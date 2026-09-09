CSIF CyL advierte: "La excelencia educativa no puede convivir con la precariedad ni la brecha salarial"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido este miércoles, 9 de septiembre, de que el "nivel de excelencia" en la educación en Castilla y León "no puede convivir con la precariedad ni la brecha salarial" tras conocerse los resultados del Informe PISA 2025.

La Comunidad se situó "claramente por encima" de la media española y del promedio de la OCDE, aunque perdió el liderazgo, cayendo al segundo puesto, tras ser adelantada por la Comunidad de Madrid.

En las tres materias analizadas, Castilla y León obtuvo 493 puntos en ciencias (16 y 11 más que España y la OCDE, respectivamente), 466 en lectura (15 y 5 más), y 472 en matemáticas (15 y 9 más).

Para el sindicato, estas cifras "no admiten apropiaciones políticas" y han defendido que "la solidez de nuestro sistema descansa de manera directa sobre la vocación, la autoexigencia y el sobreesfuerzo diario del profesorado en las aulas".

En este sentido, es donde han señalado que "este nivel de excelencia convive con una realidad laboral cada vez más precarizada", ya que se ha comenzado el curso con un "récord histórico" de 7.834 docentes adjudicadas en régimen de interinidad.

Esto implica un aumento del 92,8% respecto a 2011 y a ello se añade que casi cuatro de cada 10 plazas (2.974 puestos, el 38%) se han cubierto a jornada parcial. También han criticado que en las últimas oposiciones quedaron 110 plazas sin cubrir, lo que "aleja" a la Comunidad del objetivo de reducir la temporalidad estructural al 8%.

CSIF ha reivindicado de esta manera acabar con una brecha salarial respecto a las comunidades que mejor retribuyen a los docentes y ha criticado el "desgaste de unas plantillas sobrecargadas de burocracia y con centros desprovistos de recursos suficientes para atender la diversidad en las aulas".

Aunque han considerado que ha habido un "buen resultado autonómico", la "fractura territorial en España" en los resultados hace que este primero "no exime de afrontar reformas estructurales imprescindibles para blindar la escuela pública tanto en Castilla y León como en el conjunto del país".

Entre las "prioridades inaplazables" a alcanzar este curso escolar han situado la equiparación retributiva, exigiendo una "negociación inmediata" que suprima la brecha salarial y corrija la incompatibilidad de cobro entre sexenios y carrera profesional.

Por otro lado, han reclamado un refuerzo "urgente" de la atención a la diversidad, haciendo efectiva una "dotación real de personal especialista y recursos de apoyo ante la creciente complejidad pedagógica".

También han solicitado la convocatoria inmediata de las 1.000 plazas de acceso a cátedras de la OEP de 2025 y fórmulas de desarrollo profesional homologables para el Cuerpo de Maestros.

Por otro lado, han reclamado un incremento del personal de administración y servicios en los centros para liberar al profesorado de tareas de gestión ajenas a la labor docente.

Por último, han exigido al Ministerio de que dé un núcleo curricular común para "garantizar la equidad, la evaluación externa homogénea, el Estatuto Docente y un Pacto de Estado por la Educación".

Mientras tanto, CSIF Castilla y León se ha sumado a la concentración que el sindicato ha convocado a nivel estatal el próximo 15 de septiembre frente al Ministerio en Madrid.