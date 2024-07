El PP pide la comparecencia urgente de Puente ante del "caos ferroviario" en León

La presidenta del PP de León y vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, ha explicado este jueves que los ‘populares’ han solicitado la comparecencia urgente del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que “dé explicaciones sobre el caos que se vive en el transporte ferroviario”, al tiempo que registraron una Proposición No de Ley en cuyo primer punto se pide retomar los compromisos de puntualidad de Renfe anteriores al 1 de julio, al considerar que “no puede ser que la gente llegue todavía más tarde y encima se le devuelva menos dinero”.

Muñoz ha querido denunciar el “infierno que sufren cientos de leoneses y miles de españoles en las últimas semanas y meses por el caos ferroviario”, del que ha culpado al Ministerio de Transportes, al que ha tildado de “incompetente”.

La popular ha relatado la experiencia que vivió este mismo lunes cuando viajó en tren desde Madrid a León en un tren que “tardó tres horas” tras una situación “caótica en Chamartín” que se produce “prácticamente a diario” con “cientos de miles personas hacinadas, trenes que no llegan y falta de información”. Una situación que “no es excepcional” y que ya se vive “como algo natural y habitual”, ya que por ejemplo en el día de ayer “se vivió algo similar cuando los viajeros que iban a León se quedaron tirados unos 40 minutos en Vilecha”.

“Frente a eso tenemos a un Gobierno cuya única reacción ha sido ampliar los compromisos de puntualidad para pagarte menos si llegas más tarde”, ha lamentado la presidenta del PP de León, al tiempo que se preguntó “si se paga a un ministro de Transporte para que insulte y amenace en Twitter a los usuarios le dicen que es una vergüenza lo que está pasando, en vez de para que su equipo se dedique a solventar este tipo de situaciones”

Muñoz celebra haber “arrastrado” al PSOE a un acuerdo que permitirá un CGPJ “más independiente”

Muñoz ha celebrado haber podido “arrastrar” al Partido Socialista a un acuerdo que “permitirá que por primera vez se estudie la posibilidad de que los jueces elijan a los jueces”, así como que haya “un Consejo del Poder Judicial más independiente” y que cumple “con lo que estaba pidiendo la Unión Europea”.

No obstante, ha señalado que “hay cuestiones en las que hay que seguir avanzando”, después de que en el día de ayer la Comisión Europea le trasladara al Gobierno de España su preocupación “por la falta de imparcialidad del Fiscal General del Estado”, que “ha sido reprobado en numerosas ocasiones por el Tribunal Supremo” y que “lo único que hace es defender los intereses del presidente del Gobierno”, del que puso de relieve que “está cercado por la corrupción”.

Un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha lamentado que “ataca al Poder Judicial por hacer su trabajo”, mientras que ha recordado que “una de las garantías que tiene una democracia liberal es que cualquier ciudadano puede ser investigado si hay indicios de que está cometiendo delitos”, de modo que el hecho de que el presidente del Gobierno o su mujer sea uno de ellos “es precisamente una garantía de que vivimos en una democracia”.

Por ello, ha considerado que las “excusas y justificaciones” al respecto por parte del Gobierno de España, así como los “ataques al poder judicial” son para “sostener la precariedad en la que se encuentra Pedro Sánchez”, que está “acorralado por la corrupción, con una situación insostenible en su Gobierno y con casos de corrupción hasta en su entorno familiar”.

“Estamos viendo que desde la Unión Europea desde la Comisión Europea se alerta al Gobierno por la imparcialidad del Fiscal General del Estado, que ya debería haber sido cesado, mientras que también sigue estudiando la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y se muestra preocupada por los ataques a la libertad de expresión y a la libertad de prensa”, ha detallado la vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación, mientras el Ejecutivo “solo se dedica a atacar al Poder Judicial, a amenazar a la prensa y a hacer inauguraciones, pero no gobierna, no cambia y no gestiona”.

Por todo ello, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “solamente tiene una salida” que pasa por “no arrastrar a España en su caída y convocar elecciones” para que pueda haber “un cambio y un impulso” y que los españoles “tengan un Gobierno que por fin se dedique a resolver sus problemas”.

Asimismo, Muñoz ha advertido que, de lo contrario, la legislatura, “tiene el mismo futuro que con el que empezó: muerta”, ya que “era mentira que hubiese una mayoría parlamentaria”, sino que “había un partido que había perdido las elecciones y otro cuyos dirigentes necesitaban que se les borraran unos delitos”, lo que dio lugar a “una argamasa inconsistente y un Gobierno totalmente paralizado que es una ficción”.