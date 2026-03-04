"Ningún aragonés quedará aislado": el lapsus territorial del programa de Alvise Pérez para las elecciones en Castilla y León

Montaje con una foto de Alvise Pérez en un acto electoral en Castilla y León. Foto principal: Leticia Pérez / ICAL .

El partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (SALF) ha cometido un sonoro error en su programa electoral para las elecciones autonómicas de Castilla y León al incluir hasta 15 referencias a Aragón en un documento que, en teoría, está diseñado para los comicios castellanoleoneses.

El denominado 'Contrato Electoral SALF Castilla y León 2026' no solo menciona Aragón de forma expresa, sino que utiliza reiteradamente términos como "aragoneses", "comunidad aragonesa", "sistema público aragonés" o "campo aragonés" en distintos apartados del texto.

Las referencias aparecen repartidas a lo largo de varios bloques del 'contrato' con la ciudadanía castellanoleonesa de Se Acabó La Fiesta.

En el apartado de rebaja fiscal se puede leer literalmente que "Aragón debe dejar de ser una comunidad hostil para el que emprende", una frase que no fue corregida pese a tratarse de un documento para Castilla y León.

En el bloque de Servicios Públicos, el texto afirma que "ningún aragonés quedará aislado por vivir en un pueblo pequeño", mientras que en el capítulo de Sanidad se fija como objetivo que "ningún aragonés esperará más de 30 días por una consulta de especialista".

También se habla de implantar una "historia Clínica Electrónica única para todo el sistema público aragonés".

Alusiones que no se limitan a párrafos aislados

En el apartado de Energía y Campo se menciona expresamente la "defensa del campo aragonés", y en la conclusión del programa se apela directamente a "todos los aragoneses que están hartos de más de lo mismo", en lugar de referirse a los castellanos y leoneses.

El fallo apunta a que el documento pudo haber sido elaborado a partir de un programa previo destinado a Aragón que no fue completamente adaptado antes de su publicación para Castilla y León.

La reiteración de las referencias aragonesas, hasta 15 en total, evidencia que la revisión final del texto se asemeja más a la tesis negrera de cierto presidente del Gobierno que a la de un partido con vocación de gobernar la tierra 'cuna' de la gramática castellana.

El error resulta especialmente llamativo en un programa que se presenta como un "compromiso claro y firme" con Castilla y León y que estructura sus propuestas en ocho grandes ejes estratégicos para la comunidad.

Hasta el momento, SALF no ha emitido ninguna aclaración pública sobre estas referencias a Aragón en su documento electoral castellanoleonés.