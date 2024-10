El PSOE ofrece a Mañueco abstenerse en el techo de gasto si hay "reciprocidad" en ayuntamientos

El PSOE de Castilla y León se plantea "seriamente" facilitar con su abstención la aprobación del techo de gasto presentado por la Junta de Castilla y León que se votará en el pleno del próximo miércoles. Una medida cuya aprobación depende del sentido de voto de los socialistas, ya que Vox ya ha anunciado que votará en contra.

Así lo ha anunciado el secretario general del partido en la Comunidad, Luis Tudanca, después de su reunión con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la mañana de este viernes.

Con todo, Tudanca ha presentado una serie de peticiones al PP para su abstención y ha destacado la petición de "reciprocidad" en los ayuntamientos y en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Vamos a seguir hablando y dialogando, la votación del miércoles no es el final del camino, la puerta está abierta", ha señalado.

El secretario general del PSCyL ha señalado actuar con "plena autonomía" y desconocer si esta posición se planteará en otras comunidades. Aunque ha insistido en que "no se puede dar por hecho hasta el miércoles" cual va a ser su sentido del voto, aunque ha asegurado que la abstención de los socialistas está "más cerca que ayer".

Presupuestos generales

Tudanca ha asegurado que para la Comunidad "es bueno que haya presupuestos" y que ha acudido en "actitud constructiva" a esta reunión. El dirigente socialista ha asegurado que el PPCyL tiene 18 diputados y diputadas y que "podría facilitar la aprobación de la senda de estabilidad y la tramitación de los Presupuestos Generales".

Además, ha afirmado, además, que eso serviría para que "los más extremistas" no condicionen las cuentas públicas. "Mostraría un camino de diálogo, estabilidad y progreso muy positivo", ha añadido.

Tudanca ha asegurado que la aprobación de las cuentas en España daría "más de 300 millones adicionales al presupuesto". "Nos permitirá seguir recibiendo esos fondos adicionales en materia de financiación, fondos europeos e ingresos a cuenta", ha afirmado.

Además, ha asegurado que Castilla y León habría recibido "24.000 millones más" del Gobierno si se aprueba el presupuesto que en la etapa de Mariano Rajoy "para hacer políticas sociales, económicas e industriales que mejorarían la vida de los castellanos y leoneses".

Peticiones

Entre las peticiones de Tudanca, además de la "reciprocidad" en los ayuntamientos y en el Estado, ha planteado la "garantía absoluta" del cumplimiento de la Ley del Diálogo Social, una política de vivienda "ambiciosa" y el "fortalecimiento de la sanidad pública".

También la puesta en marcha de gratuidad de libros de texto y material escolar, una Ley de Reto Demográfico y "una política fiscal diferente, que no le dé regalos fiscales a los más ricos". "Y un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social, incremento de muchas de las inversiones provincializadas", ha añadido.

Tudanca ha asegurado que el PSOE es consciente "del momento delicado de la Comunidad con un Gobierno en minoría y situación de fragilidad que lo está por responsabilidad de PP y Vox".

"Fue Mañueco el que decidió meter en el Gobierno a la extrema derecha, no quiso ponerles el cordón sanitario y finalmente fue Vox el que le puso el cordón sanitario a él", ha señalado, asegurando que, en los últimos años, hay "una situación de inestabilidad permanente" en la Comunidad.

"Ha habido tres gobiernos diferentes en los últimos cinco años y eso ha hecho muy difícil la estabilidad en la Comunidad. El PSOE sigue en el mismo sitio en el que estuvo siempre", ha afirmado.

El "interés general"

Tudanca ha asegurado que el PSOE de Castilla y León "va a primar siempre el interés general, la defensa de Castilla y León y la coherencia". "En el debate de investidura le dije a Mañueco que no necesitaba a la extrema derecha para gobernar, nunca dudamos de la legitimidad de los que obtienen mayorías parlamentarias", ha afirmado.

Además, ha lamentado que "casi todos los partidos se hayan convertido en antisistema". "Ayuso no acude a las reunión con Sánchez, Vox y Podemos se niegan a debatir sobre el presupuesto de la Comunidad, no entendemos esta manera de comportarse en política, nosotros no somos así", ha dicho.

Tudanca ha recordado que, en el debate de investidura, ya le dijo a Mañueco que el PSOE, "con el fin de dejar a la extrema de derecha del poder, hubiera estado dispuestos desde entonces a acuerdos puntuales para dar estabilidad y progreso a la Comunidad".

"Volví a decírselo en el debate sobre el estado de la Comunidad y siempre nos hemos encontrado con el portazo de Mañueco. Nos sigue pareciendo que esto es una maniobra electoralista, un acto de propaganda, pero estamos donde estamos, con un techo de gasto ya presentado y sin el cual no se puede debatir el presupuesto", ha afirmado.

Y ha asegurado que "sin la extrema derecha en la ecuación hay posibilidad de acuerdo y que el PSOE será siempre responsable", aunque habrá que esperar a la votación de la próxima semana para conocer el sentido final del voto de los socialistas al techo de gasto presentado por Mañueco.