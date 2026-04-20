Los pueblos con los nombres más largos de España: Castilla y León tiene cuatro en el sorprendente top-10

El cartel de bienvenido a un pueblo es como su seña de identidad. Momentos de felicidad cuando llegas, de tristeza cuando lo abandonas. Ahora bien, hay nombres de pueblos que caben en un cartel… y otros que necesitan un par de placas.

Y Castilla y León, o mejor dicho, sus pueblos tienen mucho que decir en esto. En España, algunos municipios han convertido su propio nombre en una pequeña enciclopedia.

La verdad es que son nombres que dejan clara su historia, pero que para inscribir en un documento oficial seguro que te quedas sin casillas.

De sus 2.248 municipios, nada menos que cuatro se cuelan en el top 10 nacional, confirmando que esta tierra es extensa en territorio y también en denominaciones llenas de historia.

Primero vamos con el rey de reyes, según el ranking elaborado por Idealista. Encabezando la lista se encuentra Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, con 44 letras.

Este municipio de la Sierra Norte madrileña debe su larguísimo nombre a la unión de dos localidades históricas. El resultado refleja su ubicación junto al río Lozoya y su vínculo con la cercana Buitrago del Lozoya, uno de los enclaves medievales más relevantes de la zona.

Dentro de este curioso listado, Castilla y León aporta cuatro ejemplos, o mejor dicho, cuatro largos ejemplos.

Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (43 letras)

Este municipio burgalés es prácticamente una cápsula histórica y se queda en la segunda posición solo a una letra del récord.

La mención a la “Merindad” remite a una de las formas de organización territorial medieval más antiguas de Castilla. Su nombre no solo ubica, en este caso también explica. Su gentilicio es villarcayense, mucho más simple.

Colinas del Campo de Martín Moro Toledano (41 letras)

En la provincia de León, este pequeño pueblo, que apenas supera los 80 habitantes, añade un toque casi legendario. La referencia a Martín Moro Toledano evoca tradiciones orales y personajes históricos difusos que han quedado fijados en el nombre. El gentilicio es colinense.

Montejo de la Vega de la Serrezuela (35 letras)

Ya vamos bajando. Aquí el protagonismo es del paisaje. Su nombre describe el entorno natural que lo rodea, especialmente vinculado al Parque Natural de las Hoces del Río Riaza en plena provincia de Segovia.

Es un ejemplo de cómo la geografía se convierte en identidad. Su gentilicio es montejano.

San Martín de la Vega del Alberche (34 letras)

Cierra la lista este municipio de la provincia de Ávila cuyo nombre combina religión, naturaleza y territorio. El río Alberche y la fertilidad de la vega quedan reflejados junto a la tradicional referencia a San Martín. Gentilicio: sanmartinejo.

Aunque a veces cueste escribirlos sin equivocarse, lo cierto es que cada una de estas largas denominaciones de pueblos de Castilla y León tiene algo que solo tiene cuatro palabras: alma.