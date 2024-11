Mañueco defiende en las Cortes su política de inmigración "solidaria" y Vox le reprocha su falta de "palabra y honor"

Las diferencias entre los grupos políticos a la hora de abordar la problemática de la inmigración ha marcado el pleno de las Cortes de Castilla y León de este martes, en el que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido su política de inmigración "solidaria" y el apoyo a las ONG que atienden a los inmigrantes.

Una defensa que el presidente del Gobierno autonómico ha hecho tanto ante el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, ante el que ha defendido la rectificación del PP en el Ayuntamiento de Burgos en el recorte a las ONG pretendido por Vox, y ha calificado de "imprescindible" la labor de esas organizaciones, como ante Juan García-Gallardo.

El portavoz de Vox le ha recordado su compromiso con la "inmigración ordenada" en el acuerdo que ambas formaciones firmaron en marzo de 2022 y el presidente de la Junta ha sacado pecho de que su Gobierno "acoge a los niños y niñas que vienen de otros países", aunque ha aprovechado para criticar las políticas del Gobierno central.

Además, la oposición ha vuelto a exigir al Ejecutivo autonómico que registre los presupuestos en las Cortes y ha acusado a Mañueco de estar buscando un "relato" para prorrogar los de 2024 y de no tener intención de aprobar las cuentas, en el día en el que ha finalizado la ronda de negociaciones de la Junta con los grupos.

Mañueco se justifica ante Tudanca

El presidente de la Junta ha justificado la rectificación del PP en el recorte a las ONG que atienden a inmigrantes en el Ayuntamiento de Burgos ante una pregunta del dirigente socialista, Luis Tudanca, y ha reconocido "su gran labor" en la atención a las personas "que más lo necesitan y las más vulnerables".

Mañueco ha asegurado que, desde el Gobierno de la Junta, están con esas organizaciones "antes, ahora y en el futuro". Tudanca ha cargado contra la "hipocresía" del presidente de la Junta y le ha dicho que "solo es valiente a posteriori", defendiendo la "valentía" de la sociedad burgalesa.

"Sin esa reacción hubiesen seguido adelante con esa medida racista y no han roto el pacto con la extrema derecha", le ha dicho, pidiéndole que rompa con Vox en los ayuntamientos "antes de que sean ellos quienes les dejen solos en minoría".

Mañueco, por su parte, ha acusado al dirigente socialista de "echar humo para camuflar la nefasta política migratoria del Gobierno". "Por esa incapacidad del Gobierno tenemos debates como estos, la experiencia de Sánchez es huir ante los problemas y no asumir sus responsabilidades", ha señalado.

Precisamente, ha asegurado que, "ante la inacción del Gobierno es imprescindible la labor de las ONG que trabajan en el ámbito de ayudar a las personas más vulnerables".

"Desde el Gobierno de la Junta siempre respaldamos con recursos, también en los presupuestos de 2025. En 2021 se aprobó la Ley del Tercer Sector y esa Ley reconoce el papel que desarrollan este tipo de entidades en nuestra sociedad", ha presumido.

Además, ha seguido defendiendo su política inmigración "solidaria" y ha cargado contra el PSOE por tratar de "dar lecciones" sobre presupuestos y pactos cuando ha estado "aplaudiendo los indultos, la amnistía y el cuponazo fiscal para sus socios separatistas".

"Después de esto, si quiere dar lecciones déselas a Sánchez si es que le coge el teléfono", ha ironizado Mañueco, hurgando en la herida de la batalla entre la dirección del PSOE de Castilla y León y Ferraz.

"Deje de demonizar a personas"

El portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, ha recriminado a Mañueco que firmase el punto 32 del acuerdo de Gobierno que rubricaron en marzo de 2022 comprometiéndose a "fomentar la inmigración legal y ordenada y a combatir a las mafias del tráfico ilegal de personas" y que "no haya cumplido".

"Es usted una persona sin palabra y sin honor, y tiene la misma facilidad para cambiar de opinión que Pedro Sánchez, afición que comparte con la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, del PP", ha afirmado.

El portavoz de Vox ha asegurado que PP y PSOE son "los perfectos aliados de las mafias del tráfico ilegal de personas" y ha acusado a Mañueco de no tener "ninguna voluntad de cortar el efecto llamada".

