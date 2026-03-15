Pollán celebra el resultado de Vox en Castilla y León y advierte al PP: "Influiremos de manera determinante"

El candidato de VOX a la presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, en el AC Hotel Palacio de Santa Ana, Arroyo de la Encomienda (Valladolid) donde ha seguido el resultado de las elecciones Eduardo Margareto Ical

Alegría, pero contenida. Vox ha registrado el mejor resultado de su historia, aunque lejos de las expectativas generadas y a más de un punto de ese ansiado 20%. A pesar de ello, el candidato en Castilla y León, Carlos Pollán, ha vaticinado que su partido "va a influir de manera determinante en las políticas que se apliquen" a partir de mañana.

Así lo ha señalado en el Hotel AC Santa Ana de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) a eso de las 22:30 horas una vez se han consolidado los resultados. Sin Santiago Abascal presente, que sí arropó a Juan García-Gallardo en 2022, Pollán ha dado la enhorabuena al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, por convertirse, de nuevo, "en la fuerza más votada".

Vox gana un procurador con respecto a los anteriores comicios, pero calca sus resultados en número de procuradores en todas las provincias salvo en Soria, donde ha logrado representación por primera vez aprovechando la debacle de Soria Ya.

Arropado por varias decenas de candidatos y hombres fuertes de Vox en Castilla y León, Pollán ha resaltado su agradecimiento a todos aquellos que "han creído que es posible un cambio de rumbo".

En este sentido, ha incidido, a pesar de crecer menos que el PP en estas elecciones, en que se trata del mejor resultado de su partido en todas las elecciones que se han celebrado con más de 230.000 votantes. "Se confirma que Vox es una realidad consolidada", ha subrayado.

Para el líder de los de Abascal en Castilla y León, la "ola del sentido común es absolutamente imparable" y ha asegurado que el proyecto de Vox "está al servicio de los españoles, por encima de las mentiras, las manipulaciones de los medios, los egos y las mentiras del bipartidismo".

"Solo respondemos ante los españoles y solo trabajamos por lograr una España mejor para nuestros hijos e hijas", ha añadido, aludiendo a la vocación nacional de los de Santiago Abascal dejando en un segundo plano a las autonomías.

"El político más atacado"

También ha tenido palabras para el propio Abascal, a quien ha considerado el "político más atacado por los medios y el resto de partidos", pero el "más querido por los españoles como hemos podido comprobar".

De esta manera, ha enfatizado en que Vox "seguirá en la calle, escuchando a la gente, sus problemas y sus necesidades" y ha garantizado a sus votantes que "no vamos a decepcionar".

"Hoy es el día de celebrar este resultado histórico y mañana será el día de ponernos a trabajar y hacer valor todos vuestros votos", ha precisado.

En este contexto, en un claro mensaje hacia el PP, ha añadido que "algunos tendrán prisa en repartirse los sillones", pero Vox se centrará primero en "cambiar las cosas, medida a medida y garantías con plazos estrictos de cumplimiento como ya estamos haciendo".