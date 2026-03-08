Feijóo denuncia que "Sánchez se ríe de nosotros, dice 'No a la guerra' pero manda la mejor fragata a la zona de conflicto"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido en la mañana de este domingo, 8 de marzo, en un mitin en la localidad vallisoletana de Tordesillas. Todo en un acto que se ha celebrado en el Restaurante Los Toreros de la localidad vallisoletana y a una semana exacta para que se celebren las elecciones regionales en la Comunidad.

Ha estado acompañado por el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, por el alcalde de Valladolid y senador popular, Jesús Julio Carnero y por el presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar.

“Sánchez nos dice que está en contra de la guerra y después manda a la mejor fragata. Estamos en contra de ello, de que se rían de los españoles”, ha indicado, apuntando que el Gobierno del PSOE “nos asfixia a impuestos”.

Ha afirmado que “Sánchez ha hecho de España un lugar peor para ser mujer. Todos estamos en contra de la guerra y a favor de la paz. Sánchez no respeta a los ciudadanos. Nos miente. Dice que no está a favor de la guerra y manda buques. No respeta a los aliados. Para mandar recursos, hombres y tropas españolas se necesita la autorización del Congreso. La marina española no es propiedad de Sánchez. La obligación es de respetar y proteger a la gente”.

Ha acusado a Sánchez de “decir que ahora le importa el derecho internacional” cuando “no le importó con el Sáhara occidental. Cuando se calló con la dictadura de Maduro para hacer negocios”.

“Sánchez nos ha hecho más dependientes del gas y se ha enfrentado con todos. Esto va de diseñar políticas. El PP presentará un plan de emergencia energética para proteger a empresas, autónomos y ciudadanos de la pésima política internacional de Sánchez. Lo presentaremos de forma inmediata”, ha indicado.

El 8M

Ha hablado sobre el papel de la mujer en un día tan especial como este 8 de marzo. Y ha afirmado que “vivimos la mejor generación de mujeres, con más talento”. “La mayoría son doctoras, juezas, profesoras. Las mujeres son protagonistas en empresas y en justicia”.

“Estoy muy orgulloso del partido del PP respetando a las mujeres y lamento tener el peor Gobierno Central en el respeto a las mujeres”, ha señalado el presidente del PP.

Ha añadido que en el PP “hay mujeres que trabajan e igualdad real en el respeto a las mujeres” y está “orgulloso” de tener a dos portavoces en el Congreso y en el Senado que “han mamado en la cantera de Castilla y León del PP”.

“De las nueve provincias quien abren las candidaturas en siete de ellas son mujeres del PP. Eso es la igualdad real y no la igualdad de pancarta”, ha añadido.

“No podemos aceptar lecciones de quien no puede darlas. El Gobierno central ha humillado a las mujeres españolas. El machismo es tan estructural al sanchismo como la corrupción”, ha indicado Feijóo.

Ha asegurado que “primero es vivir de ese oficio lucrativo que es la prostitución” después “es tener a miembros del Gobierno y de la administración socialista consumiendo prostitución pagada con dinero público”.

“Después es tener compañeros del PSOE acusados de acosar a mujeres, incluso en La Moncloa. Ha habido fallos inaceptables en las pulseras antimaltrato. Se han triplicado las violaciones. Han aprobado leyes para excarcelar a pederastas y violadores y hasta el primer policía de España está acusado de violación. Este es el resumen de la política feminista del PSOE”, ha asegurado Feijóo.

Se ha acordado de Ábalos para añadir que Sánchez ha hecho de España “un lugar peor para ser mujer” y ellos van a dar “seguridad y oportunidades”.

Pide el voto para el PP

“La política consiste en unir a la sociedad y ser útiles. Por eso venimos a Tordesillas a pedir el voto. En 8 días estaremos votando y decidiendo”, ha afirmado Alberto Núñez Feijóo que ha insistido en que “lo importante son los votos” y se “decidirá el futuro de Castilla y León”.

“No tiene que decidir nadie el futuro desde ningún despacho de Madrid ni ajeno a esta tierra. Lo decidís votando el 15 de marzo para el Partido Popular”, ha añadido, en un objetivo que pasa por “decir a los ciudadanos que no se queden en casa”.

“La mayoría quiere un Gobierno liderado por el PP, lo demás es dispersar y bloquear. Votemos para dar el mejor gobierno a Castilla y León y por el presente y futuro de esta tierra”.

“El PP tiene proyecto, queremos gobernar y ofrecemos certezas. Tenemos un proyecto real que nace del conocimiento de cada territorio. Aquí hay un partido que lleva décadas peleando por lo rural y tener servicios competitivos. Sacar cada cosecha pese a las incertidumbres.”

Ha añadido que “queremos una España unida con los mismos derechos” y que “tienen proyecto de seguridad, trabajo y prosperidad” añadiendo que “gobernar una tierra se hace gestionando”.

“Pido el voto porque tenemos un proyecto y porque queremos gobernar. Nos presentamos para ganar y gobernar. Hay partidos que se presentan para bloquear y dificultar en una parálisis que creen que les renta en votos. Nosotros queremos gobernar, tomar decisiones y aprobar presupuestos”, ha añadido.

Ha asegurado que el Gobierno de Sánchez “nos ha acostumbrado a mordidas” o a tener “las peores carreteras y ferrocarril de la democracia” citando sin citar a Óscar Puente en lo que se ha convertido en “el caos”.

Por eso, ante el “ruido y las mentiras” ha pedido “el voto para las certezas y la estabilidad del PP” acabando con un “Vamos a por un resultado grande para una tierra grande”.