Las monjas de Belorado llaman a la Guardia Civil al sentir “violada su intimidad”

El convento de Belorado, en Burgos, sigue siendo el centro informativo de este país. No hay día que no tengamos capítulo en este culebrón. Hoy se ha vuelto a armar un gran revuelo cuando la Guardia Civil se ha presentado en el monasterio. Muchos pensaban que ya se cumplía el tiempo y llegaba el desahucio. Pero no. Todo lo contrario. Han sido las propias monjas las que han requerido de su presencia porque estaban siendo acosadas por los medios de comunicación.

Ha sido el propio portavoz de las monjas, José Ceacero, ayudante del falso obispo Pablo de Rojas, el que lo ha confirmado a las puertas del convento. “Han llamado ellas porque algunos medios han intentado grabar el interior del monasterio violando su intimidad”, ha afirmado. En el relato ha contado que un cámara intentó encaramarse al muro para grabar imágenes del interior del monasterio y esta mañana de martes también había un cámara que estaba intentando lo mismo, en un muro de cuatro metros.

De esta manera, varios agentes de la Guardia Civil se han personado en el convento tras ser reclamados por las monjas que allí habitan. Lo que no ha sabido confirmar es si las monjas han puesto denuncia o no ante la Guardia. “Están agobiadas por este acoso mediático y tienen que defenderse”, ha asegurado.

Para terminar, Ceacero ha confirmado que las monjas se encuentran bien “solo hay que ver su actividad en redes sociales” y ha vuelto a criticar al arzobispo de Burgos, Mario Iceta., “Es el culpable de todo, el que lo ha sacado a la palestra pero el que se va a ver afectado es él”.