Una oportunidad de oro para encontrar coche nuevo entre 2.000 opciones en el Salón del Automóvil de León

El Palacio de Exposiciones de León acogerá, del 13 al 16 de noviembre, la novena edición del Salón del Automóvil de Ocasión. La muestra reunirá más de 500 vehículos y ofrecerá una oferta total de hasta 2.000 coches, centrando su atención en los modelos seminuevos y de ocasión.

El evento está organizado por el Círculo Empresarial Leonés (CEL) y la Asociación de Concesionarios Oficiales de León (ACOLE), con la colaboración del Ayuntamiento de León. Su objetivo es impulsar las ventas del sector, reforzar la visibilidad de los concesionarios oficiales y facilitar al público la comparación de modelos y precios en condiciones ventajosas.

La presentación ha estado presidida por el alcalde de León, José Antonio Diez, junto al presidente del CEL, Julio César Álvarez, y el presidente de ACOLE, Roberto Rodríguez. También han asistido representantes de distintos concesionarios participantes en la muestra.

Rodríguez ha subrayado que en esta edición se ha tenido muy en cuenta "el cambio que se está viviendo dentro del mundo automovilístico con la llegada de los coches eléctricos", y ha señalado que se ofrecerá asesoramiento al cliente en esta materia.

El salón contará con la participación de 17 concesionarios oficiales y la representación de 45 marcas de vehículos, lo que permitirá a los visitantes conocer una amplia variedad de modelos y ediciones únicas, según apunta el Ayuntamiento.

La exposición abrirá sus puertas de jueves a domingo, en horario de 11:00 a 21:00 horas, en el Palacio de Exposiciones de León.