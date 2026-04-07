Detectan por primera vez el uso de gafas inteligentes para aprobar el carné de conducir: pagaban hasta 2.500 euros

Imagen de una de las gafas digitales usadas para el examen de conducir. Fotografía: Guardia Civil.

La estrecha colaboración entre la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja y la Guardia Civil han permitido, por primera vez, interceptar a un aspirante que usaba gafas inteligentes para transmitir imágenes del examen el exterior.

Se trata de un hito en la detección del fraude tecnológico en un hallazgo que supone un punto de inflexión en las inspecciones rutinarias que realiza el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil junto al equipo de examinadores de la DGT.

El dispositivo permitía al aspirante captar la pantalla del examen de forma natural, sin movimientos sospechosos, enviando la señal en tiempo real a una persona situada en el exterior.

Esta persona era quien le dictaba las respuestas correctas a través de un minúsculo audífono.

Balance

Desde comienzos de año, las inspecciones realizadas en las sedes de Logroño y Calahorra han permitido identificar a un total de 20 personas de distintas nacionalidades (China, España, India, Marruecos, Pakistán, Portugal y Senegal), con edades comprendidas entre los 24 y los 59 años.

Los implicados, residentes en provincias como Barcelona, Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, León, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia, habrían abonado entre 1.300 y 2.500 euros para obtener ayuda externa de manera fraudulenta.

Sanciones y seguridad vial

La Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial califica estas conductas como infracciones muy graves. Como consecuencia, se han aplicado las varias medidas sancionadoras a los implicados.

Por un lado una sanción económica con multa de 500 euros por el uso de dispositivos de intercomunicación no autorizados.

Por otro una inhabilitación con la prohibición de presentarse a las pruebas para la obtención o recuperación del permiso de conducción durante un plazo de seis meses.

Y, por último, un expediente administrativo: La Jefatura Provincial de Tráfico ha declarado a todos los implicados como “no aptos” de forma inmediata.