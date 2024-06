"La acabaremos viendo arbitrar un Madrid-Barça": así disfruta un pueblecito de Palencia con el hito de su vecina más ilustre

Este pasado lunes, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) hacía pública la relación de colegiados para esta próxima temporada en las categorías profesionales del fútbol español. En ella, concretamente en la división de plata, aparecía Marta Huerta de Aza, que se convierte así en la primera árbitra principal de la historia en el fútbol profesional masculino tras pitar este pasado curso en Primera RFEF. Natural de Palencia, esta colegiada de 34 años ha logrado un hito sin precedentes en el deporte rey de nuestro país.

Aunque afincada en la actualidad en Tenerife, su vida y su infancia están muy ligadas a Palencia y su provincia. En plena comarca de Tierra de Campos, un pequeño pueblecito de algo más de 120 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, estos días tienen motivos para estar más felices que nunca.

De allí es Marta Huerta, esta colegiada que está llamada a hacer historia en el fútbol masculino profesional de España. Su alcalde, Ángel Ramos García, atiende a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León pocas horas después de producirse la noticia que catapultaba a la árbitra palentina a todas las portadas nacionales. "Estamos orgullosos y contentos de que una vecina del pueblo haya llegado ahí tan lejos", señala en palabras a este periódico.

Un orgullo que inundó todo el municipio después de que los propios padres de Marta publicasen la noticia en redes sociales, pasando a ser el tema de conversación en cada rincón durante todo el día. "Todo el mundo la felicitó. Esto no ocurre todos los días", subraya el alcalde cigueño.

Y es que, además, este hito hace especialmente feliz a Ramos García, que desvela que fue él quien casó a la propia Marta en el Ayuntamiento de Población de Campos. "Me dijo su madre que si la quería casar y... como no. Tuve el honor de casar a la primera árbitra que va a Segunda División. Imagínate", presume muy orgulloso.

Aunque Marta vive lejos de Población de Campos -está afincada en Tenerife desde hace varios años-, es descendiente de este municipio donde su madre además se desarrolla profesionalmente, dentro de la Corporación Municipal del Ayuntamiento. "Población de Campos lo tiene en el corazón (Marta Huerta), siempre habla de él. Estamos encantados, yo y todo el pueblo", destaca el regidor.

Ángel Ramos, a pesar de ser de una "generación muy distinta" (él tiene 52 años y Marta 34), define a la colegiada como una chica "simpática, encantadora y maravillosa", además de "muy cercana" en las distancias cortas.

Es cierto que su vida profesional no le permite pasar mucho tiempo en Población de Campos, pues "si no está en Nueva York está en Suecia", pero siempre guarda un momento del año para viajar hasta este pueblecito palentino, asegura el regidor. "El año pasado estuvo unos días y este año imagino que vendrá. No mucho, no lo que le gustaría seguramente, que sería mucho más", aventura.

Su rápido ascenso profesional en el mundo del arbitraje profesional les ha hecho estar convencidos de que su carrera no se estancará aquí, y los hitos que logre serán muchos más con el paso del tiempo. "En poco tiempo ha ido subiendo y subiendo... yo creo que va a llegar a Primera División, no sé cuándo, pero seguro que la vemos arbitrar un Madrid-Barça", sentencia con mucha rotundidad.

Marta Huerta ya ha tenido el honor de pregonar las fiestas de Santa María la Magdalena, pero su alcalde no descarta que en años venideros esto vuelva a producirse. No obstante, aunque eso es algo que se ve "año a año", lo que sí asegura es que este nuevo hito en su carrera servirá para hacerle un nuevo homenaje "seguro".