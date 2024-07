La figura de la mujer protagoniza el ciclo del Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo

La actividad cultural está en pleno auge en la ciudad de León debido a todas las propuestas del Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo, promovido por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

Tras el éxito de las puestas en escena de Roma en el Espejo y Danza Contemporánea, ya finalizadas, y León Street Music y Cine de Verano, que aún están en marcha, llega a la capital leonesa, 'Clásicas & Contemporáneas', artes escénicas que, una vez más, estarán en el escenario de la Casona de Puerta Castillo y en la plaza Santo Martino los días 25, 26 y 27 de julio.

'Clásicas & Contemporáneas' es un ciclo cuyo eje principal es la mujer tanto en la creación como en la interpretación. En total, cuatro compañías y colectivos de las artes escénicas enseñarán con la Muralla romana como telón de fondo sus creaciones, desde la historia, el humor, el baile o la danza. La Casona de Puerta Castillo se transforma así en uno de los núcleos de una oferta cultural nocturna y festiva con el humor, el teatro, el cabaret e historias de mujer como signo distintivo, y con la presencia de artistas de todo el territorio.

El espectáculo de circo y humor 'Malabarian on the rox', de la compañía Roxi Katcheroff, abrirá la programación de 'Clásicas & Contemporáneas', el jueves 25 de julio, con una actuación para todos los públicos en la plaza Santo Martino, a las 19:30 horas con acceso gratuito. El espectáculo presenta a Malabarian, un exquisito artista de circo clásico, exigente y perfeccionista que se ve en apuros antes de comenzar su espectáculo, y a su fiel compañera Roxy, que es la encargada de aportar elegancia, dulzura y poesía al espectáculo tiene un contratiempo y no puede acompañarle ese día. Él, antes de suspender el espectáculo llama a una agencia de trabajo temporal y pide una ayudante para poder salvar el show. 'La Señorita' es una mujer mayor de 40 años, despistada, simpática y con una verborragia increíblemente sorprendente, que llega tarde, y es ahí donde comienza el desafortunado encuentro que está lleno de contratiempos.

El segundo espectáculo también se realizará el jueves 25 de julio. Música y humor es lo que se vivirá en el escenario de la Casona de Puerta Castillo la compañía Doña Manteca, con la obra 'Tengo una debilidad', a las 22:00 horas. La entrada cuesta dos euros. El grupo valenciano Doña Manteca destaca por el amor a los ritmos latinos, y está compuesto por cuatro mujeres cantantes. Paula y Elena Almendros, Mélanié Lapalús y Empar Mora que unen sus voces en este proyecto marcado por la sabrosura. Un homenaje a la música latina que ha atravesado la barrera del tiempo, siendo conocida por todas las generaciones. Artistas como Los Panchos, Celia Cruz, Antonio Machín, Chavela Vargas o Juanes y Natalia Lafourcade, también tienen un espacio en este repertorio.

'Clásicas & Contemporáneas' continuará el viernes 26 con teatro clásico. El grupo Líquido Teatro realizarán la obra 'Antígona', a las 22:00 horas en la Casona de Puerta Castillo, con un precio por entrada de dos euros. Una obra basada en el texto clásico de Sófocles y cuenta la historia de Antígona, quien ama a sus dos hermanos muertos en la batalla final y se enfrenta al dilema de desobedecer la ley y enterrar a su hermano o acatarla y desobedecerse a sí misma. Esta compañía usa un lenguaje dinámico y visual con el fin de buscar las intersecciones posibles entre un texto clásico y un público actual. Por ello, esta 'Antígona' combina la erudición clásica con una visión contemporánea del teatro, y que busca mostrar al público una experiencia teatral excelente.

El teatro cuplé cerrará este ciclo el sábado 27 de julio, con el espectáculo de la actriz Tatiana Ramos 'La Gran Estrellita Caracol', que actuará a las 22:00 horas en la Casona de Puerta Castillo. Esta obre cuenta la historia de la cupletista y actriz Estrellita Castro desde la intimidad y pasión. Se adentra en como Estrella Caracol vive su éxito y como revive los momentos más importantes en sus años de gloria.

Las entradas para disfrutar de las actuaciones que las requieran se pueden comprar por dos euros en https://www.metropolientradas.es/ciclos/ficha/685-festival-internacional-leon-cuna-del-parlamentarismo y, también una hora del espectáculo en la taquilla.

Por otro lado, el Festival de Verano Cuna del Parlamentarismo continua con el ciclo 'León Street Music', todos los miércoles a las 21:30 horas hasta el 28 de agosto en una plaza de la ciudad con grupos locales como protagonistas.