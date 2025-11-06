Entra en vigor la ZBE en León: no se multará hasta dentro de unos meses y novedades importantes para los patinetes

Este viernes entra en vigor la nueva Ordenanza de Movilidad de León

La nueva Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de León entra en vigor este viernes, aunque lo hace sin cambios sustanciales en la práctica para la ciudadanía y con un periodo de adaptación durante el cual no se aplicarán sanciones.

La principal novedad de la normativa es la ampliación de las calles de prioridad peatonal y la delimitación de la nueva Zona de Bajas Emisiones 2 (ZBE 2), que afectará al ensanche de la ciudad.

Con esta ampliación, calles como las del Casco Histórico, la avenida Ordoño II o Burgo Nuevo mantendrán la misma regulación que hasta ahora, pero se sumarán nuevas vías en las que el peatón tendrá preferencia.

La Ordenanza establece dos áreas diferenciadas dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La ZBE 1, correspondiente al casco histórico y su entorno, seguirá con las condiciones permanentes de las zonas peatonales.

Por su parte, la ZBE 2, que abarca el ensanche delimitado por las vías Álvaro López Núñez, Cruz Roja de León, Reyes Leoneses, paseo Condesa de Sagasta, Facultad de Veterinaria, Lancia y Jardín de San Francisco, solo impondrá restricciones en caso de que la Junta de Castilla y León decrete un episodio de contaminación.

En condiciones normales, todos los vehículos podrán circular por la ZBE 2. En caso de activación de la alerta, podrán hacerlo libremente los vehículos ECO y Cero Emisiones, mientras que los etiquetados con la letra C necesitarán autorización.

Los vehículos B o sin distintivo no podrán circular, salvo con permiso especial. En ningún caso se impondrán restricciones a los residentes de las zonas afectadas.

Los permisos podrán tramitarse de forma presencial en las sedes del Ayuntamiento (Ordoño II y plaza de San Marcelo) o telemáticamente a través de la sede electrónica.

Además, el Consistorio trabaja en el desarrollo de una aplicación móvil para facilitar estos trámites. Los vehículos con autorizaciones de aparcamiento (zonas azul o verde y aparcamientos subterráneos) quedarán automáticamente validados sin necesidad de nuevos registros.

En situaciones de urgencia, el acceso podrá registrarse hasta 72 horas después de la entrada en la zona.

Las Zonas de Bajas Emisiones contarán con cámaras de lectura de matrículas para el control de accesos, aunque las sanciones solo se aplicarán en caso de incumplimiento en las zonas peatonales.

Nuevas normas para los patinetes

La Ordenanza también introduce cambios importantes en el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos, que pasan a tener la consideración de vehículos.

A partir de ahora, los menores de 16 años no podrán utilizarlos, y los conductores deberán circular por vías de prioridad peatonal sin acceso restringido, Zonas 30, ciclo carriles, carriles bici, sendas ciclables y aceras-bici, pero no por aceras ni paseos.

El uso de casco homologado será obligatorio, al igual que prendas o elementos reflectantes que mejoren la visibilidad, especialmente entre el ocaso y el amanecer o en condiciones de baja visibilidad.

El Ayuntamiento de León subraya que, aunque la Ordenanza entra en vigor este viernes, su aplicación será progresiva, y durante los próximos meses se desarrollará una campaña informativa para que la ciudadanía conozca todos los detalles antes de que comiencen a aplicarse sanciones.