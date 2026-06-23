Cristina Sanchidrián, la arquitecta municipal que fusiona IA y asfalto: así es la nueva consejera de Movilidad

Cristina Sanchidrián Blázquez (Ávila, 1976) ha pasado de trazar líneas precisas sobre papel milimetrado y supervisar obras en su ciudad natal a liderar una de las consejerías más estratégicas y futuristas del Gobierno de Castilla y León.

El pasado 15 de junio tomó posesión como consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial en un acto cargado de solemnidad en Valladolid.

Con voz serena pero firme, juró su cargo y se convirtió en la responsable de fusionar asfalto y algoritmos, carreteras y datos en tiempo real, patrimonio milenario y herramientas inteligentes que buscan hacer más eficiente y humana la vida de los castellanos y leoneses.

Su nombramiento fue el culmen lógico de una trayectoria forjada en el rigor técnico y el servicio público cercano.

De arquitecta municipal durante casi dos décadas a jefa del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital en Ávila en enero de 2025, y de ahí a cabeza de lista del Partido Popular por Ávila en las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo.

Un perfil eminentemente técnico que irrumpe en la alta política con la convicción de que las mejores políticas, como los mejores edificios, se sostienen sobre cimientos sólidos, visión de conjunto y un propósito claro: servir a las personas.

"Será un honor servir a Castilla y León, con Ávila siempre en el corazón y en la mente", declaró tras su designación. Su compromiso con la conexión −entre pueblos y ciudades, entre ciudadanos y administración, entre tradición y futuro− marca su forma de entender el cargo.

Una vida entre planos y servicio

Licenciada en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), con especialización en Edificación, Cristina Sanchidrián inició su carrera en el sector privado.

En el ámbito de la empresa adquirió experiencia práctica en proyectos de urbanismo y construcción.

En 2006 dio el salto a la administración local como funcionaria de carrera en la Escala de Administración Especial, categoría Arquitecta, del Ayuntamiento de Ávila.

Durante casi 20 años fue la arquitecta municipal de referencia de la ciudad, gestionando proyectos urbanísticos, supervisando actuaciones técnicas, inspecciones y, sobre todo, protegiendo el rico patrimonio que convierte a Ávila en un tesoro universal.

Su huella en la capital abulense va mucho más allá de los expedientes y las obras.

Desde 2010 formó parte de la ponencia técnica de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Ávila y representó al Ayuntamiento en la Ponencia Técnica de la Delegación Territorial de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Participó activamente en la elaboración de la norma UNE de AENOR sobre accesibilidad al patrimonio cultural inmueble.

Se trata de un trabajo pionero que demuestra su capacidad para conciliar la conservación de monumentos centenarios con las necesidades reales de las personas: hacer accesibles iglesias, murallas y espacios históricos sin alterar su esencia.

Una sólida trayectoria

La nueva consejera de Movilidad ejerció como vocal en la Ponencia Técnica de Valoraciones de Castilla y León en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias.

En el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este ocupó diversos cargos de responsabilidad: vicesecretaria de la Junta Directiva entre 2010 y 2012, miembro de la Comisión Deontológica y, desde 2022, tesorera.

Estos roles reflejan no solo su competencia técnica, sino también su compromiso con la ética profesional y la defensa de los intereses colectivos de los arquitectos.

En 2025, ya integrada en la Junta, actuó como vocal de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León en Ávila y de la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente.

Esta sólida trayectoria en entornos altamente regulados, donde confluyen planificación, normativas estrictas y diálogo entre desarrollo y preservación, la convierte en una profesional idónea para abordar desafíos a escala autonómica.

En enero de 2025, Cristina Sanchidrián dejó su plaza municipal para asumir la jefatura del Servicio de Movilidad y Transformación Digital de la Junta en Ávila.

Fue su primer gran contacto directo con políticas de transporte y digitalización a nivel regional.

Meses después, el Partido Popular la eligió para encabezar la candidatura por Ávila a las Cortes de Castilla y León. Sin bagaje político previo, su experiencia de gestión real del territorio y su perfil técnico fueron los grandes activos.

