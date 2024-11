"La situación en Oncología es complicada y refleja el déficit de profesionales que hay en España"

Juan Ortiz de Saracho (59 años, Madrid) es el nuevo gerente del Hospital El Bierzo desde el pasado 17 de septiembre de 2024. Finalizó sus estudios de Medicina en el año 1989 y siempre ha estado muy ligado al mundo sanitario.

En 1990 comenzó la especialidad de Neumología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, hasta el año 1994, cuando se adentró en el mundo de la Sanidad Pública. Finalizó en diciembre de 1994, y concretamente el 5 de marzo del 95, día de su cumpleaños, comenzó a trabajar en el Hospital El Bierzo.

A sus 59 años, el nuevo gerente del centro hospitalario berciano quiere contribuir y ayudar para dar una sanidad pública de calidad, como confiesa en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Charlamos con él de su llegada y también de la problemática existente en el servicio de Oncología de dicho hospital.

P.- ¿Quién es Juan Ortiz de Saracho? ¿Cómo se define?

R.- Como una persona a la que le ha gustado siempre la medicina y que está muy comprometida con su trabajo a todos los niveles, sin importar el puesto que desempeñe. Me considero una persona trabajadora, comprometida, resolutiva y coherente.

También soy amigo de mis amigos y tengo la suerte de contar con una mujer y unos hijos maravillosos que me permiten llevar a cabo no solamente este proyecto, sino muchos otros que he podido desarrollar en mi vida profesional y también de mi vida personal.

P.- ¿Cuándo le llaman para que asuma la gerencia del Hospital El Bierzo?

R.- Yo no me esperaba esa llamada. Fue, prácticamente, una cuestión de fin de semana. Me llamó el consejero, Alejandro Vázquez, y la gerente regional de Salud, Violeta Martínez, y llevamos a cabo una entrevista de trabajo. Me plantearon un cambio de rumbo y yo creo que el Hospital y el Área de Salud se merecían ese esfuerzo por mi parte.

P.- ¿Qué piensa en un primer momento?

R.- No dejaba de ser un reto. Soy una persona comprometida, pero era un compromiso que no solamente me implicaba a mí a título particular, sino que también involucraba a mi familia. Lo hablé con mi mujer y tomamos una decisión muy rápida, no nos dio tiempo a mucho más porque tampoco había mucho margen.

Al igual que todos los profesionales del hospital, cada uno aporta lo que puede para intentar mejorar la situación. En ese momento, la responsabilidad que yo tenía cuando me plantearon la gerencia fue aceptarla. Si quieres intentar ayudar y te lo ofrecen, al menos, debes de intentarlo.

P.- ¿Cuándo comienza a ejercer como gerente?

R.- La semana del 17 de septiembre. Fue complicada para mí porque había que ajustar muchos elementos, tanto en la consulta como en casa. A veces tomas decisiones muy rápidas porque las circunstancias son así y tienes que reajustar la forma de trabajar, la familia y a mi Servicio de Neumología, del cual estoy muy orgulloso.

P.- ¿Cómo se ha encontrado el hospital?

R.- El hospital necesitaba volver a reorientarse y recuperar la ilusión. Tiene cosas muy buenas y con el trabajo de todos vamos a sacarlo adelante.

Es importante que tengamos un objetivo común, que para mí es la atención al paciente. Hay que ayudar a potenciar todos los Servicios y trabajar para que estén en el máximo nivel, lo que repercutirá en que nuestros pacientes estén bien atendidos.

P.- Cuál es la primera medida que toma?

R.- La primera medida que tomo es la de considerar que nuestro hospital sea un sitio de hospitalidad. Existía una problemática muy importante con Oncología y gran parte de mi tiempo lo he dedicado a centrarme en este servicio, en intentar que los profesionales que venían de fuera se sintieran a gusto porque repercutiría también en la actitud con nuestros pacientes, a los que ya tratan como propios.

El Servicio de Oncología de nuestro hospital tiene un personal magnífico y extraordinario, muy trabajador. Nos hemos centrado en los calendarios, en la continuidad asistencial y en llevar a cabo una serie de cambios estructurales que poco a poco van dando resultados.

P.- La imagen proyectada estos años es que falta personal. ¿Es así?

R.- Es un problema estructural en toda España. Ahora hay desajuste de personal en todo el país. Se están haciendo muchos intentos con los programas de estabilización, fidelizaciones, las OPE… se está tratando de dar salida a esta situación de forma que podamos ocupar las plazas, pero para ello es muy importante que hagamos nuestro hospital y nuestra área de salud atractiva.

P.- ¿Cuántas contrataciones harían falta?

R.- El análisis de plantilla es esencial. Estamos analizando exactamente qué es lo que tenemos, que es lo que necesitamos, pero también es importante atraer a la gente que quiera quedarse y desarrollar un proyecto personal y profesional en El Bierzo.

