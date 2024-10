Grandes nombres del atletismo acudirán a la nueva edición de ‘Atletismo en la calle’ en León

León vuelve a salir a la calle para vivir el deporte con una nueva edición de ‘Atletismo en la calle’, un evento deportivo de exhibición que se va a realizar el próximo sábado 12 de octubre en la avenida Ordoño II.

Su horario será a partir de las 16:00 horas y en la prueba se espera la participación de más de 300 atletas.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, acompañado de José Enrique Villacorta, del Club Sprint Atletismo; Manuel Martínez, de la Fundación Manuel Martínez.

Y el atleta leonés Raúl Matilla, campeón de España Sub 20 que también participó en el mundial de 2023 han sido los encargados de presentar esta edición.

‘Atletismo en la calle’ lo han organizado el Club Sprint León y la Fundación Manuel Martínez junto al Ayuntamiento de León.

Un encuentro que parte con el objetivo de acercar este deporte a toda la sociedad leonesa.

Vicente Canuria ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de León de llevar el deporte más allá de sus entornos habituales.

El atletismo siempre ha sido un deporte de referencia en León, con grandes resultados tanto a nivel nacional como internacional.

Atletas destacados

Entre los atletas más destacados que van a estar ahí medallistas en campeonatos de España e internacionales, entre ellos Belén Toimil, estrella de lanzamiento de peso femenino, multicampeona de España, dos veces olímpica, mundialista y récord de España con 18.80m.

Tilena Martínez, hija de Manuel Martínez y que ya ha sido internacional, actual bronce en el Campeonato de España Sub20 y octava en el Campeonato de España absoluto.

Por su parte, en categoría masculina, estarán Javier Cruz, internacional con España y medallista en todas las categorías inferiores hasta Sub23, actual medallista de bronce, y Emiliano Zazo finalista en el Campeonato de España Sub23.

En salto de altura masculina, estará Raúl Matilla, actual campeón de España Sub20 y décimo en el mundial Sub20; y en altura femenina, Irene Blanco y Alba Flórez.

Finalmente, en velocidad femenina, Clara Fernández y Lucía Cantón, medallistas en campeonatos de España absolutos.

En masculina, Txemari Berrueta, Adrián Flecha y Jorge Celada. En la media milla femenina, las participantes en campeonatos de España Lucía Juan, Miren Martín, Laura López.

Pruebas y horarios

En las categorías Sub 10 y Sub 12 (desde los 5 hasta los 11 años), se harán tres pruebas combinadas de velocidad, lanzamiento de vortex y triple salto, en las que los niños podrán inscribirse in situ.

Las categorías Sub 14 y Sub16 participarán en una carrera de velocidad, media milla y salto de altura, mientras que en la categoría élite se disputarán cuatro pruebas: salto de altura, lanzamiento de peso, velocidad y media milla.

‘Atletismo en la calle’ se desarrollará de 16:00 y las 19:15 horas y las pruebas se realizarán de forma simultánea durante toda la tarde.

Los horarios previstos son los siguientes: a las 16:00 horas las pruebas combinadas sub10; para las 16:45 horas pruebas combinadas sub12; algo más tarde, a las 17:30 horas salto de altura élite.

A las 17:35 horas las carreras de velocidad, seguidas de las de velocidad élite a las 18:00 horas.

También, a las 18:20 horas la media milla; con cita a las 18:30 horas el lanzamiento de peso élite; Y, para concluir, a las 18:35horas la media milla élite.

Ecoembes lanza 'Reciclos'

El Ayuntamiento de León junto a Ecoembes van a llevar a cabo, con fecha en este otoño, una campaña con la que animar a participar a los leones que reciclen sus botellas de plástico y las latas en el contenedor amarillo haciendo uso de la app de ‘Reciclos’.

La aplicación se encargará de premiar la responsabilidad para con el medioambiente a partir de un Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) que ha desarrollado Ecoembes.

Esta iniciativa ya se implantó en marzo de 2023 en la ciudad de León.

La campaña se va a llevar a cabo del 10 al 12 de octubre en la entrada al Palacio de Exposiciones; desde el 31 de octubre al 2 de noviembre en Puerta Castillo (plaza Santo Martino) y, finalmente, para los días del 21 al 23 de noviembre en la plaza Padre Javier de Valladolid.

Allí, se van a instalar una food truck de color amarillo en la que se les invitará a una lata de refresco o una botella de agua, después los monitores los animarán a descargar la app Reciclos y les mostrarán su nuevo mecanismo.

También, habrá un video en el que se va a explicar este proceso. Va a contar con un móvil gigante en el que se podrán hacer una foto divertida con su respectiva lata o botella.

Junto al móvil de gran tamaño se instalará un contenedor amarillo para poner en práctica la app y generar puntos siguiendo sus pasos.

Así, los que participen en esta acción podrán llevarse de regalo una botella reutilizable fabricada a partir de aluminio de las latas recogidas en estos contenedores amarillos.

Otro de los sorteos será de un teléfono móvil.

De igual forma, esta campaña llegará a las redes sociales con el apoyo de la influencer May Te, que animará a los leoneses a acudir a estas localizaciones para disfrutar de esta experiencia.

Así funciona Reciclos

El primer paso es descargar la aplicación en el teléfono móvil. Después, una vez que llegue el momento de reciclar, bastará con escanear el código de barras del envase con la app.

Después, se depositará en el contenedor amarillo y se le hará una fotografía.

Una vez hayan ejecutado estos sencillos pasos, los usuarios obtendrán puntos, llamados Reciclos, y que podrán canjear por la participación en o donar a causas solidarias regentadas por ONG ‘s.

Actualmente, esos proyectos solidarios vigentes con los que se puede colaborar en León son la lucha contra el bullying y el ciberbullying gracias a la Fundación ANAR y con la Federación de Padres y Amigos de los Sordos de Castilla y León.

Recogida en León

Ahora mismo, los leoneses mantienen sus tasas de recogida separada. Ya en 2023 recogieron un total de 2003 toneladas de residuos en el contenedor amarillo, cifras semejantes a años anteriores.

Por ello, León, además, es una de las ciudades con mejor ratio de dotación de contenedores, que se estima en 185 habitantes por cada contenedor de envases.

Con respecto a los envases de papel y cartón, se han recogido durante el año 2023 un total de 3.845 toneladas de residuos en el contenedor azul.

Estos datos muestran unas cifras altas en la recogida de estos materiales que por habitante correspondería a los 32 kg/habitante y año. Además, hay una dotación de un contenedor por cada 199 habitantes.

Por su parte, los envases de vidrio se han contabilizado las 2.394 toneladas recogidas en el contenedor verde, con un ratio de 19,7 kg por habitante y año y 447 contenedores distribuidos por el municipio.