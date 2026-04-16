Castilla y León seleccionará 200 puntos estratégicos para ver el eclipse solar: se esperan dos millones de visitantes

El portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Rubén Cacho / ICAL .

El próximo 12 de agosto todo el mundo estará mirando al cielo y Castilla y León será un lugar idóneo para ver el esperado eclipse solar, un fenómeno que podría atraer a cerca de dos millones de visitantes.

Por este motivo, la Junta desplegará una red de 200 puntos de observación por toda la Comunidad con el objetivo de disfrutar del espectáculo sin riesgos, evitando aglomeraciones y protegiendo el entorno natural.

Así lo ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno. Según ha afirmado, se trata de una “planificación específica” para garantizar una observación ordenada y segura en todo el territorio, ante la previsión de una afluencia masiva.

Los puntos de observación no serán elegidos al azar. Los ayuntamientos deberán solicitarlos, y la selección priorizará aquellos lugares con menor riesgo, buena accesibilidad y facilidad para la llegada de recursos sanitarios.

Algunos de estos espacios ya cuentan con experiencia en turismo astronómico. La Junta informará próximamente de su ubicación para orientar a los visitantes.

La red se organizará en tres niveles. Habrá puntos especializados en municipios con tradición astronómica; otros de carácter provincial, elegidos por su ubicación y servicios; y espacios en localidades de más de 20.000 habitantes y sus alrededores que quieran sumarse a la iniciativa.

La participación municipal será voluntaria, pero exigirá cumplir criterios como infraestructuras, accesos y disponibilidad de servicios públicos. Además, se activarán los planes de Protección Civil necesarios y se coordinarán dispositivos a través de centros provinciales, con la participación de administraciones locales, diputaciones y el Estado.

La estrategia es fruto de varias reuniones entre instituciones, incluidas diputaciones, ayuntamientos y la Federación Regional de Municipios y Provincias, con el fin de asegurar una respuesta coordinada en todo el territorio.

Carriedo también ha apelado a la responsabilidad ciudadana: recomendó usar medios adecuados para observar el eclipse sin dañar la vista y recordó que, además de la seguridad, se vigilará el riesgo de incendios en una fecha especialmente sensible.

Castilla y León busca convertir el eclipse en una experiencia única, pero también segura y sostenible.