El Ayuntamiento de León invertirá cerca de 200.000 euros en la reforma de tres parques y una zona de juegos

El Ayuntamiento de León continúa impulsando mejoras en los espacios verdes y zonas recreativas de la ciudad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes las obras de reforma de tres parques y una zona de juegos con una inversión global cercana a los 200.000 euros.

Los proyectos beneficiarán al parque de la Amistad y la Tolerancia, al parque de la calle Batalla de Clavijo, al jardín Cabeza de Vaca y a la cancha deportiva de la calle San Pablo. Todas las actuaciones se realizan a propuesta del grupo municipal de la UPL.

Renovación en El Ejido

Las principales intervenciones se centrarán en los parques del barrio de El Ejido. La remodelación del parque de la Amistad y la Tolerancia y del parque de la calle Batalla de Clavijo contará con una inversión de 96.690,39 euros.

El objetivo, según el equipo de Gobierno, es mejorar la seguridad, la accesibilidad, el confort y la funcionalidad de las zonas de juegos, además de incrementar su valor ambiental mediante la reposición de arbolado y la incorporación de elementos inclusivos y sostenibles.

En el parque de la Amistad y la Tolerancia se instalará un sistema de sombreo tipo vela tensada con estructura de acero galvanizado y cubierta textil microperforada. También se habilitará una zona de calistenia con pavimento amortiguador, dirigida a jóvenes y adultos, que ampliará la oferta deportiva del barrio.

La actuación incluirá la reposición de coníferas ornamentales y la instalación de nuevo mobiliario urbano, con una mesa pícnic inclusiva y cinco mesas de madera.

En el parque de la calle Batalla de Clavijo se adaptará el acceso a la zona de juegos con rampas accesibles, se renovará el pavimento amortiguador y se sustituirá parte del equipamiento infantil por un juego inclusivo.

El plazo de ejecución de las obras será de dos meses desde la firma del acta de inicio.

Jardín Cabeza de Vaca y cancha de San Pablo

La Junta de Gobierno también ha aprobado el expediente de contratación para renovar la cancha deportiva de la calle San Pablo y el jardín Cabeza de Vaca, con una inversión total de 96.800 euros.

En la cancha se prevé la sustitución completa del pavimento, el cambio de las canastas metálicas, la renovación del cerramiento perimetral y la mejora del mobiliario urbano —fuente, papeleras y bancos—.

El jardín Cabeza de Vaca, por su parte, será objeto de una reforma integral. Se mejorará el pavimento con hormigón poroso de alta permeabilidad y se sustituirán los juegos infantiles por un conjunto nuevo compuesto por torre con tejado, puente colgante, columpio doble, muro de red, escalera de suspensión y tobogán, todo sobre pavimento de caucho continuo.

También se instalarán dos bancos metálicos microperforados y una papelera, con el fin de renovar su uso vecinal y dotar al espacio de un entorno más amable y sostenible.

Mejora energética en el Ceas León Oeste

Además, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado las obras de climatización de la primera y segunda planta del Ceas León Oeste a la empresa Chiloverg León S.L. por un importe de 37.843,25 euros.

La actuación permitirá mejorar la eficiencia energética del edificio mediante la instalación de un sistema de aerotermia de 30 kW, que alimentará la ampliación de los equipos de climatización en las dos plantas superiores.

El Ayuntamiento subraya que esta inversión se enmarca en su compromiso con el ahorro energético y la modernización de las infraestructuras municipales.