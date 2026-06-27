María Pardo, la nueva consejera de Educación de Castilla y León: una doctora 'cum laude' al frente del mejor sistema de España

María Pardo Álvarez (Simancas, 1971) tiene por delante el inmenso reto de gestionar la joya de la corona de Castilla y León. El pasado 15 de junio, con gesto sereno pero cargado de determinación, asumió el mando de la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

Elegida personalmente por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, llega para tomar las riendas del mayor orgullo de la Comunidad: un sistema educativo que año tras año sitúa a Castilla y León en la cima de los rankings nacionales e internacionales.

Con 55 años, raíces inquebrantables en Simancas y una trayectoria que fusiona excelencia académica, gestión pública de primer nivel y profundo conocimiento del territorio, Pardo no viene a improvisar.

Viene a proteger, consolidar y elevar un modelo que ya es referencia en todo el país. Su perfil −profesora universitaria de rigor acreditado, gestora experimentada y mujer familiar y de pueblo− la convierte en la candidata idónea para mantener esa excelencia y proyectarla aún más alto.

Una ilusión renovada

La vida profesional de María Pardo Álvarez siempre ha estado marcada por el rigor, la preparación y una profunda vocación de servicio público.

Pero su llegada a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha supuesto algo más que un nuevo cargo: es, para ella, una ilusión renovada, un reto diario y una oportunidad para transformar desde dentro aquello en lo que cree.

Quienes la conocen destacan que María afronta esta nueva responsabilidad con la misma mezcla de serenidad y determinación que ha guiado toda su trayectoria.

No improvisa. No se deja llevar por inercias. Estudia, contrasta, escucha. Su forma de trabajar nace de una convicción íntima: la educación es el corazón de una sociedad y gestionarla exige rigor, sensibilidad y visión a largo plazo.

Esa pasión por aprender la acompaña desde siempre. La lectura es su refugio y su herramienta. Alterna narrativa y ensayo, pero siempre con un hilo conductor claro: comprender mejor el mundo que gestiona.

Le interesan los libros que hablan de educación, liderazgo, políticas públicas y transformación social. Leer le permite detenerse, pensar y encontrar nuevas perspectivas incluso en los días más intensos de despacho, visitas y decisiones.

Los viajes y el deporte

Viajar es otra de sus fuentes de inspiración. No busca únicamente desconectar, sino observar cómo viven, aprenden y se organizan otras comunidades.

De cada destino vuelve con ideas, referencias y una mirada más amplia sobre la educación y la gestión pública. Le atraen las ciudades con historia, los entornos naturales que invitan a la calma y los espacios culturales donde tradición y modernidad conviven sin estridencias.

El deporte ocupa también un lugar importante en su vida. No como una obligación, sino como una forma de equilibrio.

Caminar, nadar o entrenar de manera moderada le permiten ordenar ideas, despejar la mente y recargar energía. Es su manera de mantenerse centrada en medio de la exigencia diaria que implica dirigir una de las áreas más sensibles del Gobierno autonómico.

Una mujer de familia

Pero si hay un pilar que sostiene todo lo demás, ese es la familia. María es profundamente familiar y madre de dos hijos, a quienes dedica la mayor parte de su tiempo fuera del trabajo.

Su entorno cercano es su motor y su refugio. Quienes la conocen saben que su forma de gestionar −empática, prudente y firme− tiene mucho que ver con esa dimensión personal.

La maternidad ha reforzado su sensibilidad hacia las políticas educativas, la conciliación y la protección de la infancia, ámbitos en los que siempre ha mostrado un compromiso especial.

Hoy, como consejera de Educación, María Pardo Álvarez combina excelencia profesional y autenticidad personal.

Una gestora rigurosa que no renuncia a la curiosidad ni al aprendizaje constante. Una viajera que observa para comprender. Una lectora que piensa para decidir mejor.

Y, sobre todo, una mujer profundamente arraigada a los suyos, que encuentra en su familia la fuerza para afrontar un reto que vive con ilusión: impulsar una educación de calidad, humana y transformadora para Castilla y León.

Del aula a la gestión

María Pardo Álvarez nació en Simancas en 1971. Su entorno que marco su carácter: sencillo, trabajador y con los pies en la tierra.

Se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid en 1994 y, casi de inmediato, inició el doctorado en Derecho y Economía Públicos.

Obtuvo el título de doctora con sobresaliente cum laude y el premio extraordinario de doctorado. Sus estancias de investigación la llevaron a universidades de Francia, Bélgica, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.

Especialista en Derecho Administrativo y, sobre todo, en Derecho Urbanístico y Gestión Pública, se convirtió en profesora titular en la Facultad de Derecho de Valladolid, donde impartió clases durante años con la misma exigencia que aplicaba a su propia investigación.

El salto a la gestión pública llegó en 2016, cuando fue asesora del secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Un año después, en 2017, asumió la Dirección General de Promoción Cultural de Madrid.

Allí desplegó una intensa labor: fue consejera delegada de la empresa pública Madrid Cultura y Turismo, secretaria del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid y patrona de instituciones tan prestigiosas como el Teatro Real, la Real Fábrica de Tapices o el Círculo de Bellas Artes.

El regreso a su tierra

Su paso por la capital le enseñó a gestionar grandes equipos, presupuestos y proyectos culturales de impacto.

