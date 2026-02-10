Alianza entre la Fundación TecnoVitae y Evolution Europe para financiar proyectos innovadores

La Fundación TecnoVitae y la consultora Evolution Europe han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar acciones conjuntas que faciliten el acceso a financiación y recursos destinados a la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico.

El acuerdo fue firmado por Javier Escribano, director general de TecnoVitae, y Víctor Rodríguez del Olmo, CEO de Evolution Europe, en un acto celebrado en la sede de la Fundación.

Con esta alianza, la Fundación TecnoVitae refuerza su compromiso con la promoción de la innovación como motor de crecimiento empresarial y social, apoyando a empresas y proyectos que buscan financiación pública y privada para avanzar en sus procesos de desarrollo tecnológico.

Por su parte, Evolution Europe aporta su experiencia de más de 20 años en la captación de recursos para iniciativas de I+D+i, tanto a nivel europeo como nacional, incluyendo subvenciones de la Unión Europea, programas estatales y beneficios fiscales.

Tras la firma, Javier Escribano destacó que “este acuerdo nos permitirá ofrecer apoyo a quienes están transformando ideas en realidades tangibles”, y subrayó que “la innovación requiere talento, pero también acceso a instrumentos de financiación que muchas veces resultan complejos de gestionar para empresas y emprendedores”.

En este sentido, señaló que la colaboración con Evolution Europe permitirá a TecnoVitae ampliar el impacto de sus programas y llegar a un mayor número de proyectos con alto potencial transformador.

Por su parte, Víctor Rodríguez del Olmo puso en valor la importancia de trabajar en red para fomentar el desarrollo tecnológico e innovador en España. “Acompañamos a las empresas y entidades en todo el ciclo de vida de sus proyectos, desde la identificación de oportunidades de financiación hasta su ejecución y evaluación”, afirmó.

Asimismo, destacó que Evolution Europe comparte con TecnoVitae “una visión centrada en hacer más accesible la financiación, tanto europea como nacional, para que el talento pueda prosperar sin barreras”.

Impacto en la I+D+i

Evolution Europe es una consultora especializada en el diseño de estrategias de financiación para organizaciones de todos los tamaños, desde startups deep-tech hasta medianas y grandes empresas.

Su experiencia en la gestión de subvenciones europeas, como las del European Innovation Council (EIC), y programas nacionales vinculados al CDTI, IDAE o ENISA, así como en el asesoramiento fiscal para actividades de I+D+i, la ha consolidado como un referente en su sector.

Gracias a este acuerdo, la Fundación TecnoVitae prevé enriquecer iniciativas propias como jornadas, programas formativos, becas y concursos orientados a promover la cultura innovadora y la competitividad empresarial, incorporando el conocimiento especializado de Evolution Europe en financiación estratégica.

Entre las primeras acciones desarrolladas conjuntamente destaca la jornada sobre financiación celebrada el pasado mes de noviembre en la sede de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (IdeVa), en la que se informó a empresas, emprendedores y profesionales del ámbito de la I+D+i sobre las herramientas más eficaces para impulsar proyectos tecnológicos mediante financiación pública y privada.