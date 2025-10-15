UGT Castilla y León llama a "seguir presionando" durante la huelga general por Palestina: "Israel no da garantías de paz"

El secretario general de UGTCyL, Óscar Lobo, a la izquierda del todo, en la concentración convocada por el sindicato en Valladolid en favor de Palestina Miriam Chacón Ical

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León ha llamado este miércoles, durante las movilizaciones convocadas este 15 de octubre por la huelga general en favor de Palestina, a "seguir presionando" para alcanzar un "alto al fuego permanente y duradero".

El secretario general a nivel autonómico, Óscar Lobo, ha denunciado ante los medios de comunicación en una concentración convocada por la UGT a las puertas del Ayuntamiento de Valladolid que "el Gobierno de Israel no da garantías" para que se cumpla el acuerdo de paz impulsado por Donald Trump y suscrito este pasado lunes en Egipto.

"Vemos como ya hay algún atisbo de problema, sobre todo con la entrada de ayuda humanitaria y por eso la ciudadanía española ha sido ejemplo con sus movilizaciones para clamar y empujar para que se cometa este acto de acuerdo y paz", ha resaltado.

Lobo ha querido calificar este 15 de octubre como una "jornada de lucha" y un "día intenso" con motivo de las distintas movilizaciones, manifestaciones y concentraciones convocadas en toda España con motivo de la huelga general en favor del pueblo palestino.

De esta manera, se ha referido a las distintas acciones impulsadas por los sindicatos de clase, como CC.OO., con quien mantienen una "unidad de acción", o el de estudiantes.

Tanto la UGT como CC.OO. han convocado paros en todos los centros de trabajo y manifestaciones en diferentes provincias de Castilla y León. En la movilización ante el Ayuntamiento de Valladolid, han participado tanto concejales del PSOE como de VTLP, con la ausencia de los que forman el equipo de Gobierno municipal, PP y Vox.

A la concentración de esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de Valladolid, convocada por la UGT, se le sumará una nueva movilización a partir de esta tarde a las 19:00 horas organizada por la Plataforma Solidaria con Palestina y el apoyo de CC.OO.

El líder sindical ha reconocido no tener aún datos de seguimiento de la huelga general en los centros de trabajo de Castilla y León, pero ha emplazado a hacer una valoración a última hora de este miércoles una vez los conozcan.

En cualquier caso, ha precisado que las secciones sindicales han percibido que "en la práctica totalidad de los trabajadores hay sensibilidad y preocupación por este tema", además de "mucha gente que no quiere quedar indiferente ante lo que estamos viviendo".

"Este país ha sido punta de lanza con respecto a Europa y el resto del mundo. Hay sensibilidad, hay preocupación y mucha gente que quiere situarse en el lado correcto de la historia y no quiere permanecer indiferente y equidistante ante la barbaridad que hemos visto", ha insistido.

Antes de la lectura del manifiesto, Lobo ha resaltado que el motivo de la concentración es clamar para que se garantice el alto al fuego, la ayuda humanitaria llegue "de forma inmediata" al pueblo palestino y que se "cometa justicia, para que se restaure realmente el pueblo palestino y se declare su estado que se lo merecen y que lo llevan reivindicando mucho tiempo".

"No podemos perder la perspectiva a pesar del acuerdo que se ha suscrito, no podemos permitir que esta puerta de esperanza se cierre en cualquier momento", ha destacado el líder de UGTCyL.

Por último, ha deseado que no se tengan que hacer "muchos más encuentros y movilizaciones", pero ha garantizado que van a "seguir presionando y estando en la calle para que realmente se haga justicia y se persigan los delitos contra los derechos humanos y contra la humanidad que ha cometido el Gobierno de Israel".

"Los trabajadores y trabajadoras tienen la oportunidad de expresar su solidaridad y compromiso ante una situación ante la que no podemos permanecer indiferentes porque hemos sido testigos de una masacre a un pueblo inocente y un genocidio en pleno siglo XXI", ha zanjado.