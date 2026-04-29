UGT y CCOO convocan 14 manifestaciones el 1 de mayo en CyL: "No se puede ser tolerante con los partidos fascistas"

La secretaria general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Ana Fernández, y el secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, durante la presentación de los actos del 1 de mayo, este miércoles en Valladolid Rubén Cacho ICAL

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Castilla y León han convocado este viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, a la ciudadanía a participar en 14 manifestaciones simultáneas en toda la Comunidad bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

El manifiesto conjunto, hecho público este miércoles, constituye un llamamiento unitario que combina la defensa de los derechos laborales y sociales con un contundente rechazo a cualquier pacto del Partido Popular con Vox para formar Gobierno en la Comunidad.

En León se concentrarán a las 12:00 horas del mediodía en la Gran Vía de San Marcos frente a las sedes sindicales, en Ponferrada a las 11:30 horas ante las sedes de CC.OO. y UGT y en Zamora a las 12:00 horas en el Parque de la Marina.

En Salamanca a las 12:00 horas en la Gran Vía frente al sindicato, en Ávila a las 12:00 horas en la Plaza de Santa Ana, en Valladolid a las 12:00 horas en la Plaza de Colón y en Medina del Campo a las 12:30 horas en la Plaza del Teatro.

En Palencia, la manifestación tendrá lugar a las 12:30 horas en el Paseo del Salón, en Segovia a las 12:00 horas en la Avenida del Acueducto frente a los sindicatos, en Burgos a las 12:00 horas en la Plaza del Cid y en Aranda de Duero a las 12:30 horas en la Plaza del Trigo.

Además, se celebrarán movilizaciones en Aguilar de Campoo a las 12:00 horas en la Plaza España, en Miranda de Ebro a las 12:00 horas en la Plaza Estación del Ferrocarril y en Soria a las 13:00 horas en la Plaza Mayor.

Ambos sindicatos han presentado un documento, titulado Manifiesto Primero de Mayo 2026, en el que denuncian el contexto internacional de "inestabilidad, guerra y cuestionamiento del derecho internacional".

Además, critican abiertamente a los regímenes "autárquicos y plutocráticos liderados por la administración Trump". En el ámbito estatal y autonómico, las centrales sindicales alertan del "avance de la ultraderecha" que, según afirman, "alimenta el odio y debilita la democracia con posiciones machistas, LGTBIfóbicas, aporófobas y racistas".

En un tono especialmente duro, el manifiesto afirma literalmente. "No se puede ni se debe ser tolerante ni comprensivo con los que son intolerantes por naturaleza, con los partidos fascistas", señalan, en plenas negociaciones entre PP y Vox en la Comunidad.

UGT y CCOO aseguran que "no solo no se les puede blanquear sino que les vamos a combatir para tratar de evitar que formen parte de los gobiernos democráticos de nuestro país".

Los sindicatos rechazan de plano la entrada en la Junta de "los representantes del odio, de los racistas y xenófobos, de los negacionistas de la igualdad y de los derechos de las mujeres, los destructores de la convivencia democrática y de la memoria histórica".

Además de la crítica política, el manifiesto fija una plataforma unitaria de demandas concretas. Las centrales sindicales impulsan la reforma del despido conforme a la Carta Social Europea, la regulación del contrato a tiempo parcial para acabar con su uso fraudulento.

También el refuerzo del diálogo social y la negociación colectiva para repartir la riqueza y mejorar salarios, y una respuesta decidida al problema de la vivienda, principal factor de desigualdad especialmente para jóvenes y personas trabajadoras de la Comunidad.

También reclaman la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, con especial atención a los riesgos psicosociales derivados de la digitalización e inteligencia artificial, la transición ecológica justa, el refuerzo de los servicios públicos y la regularización extraordinaria de personas migrantes como medida de "justicia social".

UGT y CCOO cierran el manifiesto con un llamamiento claro. "Los derechos no se regalan, se conquistan, y porque frente al ruido, el odio y la división, la clase trabajadora responde con unidad, derechos y democracia", zanjan en el documento.