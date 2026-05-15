El PP carga contra Carlos Martínez por “mentir” sobre la gestión de la Junta y le insta a “salir de Soria”

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha cargado este viernes contra el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, al que acusa de “mentir” sobre la gestión de la Junta y de “desconocer la realidad” de la Comunidad.

“Es falso, rotunda y absolutamente falso, que la Junta de Castilla y León esté paralizada”, afirmó García durante una comparecencia en la que repasó varias de las declaraciones realizadas esta semana por el dirigente socialista.

La portavoz popular sostuvo que el PSOE mantiene una estrategia basada en “la mentira para parecer que trabaja”, frente a una Junta que, aseguró, “continúa ejecutando políticas y reforzando servicios públicos”.

Entre los asuntos abordados, García negó que los planes de empleo estén paralizados.

Según explicó, “los planes de empleo no solo están en marcha, sino que en muchos casos se han activado antes que en ejercicios anteriores y con cuantías superiores”. “La Junta convoca y ejecuta sus políticas activas de empleo”, insistió.

También rechazó las críticas socialistas sobre las protestas relacionadas con la educación de 0 a 3 años, al asegurar que “se trata de una protesta de ámbito nacional y no específica de Castilla y León”.

En materia universitaria, defendió la posición del Ejecutivo autonómico respecto a las recomendaciones del Consejo de Rectores y recordó que Castilla y León “fue una de las primeras comunidades en reclamar una EBAU única para toda España”.

La portavoz popular respondió además a las acusaciones de abandono del sector agrario. García destacó que la Junta “ha trabajado activamente con las organizaciones agrarias”, además de impulsar “más de 30 líneas de ayuda para agricultores en los últimos meses”.

Sobre la situación sanitaria, negó que exista falta de contratación de profesionales de enfermería y aseguró que “la contratación ha crecido un 11% en los últimos tres años”, además de haberse consolidado “más de 2.000 plazas fijas” en ese periodo.

García fue especialmente dura en el plano político y personal contra Martínez, al considerar que “habla con una flagrante falta de rigor”. “No conoce los datos, no conoce la Comunidad y ni siquiera se molesta en preguntar. Hoy vuelve con sus chácharas desde su zona de confort”, señaló.

La dirigente popular ironizó además sobre la escasa presencia del líder socialista fuera de su provincia: “Quizá no quiere salir de Soria porque no ha asumido que, tras su derrota, es el líder de los socialistas de Castilla y León. O quizá porque salir de Soria supone que le conozcan en el resto de la Comunidad”.

Finalmente, García lanzó un mensaje directo al dirigente socialista: “Le recomiendo al señor Martínez que deje de utilizar la mentira para parecer que trabaja y empiece a trabajar, a poder ser saliendo de Soria, desde la verdad para los castellanos y leoneses”.