En 2019 regresó a Castilla y León para asumir la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, posteriormente ampliada a Ordenación del Territorio.

Durante siete años lideró políticas de vivienda asequible, regeneración urbana y ordenación del territorio en una comunidad con grandes desafíos demográficos y dispersión poblacional.

Su gestión se caracterizó por el pragmatismo y la búsqueda de soluciones concretas, alejadas de la retórica. Quienes la han tratado destacan su capacidad de diálogo, su rigor técnico y su lealtad institucional.

El último paso llegó en las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo.

Pardo aceptó encabezar la lista del PP por Valladolid a las Cortes de Castilla y León tras una llamada personal del presidente Mañueco. "Acepté porque confío en el proyecto y porque creo que puedo aportar", explicó durante la campaña.

Su incorporación al Parlamento autonómico fue el trampolín natural hacia la consejería de Educación, un puesto que requiere precisamente esa combinación de conocimiento técnico, experiencia gestora y sensibilidad política.

La mejor educación de España

Castilla y León no tiene cualquier sistema educativo. Es, de forma consistente, el mejor de España según los informes PISA y otras evaluaciones nacionales e internacionales.

Sus alumnos destacan en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, situándose a la altura de los países líderes de la OCDE y la Unión Europea.

Este liderazgo no es casual: es el resultado de políticas sostenidas en el tiempo, de una apuesta clara por la calidad, la equidad y la profesionalidad del profesorado.

La exconsejera Rocío Lucas, su predecesora, dejó un legado importante.

Durante sus años al frente de la consejería consolidó la excelencia educativa, impulsó la formación profesional, fortaleció los vínculos entre universidad y empresa, y mantuvo un diálogo constante, aunque no siempre fácil, con los sindicatos.

Bajo su mandato, el sistema resistió los embates de la pandemia, avanzó en digitalización y siguió ocupando los primeros puestos en los rankings.

Aceptar el banquillo del Madrid

Desde su entorno, reconocen la "valentía y temeridad" de Pardo por aceptar un cargo así.

"Es, salvando las distancias, y el presupuesto, claro está, como aceptar el banquillo del Real Madrid sabiendo que la historia y el pasado no son un aval, sino un losa que hay que arrastrar, como Sísifo, constantemente hacia la cumbre", apuntan a este medio.

Asumir esta responsabilidad y el reto que supone solo puede estar en el ánimo de alguien con la seguridad suficiente, la capacidad de trabajo y la implicación que se observa en María Pardo, la nueva consejera de Educación.

Pardo es consciente de que no va a ser fácil repetir el éxito precedente, el próximo PISA está a punto de conocerse, pero tiene a su favor y en su bagaje personal y profesional, por un lado.

También la certeza de saber que cuenta con la ayuda de un equipo de trabajo, el de la consejería que va a dirigir, con una enorme experiencia a sus espaldas y muchas ganas de seguir haciéndolo tan bien como hasta ahora.

María Pardo se ve con la fuerza, el impulso y el ánimo necesarios para seguir haciendo de Castilla y León el referente educativo que siempre ha sido.

Mantener la excelencia

Pardo no llega para romper con ese camino, sino para continuarlo y actualizarlo.

Los retos que asume son claros y los ha enunciado ella misma tras tomar posesión: mantener la excelencia como seña de identidad, prestar especial atención a la salud mental de los estudiantes y combatir el acoso escolar con determinación.

Además, deberá gestionar las expectativas de un profesorado que reclama mejoras laborales y de unas familias que exigen la mejor educación posible para sus hijos.

Pardo llega con la ventaja de conocer la Administración desde dentro y con la frescura de quien no carga con la gestión diaria de los últimos años.

Su formación jurídica le permitirá navegar con seguridad por la compleja normativa educativa; su experiencia en vivienda y cultura le aporta visión transversal; y su perfil académico le conecta directamente con el mundo universitario y la investigación.

Un futuro sobre el éxito

María Pardo Álvarez no promete milagros. Promete trabajo riguroso, escucha activa y continuidad en lo que funciona.

En un momento en que la educación española enfrenta debates polarizados sobre contenidos, metodologías y recursos, Castilla y León tiene la oportunidad −y la responsabilidad− de seguir siendo faro de calidad.

La nueva consejera sabe que el verdadero éxito no se mide solo en rankings, sino en el bienestar de los alumnos, en la motivación de los docentes y en la confianza de las familias.

Su trayectoria −de las aulas universitarias a los despachos de la Administración, pasando por la gestión cultural y urbanística− la ha preparado para este momento. Su carácter −familiar, deportista y de pueblo− le da la humanidad necesaria para liderar con empatía.

Castilla y León tiene el mejor sistema educativo de España. María Pardo Álvarez tiene ahora la responsabilidad −y la ilusión− de que siga siéndolo.

El legado de Rocío Lucas es una base sólida. El reto es enorme, pero la persona elegida para afrontarlo combina como pocas el conocimiento, la experiencia y el compromiso con la Comunidad.

El curso que comienza no será solo un relevo. Será la prueba de que la excelencia se puede sostener, mejorar y transmitir a las nuevas generaciones. Y María Pardo, la profesora de Derecho que ahora dirige las aulas de toda Castilla y León, está dispuesta a demostrarlo.