Colapso en la regularización de inmigrantes en CyL: denuncian “improvisación”, colas kilométricas y falta de personal

El "cuello de botella" administrativo en el que se ha convertido el actual proceso de regularización de personas migrantes en España está alcanzando niveles críticos en Castilla y León, especialmente en las ciudades de León y Valladolid.

Lo que ha nacido como una medida estatal de calado social para aflorar la economía sumergida y garantizar derechos fundamentales, se está topando con una complicada gestión logística que sindicatos y grupos políticos tildan de improvisada.

En la ciudad de León, el Ayuntamiento se ha visto desbordado por una demanda masiva de certificados de empadronamiento, documento clave para acreditar la permanencia en el país.

Desde la Unión del Pueblo Leonés (UPL) han denunciado la estampa diaria de personas aguardando a la intemperie, señalando que "lo que no tiene sentido y no es de recibo es que a día de hoy las colas salen a la calle en varios metros desde primera hora de la mañana, lo que acredita una clara improvisación, falta de flexibilidad e incluso de empatía" por parte del equipo de gobierno.

Ante esta situación, el grupo municipal ha exigido el refuerzo inmediato de personal para que las solicitudes se atiendan con diligencia y se evite el espectáculo de las filas interminables a las puertas del consistorio.

Esta falta de previsión no es exclusiva de la administración local, sino que se extiende al operador público postal.

El sindicato CCOO ha criticado con dureza a la dirección de Correos por su deficiente implementación del proceso, asegurando que, pese a conocerse la medida desde hace meses, "se ha puesto en marcha tarde, mal, con retraso, opacidad e improvisación".

En Valladolid

En el caso concreto de Valladolid, el despliegue se considera insuficiente al haberse habilitado apenas cuatro oficinas para absorber toda la carga de trabajo, lo que genera una saturación insoportable para una plantilla que debe compaginar estos trámites con su actividad ordinaria.

Según el sindicato, se ha perdido la oportunidad de aprovechar la capilaridad de Correos en los municipios de la región, optando por un modelo restrictivo que concentra el servicio y lo aleja de quienes más lo necesitan.

La problemática se agrava con la falta de medios técnicos y la desinformación. CCOO advierte que se están produciendo errores de bulto en la información facilitada a los usuarios, especialmente en lo referente a los plazos, pues se está dando a entender que existe un año de margen cuando el límite real para solicitar la regularización expira el 30 de junio.

Además, denuncian la utilización de sistemas complejos como Mercurio sin la formación adecuada y la exigencia de requisitos incorrectos que "pueden afectar directamente a la tramitación y a los derechos de las personas migrantes".