El consejero Suárez-Quiñones logra una plaza de magistrado en la Audiencia Nacional

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparece en las Cortes para presentar el programa de actuaciones de su departamento en la XII legislatura, el pasado 15 de julio Miriam Chacón ICAL

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio en la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha conseguido un destino judicial de alto perfil: una plaza en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El nombramiento aparece recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes y forma parte del último concurso de destinos de la carrera judicial.

La resolución no implica, de momento, que el leonés deje el Gobierno autonómico ni que se incorpore a los tribunales de Madrid. Sigue en situación de servicios especiales, la misma que mantiene desde que saltó a la política. La plaza queda reservada para cuando, si lo decide, abandone sus responsabilidades públicas.

El concurso lo resolvió la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial el 21 de julio y se formalizó después por real decreto. En total se atendieron 120 solicitudes.

En el caso de Suárez-Quiñones, el texto oficial indica que pasa a tener destino en la Sala Penal de la Audiencia Nacional, pero continuando en la misma situación administrativa.

Una dilatada trayectoria

La trayectoria judicial de Suárez-Quiñones arranca en 1987. Tres años después alcanzó la categoría de magistrado. Ejerció en Benavente, Getafe y León, donde fue juez decano entre 2002 y 2012. También formó parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En 2012 dejó la toga para entrar en la Administración: primero como subdelegado del Gobierno en León, después como delegado en la Comunidad y, desde 2015, como consejero autonómico. Ha pasado por Fomento y Medio Ambiente antes de asumir su actual cartera.

El movimiento refuerza su expediente judicial sin alterar su agenda política inmediata. Mientras permanezca en servicios especiales, la Audiencia Nacional será un destino latente. Si algún día regresa a la carrera judicial, lo hará con un puesto en uno de los órganos más relevantes del país.