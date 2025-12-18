UGT se niega a firmar el convenio de Madrugadores en Castilla y León: "Provoca una situación laboral desigual"

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez; la integrante del comité de empresa de Externa del servicio Conciliamos, Isabel Andrés; la responsable de enseñanza privada de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Esther Valdunciel; y el secretario del sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, José Antonio Sánchez, durante la rueda de prensa de este jueves Miriam Chacón ICAL

UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha informado este jueves en rueda de prensa de que no ha firmado el convenio autonómico del programa Madrugadores porque "no está de acuerdo con las condiciones retributivas ni laborales que ha presentado la patronal". Así lo ha manifestado el secretario general de la federación, Tomás Pérez Urueña, quien lo ha considerado "un paso atrás para los trabajadores de este servicio".

Tras recordar que este convenio autonómico ampara a tres servicios ofertados por la Junta, los de Madrugadores, Transporte y Conciliamos, ha denunciado el "agravio comparativo" que se ha producido entre ellos, durante una negociación que se ha dilatado más de un año. Y ha recordado que desde UGT se planteó el reconocimiento de la categoría de monitor de actividad de necesidades especiales y el derecho a disponer de un día de asuntos propios para los trabajadores de los tres servicios.

"Es algo a lo que no íbamos a renunciar, a lo que la empresa se negó en redondo", ha afirmado Pérez, que ha subrayado que el agravio comparativo entre servicios "es evidente" porque mientras que la categoría de monitor de actividad de necesidades especiales se reconoce en el programa de Transporte, "no existe ni en Madrugadores ni en Conciliamos". Respecto al día de asuntos propios, se reconoce para Transporte y Madrugadores, pero no para Conciliamos.

UGT ha hecho hincapié en que "se da la paradoja de que una misma persona que trabaje en los tres servicios desempeñando las mismas funciones, tendrá categorías distintas en un mismo día, y que tenga derechos distintos según el programa en el que esté".

Y ha denunciado "la complicidad de la Junta en la avaricia de estas empresas", acusando al Gobierno autonómico de "cambiar el derecho que parece que da a las familias por un negocio por unas empresas". "No se pueden vender los servicios públicos a costa de los trabajadores porque sus derechos no son el eje de ninguna campaña publicitaria", ha zanjado el secretario general de la federación.