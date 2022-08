La carta de Pedro Bernardo, el pueblo que arde, a Quiñones: “No sentimos rabia, estamos desolados”

La Asociación Pedro Bernardo Siempre Verde ha mostrado su preocupación y su desolación por comprobar cómo su municipio vive el cuarto gran incendio en los últimos 40 años. Ante esta situación ha querido mandar una carta al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, para narrar lo que están viviendo y recoger el sentir de mucha gente anónima y asociaciones del municipio. “No sentimos rabia ni impotencia, nos sentimos desolados de ver como el monte arde”, comienza la carta.

“Aún no sé sabemos si volveremos a tener fuerzas para seguir luchando por este monte, porque visto lo visto, no lo hemos hecho bien. No sé si usted nos considerará ecologista o no, pero aquí llevamos 20 años trabajando por no tener monocultivo de pino, porque se rompa su continuidad horizontal y vertical, porque que se aprovechen los regueros y las vaguadas con otro tipo de vegetación y se deje más zona de pasto, pidiendo que se abran fajas cortafuegos en los laterales de estos, y se aminore la densidad de la vegetación también en los bordes de caminos y carreteras, y también porque se creen zonas de oportunidad para poder atajar los incendios y porque las revisiones de los planes de ordenación incluyan planes de defensa contra incendios... y así, un largo etc. Por eso, nos maravilla el poder que tienen esos ecologistas que usted menciona que logran presionar a su Consejería para que no se gestione la superficie forestal adecuadamente, y nosotros, sin embargo, en tantos años, no haber conseguido casi nada” relata en su comunicado.

“También creemos que todas estas cosas que llevamos tanto tiempo planteando son trabajos que deben desarrollarse en invierno, pero usted considera que mantener el dispositivo de extinción de incendios todo el año, para que hagan estas labores, es un despilfarro. Así que, le repito que no sé si tendremos fuerza para seguir luchando contra muros infranqueables”, lamentan.

“De momento, solo sé que nos quedamos con nuestro monte calcinado, y que en silencio lloraremos cuando al mirar lo veamos todo negro, cuando retiren lo quemado y veamos el suelo yermo, cuando llueva y veamos el arrastre de ceniza y suelo y como se queda blanco, con canchales y suelo infértil, eso sí lo sabemos. Y contemplaremos como nada cambia, como todo sigue igual, como nos prometen dinero para reforestar...pero nosotros hubiéramos preferido las inversiones antes, créame”.

Preguntas al consejero

La asociación prosigue y lanza algunas preguntas al Consejero “ahora que el monte todavía arde, le decimos que es necesario plantearse revisar qué se está haciendo mal, porque apagarse se apagará, cuándo, cómo y qué arrasará entre medias no lo sabemos aún, pero está claro que no funciona el planteamiento actual... ¿De verdad no le parece anormal, que se repita lo mismo cada 12-14 años? ¿Cree que un operativo contra incendios tan grande, que merece todo mi respeto, que lleva luchando 3 días y lo que quede y que no lo tengan controlado, es normal?, ¿No cree que algo está fallando?”

Para concluir, “hay una cosa que sí tenemos clara, señor Suarez- Quiñones, como habitantes del medio rural de su comunidad, sentimos que no nos tiene en consideración. Y también creemos que usted carece de moral y dignidad política. Cuide mucho sus declaraciones, porque nos ofenden y nos merecemos respeto.

