copa del Rey en un momento icónico.

Para sorpresa de pocos, en el vestuario del CD Villamuriel la más deseada es la de James Rodríguez. "Al final es un jugador que ha jugado en el Real Madrid hace escasos años", apunta el capitán.

No obstante, Juan avanza que lo que harán será un "sorteo y al que le toque le tocó". "Todas son una pieza que guardaremos el resto de nuestra vida y lo más justo es esto", zanja.

Aunque no podrán jugar en su campo, en Villamuriel de Cerrato, por cuestiones "organizativas y por unas obras", Juan confía en contar con el apoyo de todos los palentinos.

Y es que el partido se disputará a partir de las 19:00 horas en el estadio de La Balastera, en la capital de la provincia. "Nos hubiera mucho gustado mucho jugar en nuestro pueblo, pero es imposible", subraya.

Pero este hecho les permitirá que pueda "admitir a más gente" y cree que la gente de Palencia "se va a volcar como hicimos todos cuando jugó el Becerril ante la Real Sociedad". "Yo fui a animarles", recuerda.

Del partido de hoy, Juan desea "disfrutar del partido, que la gente esté ilusionada, competir lo mejor posible y que nadie se lesione".

No se aventura a dar una porra exacta, aunque su deseo evidentemente es ganar. "Es muy complicado, vamos a dejarlo en competir lo mejor posible, disfrutar todos y llenar el campo", insiste.

A Palencia y Villamuriel de Cerrato acudirán también algo más de 200 aficionados de Vallecas. Una oportunidad para la que Juan les invita a disfrutar "de la ciudad que la llaman la bella desconocida".

"Es una ciudad muy bonita. Tienes el Cristo del Otero, un centro de la ciudad que es muy bonito con la Plaza Mayor o la Calle Mayor", recalca el capitán.

De este partido, espera poder fraguar una amistad entre clubes y aficionados, algo que sería "una gran noticia".

"Para nosotros es muy importante a nivel económico, social y deportivo. Espero que ellos valoren eso. Toda mano que nos echen a nosotros como a todo club aficionado, bienvenido sea porque ellos tienen más medios para ayudar al futbol a crecer", sentencia este ingeniero químico que intentará frenar a James Rodríguez.