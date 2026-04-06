El tiempo da un giro radical en Castilla y León: cambio brusco para esta misma semana con una posible dana

Meteored confirma un cambio de tiempo para los próximos días: lluvias y tormentas tras la Semana Santa Meteored

La estabilidad y el ambiente casi veraniego que ha marcado el final de la Semana Santa (algo casi nunca visto) en buena parte de España dará paso desde hoy a un cambio notable del tiempo.

Y esto también afectará a Castilla y León, donde se esperan precipitaciones, tormentas puntuales y lluvias acompañadas de barro, según la confirmación de Meteored.

Tras varios días de temperaturas elevadas en el sur peninsular, con registros superiores a los 30 ºC en observatorios de ciudades como Badajoz, Huelva, Jaén o Sevilla, la atmósfera comenzará a inestabilizarse por la llegada de una vaguada atlántica que se descolgará al oeste de la Península.

Este cambio atmosférico provocará que, a partir de la segunda mitad de la jornada, comiencen a registrarse precipitaciones en el oeste peninsular.

En el caso de Castilla y León, las lluvias serán más probables en las provincias occidentales, donde además podrían ir acompañadas de barro por la presencia de polvo sahariano en suspensión.

El episodio estará marcado por la formación de una borrasca fría aislada, que se generará cuando la vaguada se desgaje de la circulación general durante la jornada de mañana.

Este sistema se desplazará de forma paralela al oeste de la Península entre el martes y el miércoles, concentrando la inestabilidad en comunidades de la vertiente atlántica.

Castilla y León quedará dentro del área de influencia de esta situación meteorológica. El martes 7, un frente asociado a la borrasca dejará lluvias en amplias zonas del oeste de la comunidad.

A medida que avance el día, el frente podría reforzarse y extender las precipitaciones hacia otras áreas del territorio, con posibilidad de aguaceros intensos y tormentas aisladas.

Miércoles 8

El miércoles 8 de abril será previsiblemente la jornada más inestable. El centro de la borrasca se situará frente al suroeste de Portugal, dejando el frente prácticamente estacionario sobre varias regiones del oeste y centro peninsular.

En Castilla y León, las precipitaciones más importantes se esperan en el sur y el oeste de la comunidad, especialmente en las zonas próximas al Sistema Central. En estos puntos los chubascos podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de tormentas.

De hecho, algunos modelos meteorológicos contemplan acumulados puntuales de más de 80 a 100 litros por metro cuadrado entre el norte de Extremadura y el sur de Castilla y León, precisamente en el entorno del Sistema Central.

Otro de los elementos destacados del episodio será la llegada de una masa de aire cálida procedente del suroeste cargada de polvo sahariano, lo que provocará que buena parte de las precipitaciones se produzcan en forma de lluvia de barro.

Este fenómeno podría notarse especialmente en las primeras fases del episodio, dejando depósitos de polvo en superficies como vehículos o mobiliario urbano