Es verdad que tenemos que ‘competir’ ya que los trabajadores tienen la posibilidad de trasladarse todos los años a otras zonas de nuestra Comunidad o fuera de ella. El concurso de traslados es abierto y permanente, es una posibilidad a la que puede acogerse cualquiera. Por este motivo lo que tenemos que intentar es atraer el talento y retenerlo, y para eso tanto el hospital como el área deben ser atractivos junto con la ciudad y nuestro entorno.

Nuestra comarca tiene muchos atractivos tanto a nivel cultural como a nivel gastronómico y hay que darle la oportunidad de conocerla.

También es importante atraer empresas porque cuanto más tejido industrial, tejido comercial y cuantas más ofertas tengamos, más posibilidades hay de que la gente se quede aquí a trabajar. La pregunta sería qué es lo que podemos aportar cada uno de los bercianos para que podamos conseguir que la gente se quede con nosotros.

P.- Ha habido mucha polémica con el área de Oncología del Hospital El Bierzo.

R.- La situación en Oncología es complicada. Refleja el déficit de profesionales que tenemos en España y también en algunos hospitales del extranjero. De hecho, no hay que olvidar que realizan ofertas de países europeos y especialmente nórdicos para ir a trabajar allí. El profesional médico ahora mismo hace falta y hay centros que lo pueden notar más y otros que lo pueden notar menos, nosotros estamos en el primer grupo.

P.- ¿Qué ha sucedido en Oncología realmente?

R.- Oncología es un servicio que creció de una a cuatro plazas y, a partir de ahí, los facultativos que tenían la plaza en propiedad con nosotros decidieron hacer uso de su derecho al concurso de traslados. Esto generó el problema de falta de facultativos al no existir oncólogos en bolsa de empleo para contratar.

No podemos anular el derecho de una persona a que se traslade a otro centro si cumple los requisitos para ello, debemos hacer atractivo nuestro centro y nuestra área de salud.

Esto ha supuesto una importante preocupación tanto para la Consejería como para la Gerencia Regional de Salud, por lo que se han establecido una serie de medidas como es el trabajo en red, es decir, tenemos profesionales de la Comunidad con los que vamos a trabajar en equipo dando soporte a los hospitales que lo necesiten.

Por esta razón, y para hacer efectiva esta colaboración, nos hemos centrado en la elaboración de los calendarios de cobertura asistencial, analizando los compañeros que podía venir y estableciendo las agendas específicas para cada uno de ellos. Los oncólogos de Castilla y León se han ofrecido voluntariamente a ayudarnos y a sentir nuestros pacientes como suyos. Empezamos con tres hospitales y ahora son seis los que participan desde las provincias de León, Valladolid, Salamanca, Burgos y Segovia.

P.- La coordinación, en este caso, es de suma importancia para el servicio de Oncología.

R.- Se ha nombrado un coordinador que es el jefe del Servicio de Oncología de León, el doctor Andrés García Palomo. Había que coordinarse junto a la dirección médica de nuestro centro y con el apoyo de la Gerencia Regional de Salud y la Consejería, para intentar solventar los problemas.

Ya se ha observado un cambio de talante y la actitud es diferente. En todo momento se ha asegurado la cobertura asistencial. Se han establecido unas agendas personales para que a los pacientes les revise siempre el mismo oncólogo y mantener la continuidad asistencial. Otra cuestión son las revisiones entre ciclos, lo que se denominan tratamientos, en los que se comprueban las analíticas y puede llevarla a cabo cualquier otro profesional oncológico.

Se han ofertado, como ha anunciado el consejero, dos plazas más en Oncología con el objetivo de mantener un servicio de seis profesionales. Es un planteamiento muy interesante para un sanitario ya que permite la posibilidad de desarrollar un proyecto completo de un Servicio y así habría que verlo.

Creo que es una oferta que a cualquiera de nosotros que nos lo hubieran hecho cuando terminamos nuestra especialidad, la residencia, habría sido el regalo de nuestra vida, es un regalo maravilloso. Recuerdo cuando llegué en este hospital, eran dos neumólogos y yo fui el tercero. Ahora somos siete y tenemos dos residentes aunque han pasado muchos neumólogos.

P.- ¿Cómo está ahora el tema?

Desde el principio planteamos un proyecto de trabajo entre la Consejería, la Gerencia Regional de Salud y nuestra gerencia con el objetivo de mantener la cobertura asistencial garantizada.

También hemos planteado cambios estructurales para que los pacientes se encuentren más cómodos y tengan esa sensación de que se les quiere, porque realmente es así.

Para tratar de explicar todo lo que se está haciendo, me reuní con todas las plataformas e instituciones porque nos parecía que debían de conocer cuáles eran los planes que teníamos concretamente para Oncología y para el centro.