Durante la campaña, sus prioridades resonaron con fuerza en una provincia como Ávila: transporte accesible, vivienda digna y medidas concretas para fijar población en el medio rural.

"Tenemos medidas estables, claras y fiables", repetía, defendiendo el rigor y el realismo frente a propuestas más grandilocuentes.

Su designación como consejera confirma la apuesta del presidente Mañueco por perfiles con experiencia contrastada y conocimiento profundo de los problemas cotidianos de los ciudadanos.

El papel de la IA

Uno de los aspectos más atractivos y novedosos de su nuevo cargo es precisamente cómo una arquitecta acostumbrada a integrar estructura, funcionalidad, estética y sostenibilidad traslada ahora esa mentalidad sistémica a la inteligencia artificial.

En una comunidad extensa, envejecida y con una densidad de población baja como Castilla y León, la IA no es un lujo tecnológico, sino una herramienta estratégica para combatir la despoblación y mejorar la calidad de vida.

En materia de movilidad, la inteligencia artificial puede optimizar rutas de transporte público en zonas rurales de baja demanda, predecir el mantenimiento de carreteras y vías férreas antes de que surjan problemas graves.

También gestionar el tráfico en tiempo real o crear plataformas de movilidad a demanda que reduzcan el aislamiento de los pueblos.

En transformación digital, la IA permite automatizar trámites administrativos tediosos, ofrecer atención ciudadana personalizada las 24 horas mediante chatbots avanzados y predecir necesidades sociales para una asignación más eficiente de recursos.

En patrimonio y urbanismo, herramientas de modelado 3D, restauración virtual de monumentos o monitorización continua mediante sensores inteligentes ya están demostrando su valor.

Sanchidrián no llega como experta en código o algoritmos, sino como constructora de sistemas complejos pensados para las personas.

Su enfoque es eminentemente humano: usar la tecnología para unir, no para distanciar; para simplificar la vida en el mundo rural, no para complicarla.

Ello con una movilidad que conecta, una digitalización que acerca la administración al ciudadano y una IA ética y humanizada que no deje a nadie atrás.

Una mirada al futuro

Sus primeras declaraciones apuntan a medidas concretas y cercanas: bonificaciones en autopistas, ayudas para la obtención del carné de conducir, mantenimiento y ampliación de la gratuidad del transporte público, y una profundización decidida en la digitalización de servicios.

Todo ello con un enfoque práctico, heredado de sus años resolviendo problemas reales en el día a día del Ayuntamiento de Ávila: desde proyectos europeos de inversión hasta mejoras de accesibilidad en el casco histórico.

Como madre y abulense de raíces profundas, Sanchidrián encarna un perfil poco habitual en la primera línea política: técnico, experimentado en gestión y cercano. Compañeros y colegas la describen como "una de las personas más trabajadoras y competentes", con un "compromiso firme con nuestra tierra".

El reto que tiene por delante es mayúsculo. Castilla y León necesita infraestructuras modernas que vertebren el territorio, una administración más ágil y eficiente que reduzca burocracia, y una aplicación inteligente de la IA que genere oportunidades reales.

En un territorio que lucha contra la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica, su visión combina lo tangible −carreteras, edificios, accesibilidad física− con lo intangible: datos, algoritmos y eficiencia al servicio de las personas. Cristina Sanchidrián ya ha empezado a dibujar esas líneas maestras.

De los planos detallados de Ávila a los grandes esquemas regionales que incorporan inteligencia artificial como aliada. Su historia es la de una profesional que ha construido paso a paso, con rigor y vocación, un camino de servicio público.

Ahora, con la responsabilidad de una consejería estratégica, tiene la oportunidad −y la determinación− de diseñar una Castilla y León más conectada, más moderna, más inteligente y, sobre todo, más unida.

El tiempo dirá cómo se materializan esos planos. Por ahora, la arquitecta abulense ya tiene el lápiz en la mano y la mirada puesta en el horizonte.