"No tiene ninguna voluntad de cortar las subvenciones a las ONG que contribuyen al éxito de estas mafias", ha afirmado, asegurando que Vox ha actuado "con coherencia y firmeza, renunciando al poder por respeto a los principios y amor a España". "Es algo que usted jamás haría", le ha espetado.

Además, ha aconsejado al presidente de la Junta que cumpla el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que contempla "gestiones de repatriación de menores extranjeros no acompañados". "Un niño donde mejor está es en su hogar con sus padres", ha añadido.

También ha hecho referencia a la necesidad de llevar a cabo "pruebas médicas biométricas para comprobar que quienes se proclaman como menores lo son o celebrar convenios de colaboración con los países emisores para favorecer la repatriación de quienes entran de manera ilegal".

"Y crear partidas de cooperación internacional al desarrollo para que puedan permanecer en su patria teniendo una vida digna. Y pedir más medios materiales y humanos que se encarguen de tramitar las solicitudes de asilo y las órdenes de expulsión que no se están ejecutando", ha afirmado.

Gallardo ha defendido que "nada de eso es racismo": "Todo esto lo hacemos por amor a España, a nuestros hijos y a la patria que heredamos de nuestros padres. Solo queda Vox", ha zanjado.

Mañueco ha seguido insistiendo en que Castilla y León es "profundamente solidaria". "Hemos sido una tierra de emigrantes y ahora somos una tierra de acogida y acogemos a los niños y niñas que vienen de otros países, lo hemos hecho en 2022, en 2023, con usted como vicepresidente, y lo hacemos en 2024", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha defendido que la inmigración "está contribuyendo al desarrollo económico y social y al incremento de la población". "Defendemos la inmigración legal y ordenada, por eso hemos defendido que el Gobierno convoque una Conferencia de Presidentes, para un mayor control de fronteras", ha añadido.

Mañueco ha denunciado que Sánchez "no tiene una política migratoria" y ha recriminado a Gallardo que "no se haya enterado de que quien tiene que luchar contra las mafias son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". "son los que tienen que defender nuestras fronteras y es algo que le compete al Estado", ha afirmado.

"No hay nada más patriótico que ayudarnos entre españoles y eso es lo que hacemos en Castilla y León. Somos solidarios y por eso ayudamos a las ONG que ayudan a las personas vulnerables, como Cruz Roja, Cáritas, Accem y tantas otras. Le pido que deje de demonizar a las ONG y a las personas", ha zanjado Mañueco.

UPL y los presupuestos

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha acusado a Mañueco de estar construyendo "un relato que permita descargar la responsabilidad sobre el contrario" en la negociación de los presupuestos.

"Hemos estado dispuestos a hablar de los problemas y de las soluciones y eso hemos hecho en este caso aún a sabiendas de las pocas ganas que le están poniendo. El avance en el diálogo es nulo e insignificante, ustedes ni siquiera tienen un proyecto y por eso han presentado un anteproyecto cogido con alfileres", le ha dicho.

Y le ha pedido que "negocie, prorrogue los presupuestos o convoque elecciones anticipadas".

Mañueco, por su parte, ha defendido que la Junta está haciendo "lo que tiene que hacer". "Hemos puesto sobre la mesa los presupuestos más altos de la historia, hemos negociado y hemos conseguido que esta Cámara apruebe el techo de gasto y seguimos negociando y dialogando", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha señalado que su objetivo es "tratar de alcanzar un pacto que sea suficiente para que el texto presupuestario pueda ser aprobado en las Cortes".

"Le agradezco que renuncie a presentar una enmienda a la totalidad por primera vez desde que soy presidente, son unos buenos presupuestos para León, con 270 millones de inversión, un crecimiento del 18%", ha señalado, asegurando que el camino es "llegar a acuerdos en beneficio de las personas".

Los desequilibrios territoriales

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha preguntado a Mañueco qué medidas va a ejecutar la Junta para evitar desequilibrios territoriales y poblacionales, mientras que el presidente de la Junta ha apostado por "hacer inversiones para fomentar la cohesión territorial en todos los rincones de la Comunidad".

Pascual ha recriminado al presidente de la Junta que el supuesto diálogo presupuestario "no tenga reflejo en las Cortes" y ha lamentado que Soria y Ávila sean "las últimas provincias en inversiones" en el anteproyecto de presupuestos.

"Por mucho que se empeñen en negarlo existen desigualdades más que evidentes entre territorios. Ávila necesita inversiones", le ha espetado a Mañueco.

