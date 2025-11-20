El alcalde de León recibe a Daniel Giganto, mejor sumiller del International Wine Challenge Industry Awards

El leonés Daniel Giganto acumula ya un buen puñado de reconocimientos a su profesionalidad como sumiller, labor que ejerce actualmente en el restaurante MU.NA de Ponferrada. El alcalde de León, José Antonio Diez, le ha recibido este jueves para felicitarle por su último éxito que ha sido el del galardón a mejor sumiller en el International Wine Challenge Industry Awards.

Estos premios se celebraron en Madrid el pasado 3 de noviembre y en ellos se dieron cita más de 20 expertos entre los que repartieron 24 galardones. Entre ellos, el de Daniel Giganto que también este año se ha llevado el título de segundo mejor sumiller en los Top Sommeliers Spain 2025.

El alcalde de León le ha felicitado por los galardones recibidos y por su brillante carrera profesional que inició desde bien pequeño en la capital leonesa donde su padre regentaba el Restaurante Amancio. "Para León es un orgullo contar con profesionales de la talla de Daniel Giganto. Es uno de esos jóvenes con talento que apostó por formarse y emprender un camino de esfuerzo y trabajo duro gracias al que ahora representa a nuestra tierra allá donde va", ha expresado José Antonio Diez.