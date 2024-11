Gallardo denuncia que el PP es "un partido progre" y "no es de fiar" tras rectificar el recorte a las ONG en Burgos

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha cargado este viernes contra el Partido Popular tras la decisión de la alcaldesa de Burgos, la popular Cristina Ayala, de rectificar el recorte de las ayudas a las ONG que atienden a inmigrantes en la capital, que había sido acordado días antes a petición de Vox.

Gallardo ha asegurado que "el PSOE está de celebración" y que el PP "es útil a la agenda política de la izquierda". "El PP no es de fiar, no tiene palabra, no representa a sus votantes, es un partido progre más que es partícipe de la agenda woke, está a favor de una política de fronteras abiertas y estamos en desacuerdo, ha afirmado.

El portavoz de Vox ha denunciado que la "inmigración descontrolada" es "uno de los mayores retos que afronta la sociedad española en el presente y en los próximos años". "Consideramos que hay que anticiparse a que este problema no tenga solución", ha asegurado.

Miriam Chacón Ical Blanco asegura el apoyo de la Junta a las ONG y evita intervenir en el acuerdo de recorte de PP y Vox en Burgos

Con todo, en lo que se refiere a la aceptación de la rectificación de Ayala por parte del grupo municipal de Vox en Burgos, Gallardo ha asegurado no tener "ascendencia jerárquica" sobre lo que se hace en la capital, al no tener el partido estructura autonómica.

"Nos falta información, pero el patrimonio principal de Vox es la coherencia y la valentía, en las Cortes actuamos guiados por esos principios y esperamos que el resto de cargos hagan lo mismo. Sobre los pormenores de la negociación de PP y Vox en Burgos no tengo más información que la que he conocido en los medios", ha zanjado.

El PP apoya la rectificación

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Ricardo Gavilanes, se ha limitado a señalar que la Junta de Castilla y León "apoya a las ONG que ayudan a los migrantes" y que en Burgos "tienen una independencia".

Ricardo Ordóñez ICAL Cientos de burgaleses claman contra los recortes de PP y Vox a las ONG que atienden a inmigrantes

"La Junta no se mete en lo que puedan determinar para aprobar los presupuestos y la alcaldesa ha rectificado para dotar de ayudas a esas ONG. Desde la Junta un apoyo a todas estas organizaciones", ha señalado.