Vox arremete contra la Junta

Vox, que no ha participado en las negociaciones presupuestarias, al considerar que la Junta no se había "movido" y que no había "nada que negociar", ha recriminado también al Gobierno de la Junta que "no quiera negociar".

"No han contestado si aceptan nuestras premisas", le ha espetado el portavoz adjunto de Vox, Carlos Menéndez, al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que ha insistido en que su objetivo es alcanzar "un pacto presupuestario".

Por su parte, el otro portavoz adjunto del Grupo Vox, David Hierro, ha preguntado al Gobierno de la Junta por la Ley de Cambio Climático y ha asegurado que al Partido Popular "solo le importan las encuestas".

"No les parece tan urgente porque han visto que los españoles se han levantado contra el fracaso del bipartidismo. Su único principio es lo que dictan las encuestas y ahora toca decir que no a la Ley del Cambio Climático", le ha espetado al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Hierro ha asegurado que el PP se ha convertido en "la nada ideológica" y que, ante esa situación, Vox se ha convertido en "la única alternativa".

Por otro lado, el procurador de Vox Miguel Suárez ha defendido que el Estado de las autonomías es un "modelo caduco, hipertrofiado y metastásico" y que los perdedores del mismo "son España y los españoles", asegurando que en la crisis de la DANA se ha visto la inutilidad del sistema.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, por su parte, ha defendido que el Gobierno de la Junta "cree en el Estado autonómico" y que "ser autonomista no quiere decir no creer en un Estado fuerte" y se ha preguntado que sucedería si España fuese un Estado unitario bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, la procuradora Ana Rosa Hernando ha exigido a la Junta que condicione la concesión de ayudas sociales a que los solicitantes "no hayan rechazado ofertas de empleo sin que concurra causa justificada" mientras que la vicepresidenta, Isabel Blanco, ha defendido las políticas sociales del Gobierno autonómico.

Igea pide acuerdo o elecciones

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha acusado a la Junta de usar las Cortes como "si fuera una corrala" por no registrar los presupuestos y ha acusado a Carriedo de "no dialogar", mientras que el consejero de Economía y Hacienda ha asegurado que el Gobierno de la Junta tiene intención de dialogar para llegar a un acuerdo.

"Es cháchara vacía, el diálogo se hace en el Parlamento con luz y taquígrafos. Lo que no se haga en el Parlamento no sirve para nada, ustedes son una versión del Gobierno de Sánchez, hacen exactamente lo mismo", le ha respondido el procurador del Grupo Mixto.

Además, ha recordado que, hace unas semanas, la portavoz popular en el Senado, Alicia García, "llamó autócrata a Sánchez por querer gobernar sin acuerdo". "Son ustedes tan autócratas como el Gobierno de Sánchez y si no son capaces de llegar a acuerdos les recomiendo su propia receta: convoquen elecciones", ha zanjado Igea.

Fernández exige plazas residenciales públicas

Por su parte, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha recriminado a la Junta la falta de plazas residenciales enteramente públicas. "Hay más de un 90% de plazas privadas y concertadas y eso supone que miles de personas no puedan llevar a sus familiares a una residencia", ha afirmado.

Fernández ha acusado a la Junta de provocar el "abandono de las personas dependientes y de las más vulnerables" y de "cercenar" el derecho a acceder a lo servicios sociales y los derechos a las personas en situación de dependencia y de sus familias consagrado en el Estatuto de las Autonomías.

"Ustedes anteponen el lucro y el negocio a los derechos de la persona", ha denunciado, exigiendo que los servicios sociales sean "100% públicos y gratuitos" y que se garanticen plazas públicas para los que lo necesitan y "condiciones dignas" para los trabajadores y trabajadoras de los centros residenciales.

Además, ha recordado que la Junta dio la orden de no trasladar a las personas de las residencias a los hospitales durante la pandemia. "Es una tropelía y una vergüenza", ha afirmado.

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha acusado a Fernández de "desconocer" como funciona el sistema de servicios sociales de Castilla y León y ha defendido que las plazas concertadas son financiadas "íntegramente" por la Junta.

"En Castilla y León hay copago en todos los centros y servicios sociales en función del grado de dependencia y de la capacidad económica de la persona", ha señalado, aconsejando al procurador de Unidas Podemos que "estudie en que consiste el sistema de servicios sociales de Castilla y León".