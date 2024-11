Igea pide a Mañueco que convoque elecciones o una cuestión de confianza "si no quiere llegar a acuerdos"

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha pedido este lunes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que convoque elecciones o presente una cuestión de confianza "si no quiere llegar a acuerdos" de cara a la aprobación de los presupuestos de 2025.

Así se ha pronunciado tras su reunión con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en el marco de la ronda de contactos para negociar las cuentas públicas. Igea ha acusado a la Junta de intentar "construir un relato" y ha reclamado negociar las cuentas en las Cortes y no en esta ronda de reuniones.

En el mismo sentido, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que ha reiterado a Carriedo que registre los presupuestos en las Cortes en una llamada telefónica, ya que no ha podido acudir a la reunión presencial con el consejero.

L. Pérez ICAL Vox no acude a la reunión con Carriedo para negociar los presupuestos y exige que se registren en las Cortes

Igea ha asegurado que el PP "se está portando en la negociación de estos presupuestos como si se hubiera metido en el maletero de un coche con los presupuestos y se hubiera dado a la fuga". "Estamos negociando donde no se debe, hay que negociar en las Cortes", ha insistido.

El procurador liberal ha señalado que esta negociación "es una estrategia" y ha asegurado que "la gente está muy cansada de esto". "Estamos irritando mucho a la gente y luego cuando Vox tiene 54 escaños en las encuestas nos sorprendemos. A la gente no se le puede tratar de imbécil de forma permanente", ha afirmado.

Igea se ofrece a mediar

Igea se ha ofrecido, no obstante, a mediar entre PP y PSOE para que "intenten comportarse como partidos mayores de edad y gente civilizada". "En un debate de meses en el Parlamento con enmiendas se puede construir un presupuesto al gusto de todos", ha señalado, asegurando que el PP "no interioriza que no puede gobernar".

"Con 31 escaños no puedes gobernar, si no quieres llegar a acuerdos no puedes marear la perdiz, convoca elecciones o presenta una cuestión de confianza y mira a ver si tienes el apoyo del Parlamento. Pero intentar alargar una agonía sin capacidad de acción legislativa no puede ser porque esto es un Gobierno autocrático", ha dicho.

Igea ha ironizado con que "Alfonso no puede comportarse como Nicolás Fernández Maduro" y ha señalado que la Comunidad "necesita presupuestos y medidas urgentes". "Vamos a tener un serio problema con el comercio y la inflación, son necesarios unos presupuestos que prevengan esta situación", ha afirmado.

Prórroga y elecciones

Igea ha insistido en que el Gobierno autonómico trata de "construir un relato" y que la política en Castilla y León "la lleva Julio", en referencia al director de Comunicación de la Junta, Julio López Revuelta. "Esto no es política esto es una estrategia de comunicación barata", ha asegurado.

El procurador del Grupo Mixto ha recordado que Mañueco "lleva cinco años gobernando en minoría, ha engañado a unos, ha engañado a otros y ya no da más de si". "O presenta una cuestión de confianza o va a elecciones y pone a otro candidato, han presentado un presupuesto para que lo tirasen, esto no es serio", ha insistido.

Igea se ha mostrado convencido de que el Gobierno de la Junta no va a presentar los presupuestos en las Cortes. "Van a decir que no hay manera de llegar a un acuerdo, hay quien inocentemente les alimenta el relato y les hace propuestas chuscas, eso es alimentarles el relato", ha afirmado, lanzando un dardo a las condiciones de Soria Ya.

El representante liberal ha asegurado que quiere llevar las propuestas "a un sitio donde haya un debate". "Yo con algunos solo dialogo por escrito", ha ironizado.

Además, se ha mostrado convencido de que los siguientes pasos serán la prórroga de los presupuestos de 2024 y elecciones "cuando mejor le venga en las encuestas". "Pero está muy complicado, nos estamos metiendo en un sitio muy peligroso, una gestión catastrófica en Valencia y crecen las alternativas más radicales", ha alertado.

Igea ha asegurado que Mañueco "no es John Fitzgerald Kennedy, es más bien el Kennedy de ahora", en relación al nuevo secretario de Estado estadounidense de Sanidad, el polémico Robert F. Kennedy.

"No veo manera de construir una mayoría sólida, la situación es muy compleja y es una buena ocasión para que los partidos mayoritarios se sienten e intenten llegar a un acuerdo", ha zanjado.