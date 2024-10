El PSCyL denuncia que los presupuestos son "un ejercicio obsceno de propaganda" y califica al PP de "antisistema"

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha denunciado este martes en Zamora el "obsceno ejercicio de propaganda electoral" realizado por Mañueco al presentar los "no presupuestos" y ha acusado al Partido Popular a nivel nacional de haberse convertido en "un partido antisistema".

Sánchez ha asegurado que el anteproyecto de las cuentas públicas presentado por el presidente de la Junta es "el cuento de la lechera" y "el primer gran acto electoral" de Mañueco. "Vox ya le ha dicho que no apoyará los presupuestos", ha recordado la secretaria de Organización.

Además, ha asegurado que "en el conjunto nacional, nos encontramos con un Partido Popular convertido cada día que pasa en un mayor partido antisistema".

"El PP no respeta las instituciones, no respeta la legislación, no respeta los procedimientos", ha señalado la número tres del PSCyL ante la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a acudir a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para este viernes.

Sánchez ha contrapuesto el plantón de Ayuso a Sánchez con la asistencia del Grupo Socialista a la reunión con el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, este viernes, para negociar el techo de gasto.

"A nosotros nos convoca el señor Carriedo para el viernes y, siendo conscientes de que no hay presupuesto, de que es un ejercicio obsceno de propaganda electoral, acudimos con lealtad institucional, exactamente igual que cuando nos convoca Mañueco", ha afirmado.

Un partido "antisistema"

Sánchez ha insistido en que no se puede realizar una valoración de los presupuestos publicitados por Mañueco porque "no existe un documento oficial, no ha pasado por el Consejo de Gobierno ni ha sido registrado en las Cortes de Castilla y León".

"Esta barbaridad es la que está haciendo Mañueco en Castilla y León y el PP se está paseando por todas las comunidades autónomas anunciando inversiones inexistentes, comprando con el dinero de todos titulares para el primer acto de campaña electoral del PP", ha denunciado.

Sánchez ha insistido en que los presupuestos de la Junta para 2025 "no existen" y que Mañueco, en minoría parlamentaria y con un Gobierno "en situación de extrema debilidad" no ha "buscado acuerdos" con los grupos parlamentarios. "El PP se está convirtiendo en un partido antisistema", ha zanjado.