P.- Ha hablado, por tanto, con los familiares de los pacientes

R.- El 22 de octubre convoqué una reunión para el día siguiente ya que llevaba un mes en el cargo, me parecía que era el momento para recibir al consejero, a la Gerencia Regional de Salud y a las distintas plataformas de pacientes y volver a explicar lo que estábamos haciendo.

A esta reunión también acudieron el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), César Rodríguez, y el responsable de Oncología en nuestro hospital, el doctor García Palomo. Allí se explicó el Plan Asistencial Integral de Oncología que ya se estaba implementando y otras acciones del plan futuro para nuestra área.

P.- ¿Se van a solucionar los problemas?

R.- Está claro que estamos trabajando en ello. Lo he dicho previamente, no es la mejor solución, pero es la solución más realista que tenemos en este momento y tenemos que hacerla lo mejor posible, de la forma más adecuada para que todo el mundo se sienta bien y, sobre todo, se sigan manteniendo esa cobertura asistencial para nuestros pacientes.

P.- ¿Qué más acciones le gustaría llevar a cabo en el plazo más corto de tiempo?

R.- Lo primero es un cambio en la comunicación. El hospital y el área de salud tiene que ser más trasparente. Se hacen muchas cosas buenas. Cuando explicamos todo lo bueno que hacemos, nuestros pacientes se dan cuenta que tienen un hospital y un área de salud que les cuida, eso lo tienen que sentir también.

Tenemos inversiones a dos años de casi 15 millones. Se ha hecho la compra de un robot quirúrgico para cirugía robótica, el Da Vinci, una torre de laparoscopia para Ginecología, un escáner digital de campo claro, otro robot para el servicio traumatología… hay una serie de inversiones en infraestructura y en equipamiento, pues todo es parte del apoyo de la Junta de Castilla y León para mejorar la imagen que tenemos del hospital y del área de salud. Hay cosas que mejorar, pero tenemos grandes profesionales con equipos fantásticos.

Otras inversiones, no solo en equipamiento, también en infraestructuras son el cambio y mejora en la climatización del hospital y la pavimentación exterior del centro.

Otras inversiones ya en desarrollo son la radioterapia, que está en la actualidad en presentación de proyectos por parte de las empresas que quieren optar a ello y lógicamente hay que cumplir los plazos porque esto es un sistema público. Otras infraestructuras como la planta de rehabilitación, comenzaremos en breve periodo de tiempo su realización.

P.- ¿En qué otras áreas hay que incidir?

R.- Hay que incidir en todas las áreas del hospital. De hecho, las inversiones desde la Junta afectarán a unos 25 servicios. Entre otras acciones se llevará a cabo un área de rehabilitación cardíaca, un área de imagen cardíaca, de suelo pélvico, laboratorios de exploración funcional respiratoria o una unidad de monitorización respiratoria.

Vamos a actuar a muchos niveles, cada uno en función de cómo se encuentra el servicio y en qué situación está. Es verdad que esto es cambiante y en un momento determinado podemos necesitar actuar a un nivel u otro.

Nuestra atención primaria es magnífica con grandes profesionales y se han realizado mejoras estructurales en los centros de salud como puede ser la carpintería metálica, entre otras.

P.- ¿Se sigue apostando por la sanidad pública? Muchos dicen que se tiende a la privada.

R.- Yo soy una persona defensora de la sanidad pública. De hecho, gran parte de mi vida ha sido eso. Pero esto no significa que no debamos tener colaboración con la sanidad privada. La sanidad privada nos ayuda en momentos determinados, y en programas concretos de atención.

Tenemos que trabajar conjuntamente porque eso asegura que a todos nuestros pacientes les vamos a dar la misma cobertura asistencial.

P.- ¿Le quedan muchos años de vida al Hospital del Bierzo?

R.- Yo estoy convencido de ello. Serán muchos años. Tanto al hospital como al área de salud. Tengo intención de jubilarme aquí y que cuando yo sea paciente pueda seguir estando orgulloso de mi área y sintiéndome bien atendido. El Hospital El Bierzo ha pasado por muchos ciclos, este es uno de ellos. Habrá que salir entre todos adelante.

P.- Objetivo y deseo que se marca mirando al futuro.

Primero, cambiar la imagen de nuestra área de salud y ayudar a que nuestro centro y nuestros profesionales, que son los más importantes y de los cuales estoy muy orgulloso, se sientan bien y podamos mostrar todo lo bueno que tenemos

Segundo, que podamos atraer a ese talento y que seamos capaces de permitir que puedan desarrollar un proyecto personal y profesional y hacer una mejora continua de toda la asistencia que damos.

Tenemos una cartera de servicios muy amplia y el intentar dar un poco más de autonomía a los médicos de Atención Primaria nos permitirá también disminuir la carga en el hospital, no debemos olvidar que somos un área integrada donde el paciente es la clave.

También queremos unir ese enlace con el paciente que puede parecer roto, que se sientan orgullosos de su hospital y de su área de salud.