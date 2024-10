El modesto pueblo palentino que tratará de frenar al Rayo de James Rodríguez o Isi : "Aquí el fútbol se vive con emoción"

James Rodríguez, Isi Palazón o Sergio Camello. Nombres como estos y muchos más serán los que visitarán Palencia en la primera ronda de la Copa del Rey. El CD Villamuriel ya conoce a su rival tras su histórica clasificación, el Rayo Vallecano. "El 1-0 me vale", esboza con una carcajada el presidente del club, Raúl Aparicio.

Villamuriel de Cerrato (Palencia) es un pueblo del Alfoz de la capital palentina de algo más de 6.000 habitantes. En la actualidad, el equipo juega en la Primera División Regional y tendrá que enfrentarse el 28, 29 o 30 de octubre a todo un Rayo Vallecano de la Primera División.

Tras el sorteo, celebrado en la sede de la Real Federación Española de Fútbol este jueves, este periódico ha podido hablar con el presidente del CD Villamuriel y, también, con el alcalde del municipio, Roberto Martín.

Aparicio reconoce que la clasificación ha sido una "pasada" en un día en el que lo "pasamos en grande". Para Roberto fue una jornada de "muchas emociones" en la que acabaron "muy felices". Hasta el punto que el regidor califica el partido de este miércoles como "el más importante en la historia de Villamuriel".

Aunque la relevancia la superará el próximo encuentro ante los madrileños. Entre toda la terna de rivales a los que podían enfrentarse, el Rayo Vallecano les hace estar "muy contentos" al ser un equipo "muy próximo" para que los aficionados de la franja puedan viajar hasta Palencia.

"Y poder así empezar una relación buena ese día con los aficionados y su club", avanza el presidente del CD Villamuriel. Cuerpo técnico y jugadores han vivido el sorteo juntos y están "encantados" con este rival al que consideran "muy bueno".

Llegado el partido, uno de los grandes momentos que suelen dejar estos encuentros es el momento de la elección de camisetas por parte de los jugadores. Obviamente, los del CD Villamuriel tienen entre las más codiciadas la de James Rodríguez, pero Aparicio apunta que también la de Isi Palazón, "que lleva muchos años allí".

No obstante, esta es una cuestión que "tratarán ellos (los jugadores)" y se "pelearán por conseguir esa camiseta que quieran", en el buen sentido. El encuentro, no obstante, no se disputará en el campo del CD Villamuriel.

Hecho que se debe a las obras que se están realizando en los vestuarios y las gradas nuevas, según anuncia el presidente, por lo que se disputará en el estadio de la Balastera, en la capital palentina. Es algo que ya tienen decidido.

No obstante, eso no será motivo para que los aficionados del CD Villamuriel se pierdan el partido, porque ayer ya "demostraron" su apego al club en un campo que estaba "a rebosar" en el partido de clasificación.

"Aquí el fútbol se vive con mucha emoción", señala Aparicio, que espera un desplazamiento también de aficionados del Rayo Vallecano y que ese día "el fútbol palentino en general disfrute".

Preguntado por un resultado para el partido, el directivo bromea con una carcajada que "no es una porra, es una adivinanza". "Lo que deseo es que ese día disfruten mucho los jugadores y todos los directivos. Si tengo que decir un resultado, que sea favorable al Villamuriel, el 1-0 me vale", zanja con una sonrisa.

Hasta entonces, el CD Villamuriel espera ansioso el que es el hito "más histórico y grande que se ha dado en el club".

"Algo importantísimo"

Otra de las personas que hoy a buen seguro vive en un estado de éxtasis es el alcalde de Villamuriel de Cerrato, Roberto Martín, quien apunta a este periódico que el partido de este miércoles fue el "más multitudinario" que han tenido nunca.

Un día en el que el ambiente fue "muy bueno" a pesar de ser "complicado" por el tiempo que arreciaba al municipio a consecuencia de la borrasca Kirk. Finalmente, la victoria provocó una "explosión de alegría" entre los asistentes.

Este jueves, era el turno del sorteo y "tocase quien tocase era un gran premio jugar contra un Primera División". "Encima es histórico con una afición importantísima, así que estamos muy contentos", celebra Roberto Martín.

Para el regidor, la afición del Rayo Vallecano tiene "ese espíritu de barrio y pueblo" y que además "mueve mucha gente", por lo que es una noticia "muy importante no solo para Villamuriel, sino también para Palencia y es muy positivo para toda la provincia".

Un "notición importantísimo" tras haber logrado hacer "historia deportiva en nuestro pueblo y para que nos conozcan a nivel nacional por una cosa más".

El deseo de Roberto es que los jugadores, la directiva y todo el pueblo "disfruten" con el partido y que se convierta en un día de "celebración del fútbol, del deporte y que Villamuriel se ponga en el mapa". "Que se continúe con esta unidad en la afición y en el equipo que les ha hecho llegar hasta donde están", sentencia.