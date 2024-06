Las monjas de Belorado se niegan a entregar las llaves del convento y acusan al arzobispo de querer venderlo

La pugna entre las monjas rebeldes de Belorado y el arzobispo de Burgos no cesa y solo hace que incrementarse cada día que pasa. Las religiosas se han negado este martes a entregar las llaves del convento, cuando se cumplía el último día del ultimátum dado por el arzobispo para la entrega de las mismas, y han acusado a Mario Iceta de "querer quedárselo para venderlo". El portavoz de las religiosas, José Ceaceros, además, ha asegurado que la denuncia contra el arzobispo sigue adelante y le ha acusado de tener una motivación económica con la venta de los tres monasterios.

"Si no me las han entregado a mí, que no puedo abrir la verja, cómo se las van a entregar a otra persona", ha señalado Ceaceros en declaraciones ante los medios a las puertas del convento. Y ha sido contundente al defender la decisión de las religiosas. "¿Usted se iría de su casa?", se ha preguntado el portavoz.

Ceaceros ha confirmado también que la denuncia interpuesta contra el arzobispo de Burgos por parte de las religiosas rebeldes "sigue adelante" aunque ha apuntado que "las cosas de palacio van despacio". Y ha lanzado un dardo a Iceta. "Lo que no puede hacer es quedarse con el dinero de las monjas porque eso sí que es un verdadero crimen", ha afirmado.