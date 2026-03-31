Astorga repite como capital del queso con un guiño a Gaudí en el cartel de su feria más ambiciosa

La Feria del Queso de Astorga en una foto de archivo

El aroma a tradición volverá a inundar las calles de Astorga el próximo mes de mayo.

Esta mañana se ha presentado oficialmente la Feria del Queso de Astorga, un evento que, en palabras de su alcalde, José Luis Nieto, se ha convertido en una "cita plenamente consolidada".

También en un "espacio de referencia" que trasciende lo gastronómico para convertirse en un motor económico y cultural para la ciudad.

Durante la presentación, el regidor astorgano ha destacado la evolución que ha experimentado la feria bajo la gestión de la actual corporación municipal.

El cambio más significativo se observa en su infraestructura: se ha abandonado la carpa única de grandes dimensiones por un modelo de 20 jaimas individuales de 5x5 metros ubicadas en la Avenida de Mérida Pérez.

"Este nuevo planteamiento busca un modelo más abierto, accesible y dinámico, mejorando notablemente la experiencia tanto de los expositores como de los visitantes", señaló Nieto.

El éxito de esta fórmula ya se testó en la edición anterior, donde se agotaron las 6.000 tarjetas del sorteo de la cesta antes del mediodía del domingo, demostrando el "creciente interés" que despierta la feria.

Cartel de esta edición

La feria no sería posible sin la colaboración de diversas entidades. Representantes de la Cámara de Comercio destacaron la importancia de este evento como escaparate para los productores del partido judicial.

"Es una oportunidad para dar visibilidad a la materia prima y a esa labor artesanal que a veces es desconocida. Queremos que el Puente de Mayo sea un motivo para que la gente esté en la calle y disfrute de un entorno único".

Por su parte, Narciso Fernández, presidente de la asociación Montañas del Teleno, subrayó el convenio de colaboración con el Ayuntamiento: "Astorga es nuestra cabecera de comarca”.

Un cartel con ADN astorgano

Uno de los momentos centrales de la mañana fue el descubrimiento del cartel oficial, obra del artista local César Núñez. El diseño es una oda a la identidad de la ciudad, utilizando una "A" mayúscula como eje vertebrador.

"Esa 'A' simboliza tres pilares: Astorga, el centenario de Antoni Gaudí y los Artesanos queseros", explicó Núñez.

El cartel, de tonos cálidos y tipografía manuscrita que evoca el trabajo manual, incluye detalles curiosos como el Palacio de Gaudí custodiando la entrada a la feria y un queso singular con la forma del Ayuntamiento.

"Astorga tiene muchas cosas bonitas; puede decirse que es una ciudad 'como un queso'", bromeó el artista.

Formación, niños y promoción regional

Aunque el programa detallado de actividades se desvelará en quince días, el alcalde adelantó que se mantendrá la apuesta por los talleres formativos y las actividades interactivas que tanto éxito tuvieron el año pasado.

"No queremos que la gente solo venga a comprar, sino que aprenda las múltiples posibilidades del queso", afirmó Nieto, confirmando que habrá sorpresas y actividades específicas para los más pequeños.

Con cerca de 20 expositores confirmados, la organización prioriza la rotación y la calidad sobre la cantidad para garantizar la rentabilidad de los productores.

Además, se iniciará una campaña de promoción en ciudades vecinas como Ponferrada, León y el Bierzo para atraer al turismo regional durante el fin de semana largo.