Pollán exige "deportaciones masivas" tras la crisis de Ceuta y suprimirá ayudas a las ONG "que colaboren con el asalto"

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, y un inmigrante marroquí tras atravesar la frontera de Ceuta, en un montaje de EL ESPAÑOL Reuters

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, ha exigido este viernes "deportaciones masivas" ante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

Además, ha asegurado que el Gobierno autonómico suprimirá cualquier subvención a las ONG que colaboren con el "asalto" a la ciudad autónoma.

"No contribuiremos de ninguna manera a la invasión migratoria de Ceuta. Así lo prometimos y así lo recoge el pacto de Gobierno", ha publicado en su cuenta de la red social X.

El "asalto" a Ceuta

La reacción se produce después de que cerca de 50.000 inmigrantes irregulares, en su mayoría marroquíes, cruzaran la frontera desde Marruecos en pocas horas desde la madrugada del jueves, desbordando una ciudad de unos 83.000 habitantes.

Los centros de acogida están saturados, cientos de personas han pernoctado en la calle y se han registrado varias decenas de muertos, la mayoría ahogados.

Pollán ha señalado que el Gobierno autonómico suprimirá "toda subvención a cualquier ONG que colabore con el asalto a la ciudad de Ceuta promovido por las mafias del tráfico de personas y por el efecto llamada de Sánchez" y ha concluido con un llamamiento claro. "¡Deportaciones masivas ya!", ha zanjado.

Vox ordena suspender las ayudas

Los vicepresidentes de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, Aragón, Alejandro Nolasco, Castilla y León, Carlos Pollán, y Extremadura, Óscar Fernández, han ordenado este viernes revisar todos los convenios en vigor y los procedimientos en curso para "impedir que ni un euro público acabe financiando a quienes amparan la invasión migratoria".

La formación ha denunciado que Ceuta "está siendo invadida" y que la situación se deriva "de una política criminal de fronteras abiertas diseñada por Sánchez y sus socios".

Y ha señalado que los cuatro vicepresidentes de Vox en los gobiernos autonómicos en los que el partido ejerce responsabilidades ejecutivas han ordenado este viernes, "con carácter urgente e inmediato, la suspensión de toda ayuda económica que tenga como destinatarias a ONG que colaboren o favorezcan la invasión migratoria que se está viviendo en Ceuta".

Esta instrucción alcanza subvenciones, convenios y cualquier otra fórmula de financiación pública, ya sea directa o indirecta.

Una situación "límite"

Los cuatro vicepresidentes han dado instrucciones a sus departamentos para "revisar la totalidad de los acuerdos en vigor y de los procedimientos en tramitación".

Ello "con el fin de identificar y paralizar cualquier partida que pueda terminar beneficiando a las entidades que participan o dan cobertura a la entrada masiva e ilegal de inmigrantes por la frontera de Ceuta".

"La política migratoria de puertas abiertas del Gobierno de Pedro Sánchez ha conducido a nuestro país a una situación límite. Con más de 60.000 inmigrantes ilegales entrando en España en tan solo 24 horas, las políticas de Vox cobran cada vez más relevancia", ha afirmado el partido.

Y ha asegurado que los vicepresidentes de Vox toman esta medida "obligados por la responsabilidad institucional, en defensa de la seguridad nacional, de la soberanía y de la integridad territorial de España".

"Ninguna administración puede permanecer indiferente ante la invasión que estamos viviendo en Ceuta y ninguna institución de la que forme parte Vox se quedará de brazos cruzados", ha zanjado la formación.